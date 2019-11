Desde campañas presidenciales, ‘dreamers’ siguen la lucha a favor de DACA. En la foto, Belén Sisa -izquierda- y Cheska Mae Pérez -derecha-. Foto El Tiempo / Cortesía.

Belén Sisa es una ‘dreamer’ originaria de Argentina, actualmente se desempeña como directora de medios hispanos de la campaña presidencial de Bernie Sanders. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Cheska Mae Pérez es una ‘dreamer’ originaria de Filipinas, actualmente se desempeña como directora de datos en la campaña presidencial de Cory Booker. Foto Cortesía.

Distintos habitantes de Las Vegas se han sumado al apoyo de la campaña presidencial del senador Cory Booker. Foto Cortesía.

El senador Bernie Sanders sigue contando con un amplio apoyo en su campaña presidencial. Foto Cortesía.

Se aproxima la fecha en que la Corte Suprema escuchará los argumentos a favor y en contra del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y posteriormente definir el futuro del mismo. Este programa fue implementado en 2012 bajo la administración del presidente Barack Obama, pero actualmente la administración del presidente Donald Trump ha intentado eliminarlo.

La situación de no saber qué va a pasar con DACA mantiene en suspenso a más de 700,000 jóvenes beneficiarios de este programa, conocidos como ‘dreamers’, muchos de ellos han decidido luchar a favor de su causa y se han inmiscuido en el activismo o en las actuales campañas presidenciales.

Tal es el caso de Belén Sisa, una joven originaria de Buenos Aires, Argentina que fue traída a Estados Unidos cuando solo tenía seis años de edad, desde entonces ha radicado en Arizona, entidad que se ha convertido en su “hogar”. Actualmente es la directora de medios hispanos de la campaña presidencial de Bernie Sanders.

“En 2016 trabajé para el senador Sanders, cuando contendió para presidente por primera vez, yo estaba aquí en Nevada como organizadora… Empecé en el activismo, como una persona indocumentada no podía tener licencia para manejar en Arizona, no podía ir a la universidad –hasta hace algunos años- porque nos hacían pagar el triple como estudiantes extranjeros”, dijo Sisa.

La ‘dreamer’ relató que comenzó a darse cuenta que las personas a cargo de crear las leyes de este país no estaban favoreciendo del todo a la comunidad hispana, por tal motivo consideró necesario encontrar a líderes políticos que realmente estuvieran del lado de la población.

“Uno de los primeros nombres que aprendí fue Bernie Sanders, desde que me involucré en la campaña él siempre nos ha hecho sentir que nuestras voces importan, sin importar si no podemos votar. Tengo confianza en él, no hay muchos políticos que estén de nuestro lado y que hablen por nosotros”, acotó Sisa.

En un artículo publicado por El Tiempo el 23 de octubre pasado, la abogada Kathia Pereira opinó que actualmente el Congreso se encuentra en época electoral, por lo que no considera que ni republicanos ni demócratas trabajen en encontrar una solución favorable para los ‘dreamers’. No obstante, Belén recordó que aunque Sanders se está postulando por el Partido Demócrata, en realidad es un senador independiente.

“Por eso es independiente, él está de lado de la gente, no está del lado de un partido, esa es la razón por la cual todos estos años él ha podido decir la verdad y estar en la lucha con nosotros sin importar lo que diga un partido o las corporaciones que donan (dinero) a otros políticos”, expresó Sisa.

Desde el 2000, Belén ha vivido en Estados Unidos y compartió que ha sido difícil vivir con la incertidumbre de no saber qué pasará con el futuro de DACA, aunque llamó al resto de los ‘dreamers’ a seguir luchando a favor de la permanencia del programa.

“No saber qué va a pasar es no poder hacer planes, no se puede continuar o vivir una vida normal si el mes que viene ya no va a existir más el programa. Tuve suerte de poder renovar mi DACA, pero en 2021 va a expirar y no sabemos lo que la Corte Suprema va a decidir”, mencionó Sisa.

Otra ‘dreamer’ que ha decidido apoyar a un precandidato que daría una solución para los beneficiarios de DACA es Cheska Mae Pérez, quien se desempeña como directora de datos en la campaña presidencial de Cory Booker. Ella fue traída de Filipinas cuando solo tenía seis años de edad.

“Al final de mi último año en la escuela preparatoria, la oficina de la congresista Dina Titus me ayudó a obtener DACA. Lo recibí en un momento muy importante en 2015, mis padres perdieron sus trabajos en 2014 y el último de nuestros ahorros casi desapareció. No podíamos permitirnos pagar el alquiler de nuestro próximo mes y estuvimos cerca de ser desalojados. Sin embargo, con DACA pude conseguir un trabajo y ayudar a mi familia”, compartió Pérez.

Para Cheska es difícil y traumático estar con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el programa. Pero reconoció que no solo son los ‘dreamers’ si no prácticamente todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos los que viven en el limbo.

“Me preocupa constantemente saber cómo sobrevivirá mi familia si se termina DACA. Estoy tratando de mantenerme optimista con el futuro del programa. Varios tribunales inferiores dictaminaron que la terminación de DACA por parte de la administración Trump no era legal. Es ilegal y estoy segura de que la Corte Suprema decidirá de manera similar”, expresó Pérez.

Pese a haber intentado terminar con DACA, el presidente Trump ha dicho que permitiría que los ‘dreamers’ permanezcan en el país; sin embargo, jóvenes como Cheska aseguran no creer en esas palabras, ya que consideran que no son acorde a sus actos.

“El presidente ha utilizado a los jóvenes indocumentados como moneda de cambio para financiar su derrochador muro fronterizo. Nuestras vidas y futuros han sido tomados como rehenes. Y el pueblo estadounidense sabe que eso está mal. Más del 80 por ciento de los estadounidenses apoyan un camino hacia la ciudadanía para los ‘dreamers’”, agregó Pérez.

Aunque no puede votar, Cheska está consciente de que su voz es importante y por tal motivo ha estado atenta al acontecer político. En 2016 también participó en la campaña presidencial de Hillary Clinton, ahora apoya a Booker porque considera que tiene un historial que puede beneficiar a los inmigrantes.

“Como presidente, Cory no solo planea restaurar las protecciones a los ‘dreamers’, sino que también trabajará con el Congreso para expandir las protecciones a nuestras familias y personas con TPS y DED a través de una legislación. Él entiende que debemos abordar el problema de que una gran mayoría de inmigrantes indocumentados han vivido y trabajado en este país durante décadas y enfrentan la posibilidad de deportación todos los días. También rescindirá la regla de carga pública propuesta”, dijo Pérez.

Por último, Cheska considero que Booker tiene un amplio plan de inmigración que ayudaría a los ‘dreamers’ a obtener un camino rumbo a la ciudadanía, además de trabajar por los solicitantes de asilo y para solucionar la crisis migratoria que hay con los refugiados. “Estoy orgullosa de estar trabajando en su campaña presidencial”, concluyó.