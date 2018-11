Desahogan sus preocupaciones sobre tiroteos residentes de North Las Vegas

Un oficial de tránsito del Departamento de Policía de North Las Vegas se dirige a una multitud de casi 100 residentes de North Las Vegas en una reunión comunitaria el miércoles 28 de noviembre de 2018. Aunque la reunión estaba programada para discutir problemas de tránsito, muchos residentes querían respuestas a los recientes tiroteos en la localidad durante el último mes que han herido o matado a ocho personas menores de 20 años (Katelyn Newberg / Las Vegas Review-Journal)

Una mezcla de comentarios y peticiones en redes sociales al Departamento de Tránsito de North Las Vegas el miércoles por la noche llevó a decenas de residentes a demandar respuestas sobre una reciente serie de tiroteos en la ciudad.

Los residentes de North Las Vegas se reunieron en la Biblioteca Alexander, en 1755 W. Alexander Road, para una reunión destinada a la policía de tránsito para hablar sobre los accidentes automovilísticos y los problemas de las carreteras. El portavoz de la policía, Eric Leavitt, dijo que una publicación en un grupo de Facebook le informó a la gente que asistiera y expresara sus preocupaciones sobre varios tiroteos en el último mes que han matado o herido a ocho personas menores de 20 años.

El Capitán Clint Ryan, del Comando del Área Noroeste del departamento, habló ante la parte de la reunión relacionada con el tránsito, disculpándose por la falta de comunicación y abordando los tiroteos.

“Quiero dejar esto perfectamente claro para todos: ninguno de estos incidentes está relacionado, independientemente de lo que haya escuchado, visto o dicho por sus vecinos”, comentó Ryan.

Entre el 30 de octubre y el miércoles, cinco personas murieron y tres resultaron heridas en seis tiroteos en North Las Vegas. Las víctimas tenían entre 3 y 19 años de edad, según los registros mantenidos por el Las Vegas Review-Journal.

Un tiroteo fue relacionado con pandillas, uno fue doméstico, otro fue accidental y los tres restantes parecieron ser ataques dirigidos, reportó la policía.

El tiroteo más reciente del 21 de noviembre dejó a Indya Willis, de 17 años, muerta. La policía arrestó a su novio, Séneca Carey, de 21 años, en el tiroteo. Le contó a los detectives los distintos relatos de lo sucedido.

Las emociones se agolparon en la sala durante la reunión del miércoles. Una mujer se levantó y preguntó si se programaría una reunión para tratar el tema de los tiroteos específicamente.

“Establezcan una fecha”, solicitó ella, hablando sobre otros residentes y oficiales. “Nosotros, la gente de North Las Vegas, pagamos su salario y lo siento y no pretendo ser así de agresiva, pero queremos una fecha si pueden devolverla al alcalde”.

Portland Preston, una especialista en prevención de delitos, aseveró a la multitud que el departamento no pretendía engañar a nadie sobre el propósito de la reunión, y que ella también estaba frustrada con los tiroteos.

“Yo también soy residente de North Las Vegas”, respondió Preston. “También soy una empleada de la ciudad de North Las Vegas, y les prometo que están haciendo todo, todo lo posible para resolver esto”.

Leavitt agregó que el departamento no estaba al tanto de que la publicación de Facebook fuera errónea sobre el propósito de la reunión hasta el miércoles por la tarde.

Después de una presentación de una hora de duración por parte de la policía sobre problemas de tránsito, los residentes pudieron hacer preguntas, que se dirigieron a las personas que preguntaban sobre los recientes tiroteos.

Los residentes comenzaron a abandonar la reunión para hablar con Ryan y Leavitt afuera de la sala. Erik Huey, un maestro suplente retirado de North Las Vegas, le demandó a Ryan que quería respuestas.

“Estamos recuperando nuestra ciudad, estamos recuperando nuestra comunidad y se acerca el momento de las elecciones”, le dijo al capitán de la policía.

Huey, de 57 años, mencionó que Angelina Erives, de 11 años, quien recibió un disparo mortal en lo que la policía creía que era un tiroteo relacionado con pandillas que tenía como objetivo la casa equivocada, murió a menos de una milla de su casa.

“Muchos de estos incidentes están sucediendo demasiado cerca de nuestras casas”, exclamó. “Si es un problema de pandillas, entonces la ciudad debe ser proactiva”.

Leavitt dijo que el tiroteo que mató a Angelina fue el único en el último mes que la policía cree que estuvo relacionado con pandillas.

“Todos estos tiroteos no han sido relacionados entre sí”, contestó Leavitt. “Y algunas personas piensan que no son buenas noticias, yo creo que sí lo son, estos no son actos de violencia al azar en toda la ciudad, por decir lo menos, eso es lo único bueno que va a este punto”.

La policía ha arrestado o identificado sospechosos en cada tiroteo, señaló. Leavitt indicó que la nueva jefa del departamento, Pamela Ojeda, hizo un plan para abordar la violencia reciente después de ser nombrada a mediados de noviembre. El departamento planea lanzar más detalles en aproximadamente una semana.

“Sé que los tiroteos recientes son un tema candente y la gente quiere respuestas, pero espero que vean lo que estamos haciendo”, finalizó Leavitt. “Espero que la gente vea que estamos ahí afuera”.