Deslumbra eclipse parcial lunar partes de EE.UU.; nublado en Las Vegas

Algunas zonas de Estados Unidos y otros países, entre ellos Japón y Paraguay, vieron el viernes una impresionante vista de un eclipse lunar parcial.

En Las Vegas, el eclipse alcanzó su punto máximo alrededor de la 1 a.m., según el Servicio Meteorológico Nacional. La agencia reportó cielos nublados en todo el valle a primera hora de la mañana.

El eclipse comenzó a las 11:18 p.m., alcanzó su punto máximo a la 1 a.m. y terminó a las 2:47 a.m.

El acontecimiento celeste, que se produjo cuando la luna quedó oculta por la sombra de la Tierra, duró algo más de seis horas, el eclipse lunar parcial de mayor duración en 580 años.

En mayo, el primer eclipse lunar total en más de dos años se vio sobre el Valle de Las Vegas.

Live view from the office of the #LunarEclipse ☁️🌒❓Clear skies 90% of the time in #LasVegas, cloudy during cool, rare astronomical events. pic.twitter.com/Yy7xKvGzci

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 19, 2021