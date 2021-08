Despedida para el oficial Micah May

Una procesión que escoltaba el cuerpo de May desde el Palm Mortuary en 1325 N. Main St. comenzó a las 9:30 a.m. del viernes 6. El servicio conmemorativo comenzó poco después de las 11 a.m. en la Iglesia Central de Henderson, 1001 New Beginnings Drive. El viernes 6 de agosto de 2021 en Las Vegas. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Después del servicio conmemorativo, una procesión condujo a un servicio público junto a la tumba en Palm Mortuary Eastern, 7600 S. Eastern Ave. Al morir, el oficial de NHP Micah David May salvó la vida de cuatro personas más, ya que sus órganos fueron donados. En la foto la patrulla que manejaba durante su trabajo, ahora con cientos de firmas y buenos deseos. El viernes 6 de agosto de 2021 en la Iglesia Central de Henderson. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

El 3 de noviembre de 1974 nació Micah David May en Greenfield, un pequeño poblado de Massachussetts; era una comunidad pequeña, de aproximadamente 300 personas. Falleció en Las Vegas, de manera heroica en la línea del deber, el jueves 29 de julio de 2021.

Cientos de personas honraron su memoria y, de manera respetuosa, le dieron el último adiós durante la ruta que recorrió la carroza, desde el inicio en la funeraria Palm Mortuary de la Main y Washington a su primera parada, en la Iglesia Central de Henderson, localizada en el 1001 New Beginnins Drive. Allí, Michael Kitchen dio la bienvenida a las personas que se solidarizaron, entre las que tomaron el podio, Russ Marco, su mejor amigo; Paul y Seth May –hermanos- y la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman.

Micah May hizo el examen para ingresar a la Patrulla de Caminos de Nevada (NHP, por sus siglas en inglés) en el 2008, en su afán de alcanzar el sueño de convertirse en un agente del orden.

En Las Vegas conoció a -su ahora viuda-, Joanna, con quien procreó dos hijos; Raylan y Melody. De hecho, en el servicio funerario, entre las anécdotas que se contaron destacó una en la que Micah, junto a su hijo Raylan, estuvieron durante tres horas cambiando el aceite de su auto. En una muestra del carácter hogareño del oficial,

Sus padres, Edwin y Katherine May comentaron que su hijo Micah era muy tímido de pequeño, pero al crecer se convirtió en un joven fuerte y valeroso, que amaba su trabajo y disfrutaba de proteger a su comunidad. “Tenía un ingenio extraordinario, que con toda seguridad heredó de su padre”, dijo Ed May, con una sonrisa tierna sobre su hijo.

“Micah, como tantos miles de otros agentes de la ley, son los guardianes silenciosos de la vida de las personas en esta comunidad”, dijo la coronel de la NHP Anne Carpenter, al comienzo del servicio conmemorativo en la Iglesia Central de Henderson, agregando que “se inscriben para enfilarse hacia lo desconocido, corregir los errores y detener a alguien de su camino de destrucción. Pero el 27 de julio, el policía May no pudo detener al individuo”.

Micah David May, de 46 años de edad, murió dos días después de ser atropellado por un automóvil robado, el 27 de julio de 2021 durante una persecución en la Interestatal 15. Estaba intentando desplegar “stop sticks” destinados a ponchar los neumáticos del vehículo conducido por sospechoso cerca de Sahara Avenue, dijo la NHP.

Al patrullero se le recordó como una persona amigable, tierna, esposo ejemplar, padre, hermano, hijo, amigo; que siempre estuvo un paso adelante de la delincuencia y, sin duda, ofreció una sonrisa y una mano amiga a quien lo conoció.

Pero más que todo, Micah fue un patriota, un verdadero héroe americano que protegió y defendió con fervor los derechos de las personas, derechos que concede la Constitución de los Estados Unidos de América.

Después del servicio conmemorativo, una procesión condujo a un servicio público junto a la tumba del valeroso patrullero en Palm Mortuary Eastern, 7600 S. Eastern Ave.