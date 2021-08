Desfile de premios mayores ganados dentro y fuera del Strip

Brian Rodríguez, a la izquierda, celebra con un amigo después de ganar un premio mayor en Bally's. (Caesars Entertainment)

Tres personas ganaron sorprendentes premios mayores en las propiedades de Caesars Entertainment durante el fin de semana, con un total de 466,757 dólares.

El sábado, Brian Rodríguez ganó un mega premio mayor en Blazing 7’s por 197,117.14 dólares en Bally’s, según un comunicado de prensa.

Rodríguez estaba en la ciudad con unos amigos de visita desde Newburgh, Nueva York. Dijo que donaría una parte a la caridad, que gastaría una parte en sí mismo y que destinaría el resto a inversiones y ahorros.

También el sábado, un jugador consiguió una escalera de color en el Three Card Poker de Río válida por 96,361 dólares.

En Harrah’s Lake Tahoe, un jugador convirtió una escalera real en el Ultimate Texas Hold’Em en un pago de 173,279.05 dólares. El invitado frecuenta la propiedad junto al lago y estaba en la ciudad para celebrar su 20º aniversario de boda y el cumpleaños de un hermano. Con las ganancias, planea comprar un coche nuevo y renovar su patio trasero.

Ganadores por todo el Valle de Las Vegas

Aliante

Se pagaron más de 50 mil dólares a cuatro afortunados jugadores.

Cannery

Cris ganó un premio mayor de 11,030 dólares mientras jugaba Lightning Link.

Green Valley Ranch

Un jugador de tragamonedas convirtió una apuesta de 2.50 dólares en un premio mayor de 15,333 dólares.

Congratulations to this lucky guest who turned a $2.50 bet into a $15,333 Jackpot! 🎰 pic.twitter.com/MSjtnvGqlJ — Green Valley Ranch (@GVRcasino) August 9, 2021

Suncoast

Al acertar 9 de 10 puntos, un jugador de video keno ganó 36 mil dólares.

*WHEW* how about a $36,000 Keno win!? pic.twitter.com/6JbcnOe1Jl — Suncoast Casino (@suncoastcasino) August 9, 2021

Sunset Station

Una apuesta de 25 dólares ayudó a un jugador a ganar 20 mil dólares tras conseguir una escalera real.