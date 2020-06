Despidieron a Erick Wynalda de los Lights FC por violación de reglas

El entrenador de Lights FC, Eric Wynalda, fue despedido por una violación de las reglas y no por problemas financieros causados por la pandemia de COVID-19, afirmó el propietario Brett Lashbrook.

El entrenador de Lights FC de Las Vegas, Eric Wynalda, durante su partido contra Orange County SC en Cashman Field el sábado, 8 de junio de 2019, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El entrenador de Lights FC, Eric Wynalda, fue despedido el miércoles por una “violación de las reglas del club, de la liga y del protocolo (de la asociación de jugadores de la United Soccer League – USL PA)” relacionadas con el plan de regreso al juego del Campeonato de la USL, declaró el propietario Brett Lashbrook el jueves.

Lashbrook se negó a especificar qué regla fue violada después de no dar inicialmente una explicación de su decisión el miércoles.

Wynalda no devolvió una llamada telefónica para brindar comentarios.

Los clubes del Campeonato de la USL pasaron a la Fase Dos del protocolo de regreso al juego de la liga el 9 de junio. Las reglas de la liga permiten a los equipos llevar a cabo prácticas sin contacto en los campos al aire libre en grupos de hasta 10, abrir salas de pesas y ampliar el tratamiento de los jugadores más allá de las lesiones de rehabilitación. También permite a los entrenadores proporcionar instrucción táctica. La liga tiene como fecha de inicio el 11 de julio.

Lashbrook dijo que también pidió a los jugadores que firmaran una exención de responsabilidad en caso de que algún jugador contrajera COVID-19 mientras practicaba. Los jugadores no lo habían hecho hasta el jueves por la mañana. Sin embargo, se esperaba que el asunto se resolviera en breve, a la espera de nuevos acuerdos entre la liga y la asociación de jugadores.

El equipo entrena en el Complejo Deportivo Kellogg Zaher, un parque público.

“Fuimos muy claros con los chicos”, aseveró Lashbrook. “Todavía pueden hacer ejercicio. Todavía pueden usar las instalaciones. Les dimos balones, conos, maniquíes y todo. Pero había reglas muy claras de la USL y de la USL PA en cuanto a lo que puede pasar en cuanto al distanciamiento social”.

Lashbrook dejó claro que el despido del entrenador no estaba relacionado con ninguna dificultad financiera causada por la pandemia del coronavirus. Agregó que el club ha tenido que cesar y despedir empleados, pero todos los jugadores han recibido su salario completo.

Lashbrook comentó que Wynalda estaba recibiendo su salario fijo hasta la fecha, pero que ya se le había ofrecido y había aceptado un recorte salarial mixto que equivaldría a una disminución del 15 por ciento durante toda la temporada. A Wynalda se le habría pagado su salario completo de nuevo comenzando en la temporada baja.

“El incidente de ayer no tuvo nada que ver con el dinero”, aseveró Lashbrook. “Entiendo que los dos puedan enredarse porque estamos en un momento único debido a la pandemia y a una prolongada pausa en los juegos a mitad de la temporada, pero no puedo ser más claro que esto no tiene nada que ver con dinero”.

Lashbrook se verá obligado a buscar rápidamente a su cuarto entrenador y director técnico en menos de tres temporadas. Mencionó que examinará tanto a los candidatos internos como a los externos, ya que ninguno de los asistentes de Wynalda fue despedido.

El primer entrenador del club, el pintoresco José Luis Sánchez Sola, dejó los Lights a falta de seis partidos en su primera temporada en 2018. Su hijo Isidro Sánchez terminó el año. El equipo iba 8-19-7 y terminó en 15º lugar en la Conferencia Oeste de 17 equipos.

Wynalda, ex delantero del equipo nacional de Estados Unidos y comentarista de televisión, mejoró el récord de los Lights a 11-15-8 en 2019. También llevó al equipo a un empate en su único partido del 2020.

El miembro del National Soccer Hall of Fame expresó su frustración con las filosofías del club en una entrevista con ESPN el miércoles por la noche. Los Lights son conocidos por sus extravagantes maneras de promocionar el equipo, que han incluido dejar caer dinero desde un helicóptero.

“En Las Vegas, para Brett Lashbrook, nunca se ha tratado de fútbol”, le comentó Wynalda a ESPN. “Yo soy un hombre de fútbol y esa es la razón por la que nos separamos”.

Lashbrook no se disculpó por exceder los límites, en cuanto a la comercialización. También dijo que nunca ha tomado una decisión futbolística aparte de contratar entrenadores y establecer un presupuesto para los jugadores.

Reconoció, sin embargo, la necesidad de hacer introspección después de su último cambio de entrenador.

“Claramente, tener cuatro entrenadores en tres temporadas no es el modelo, el plano o el plan de negocios que he querido establecer”, concluyó Lashbrook. “Eso está a mis pies, tengo que asegurarme de que hago un mejor trabajo para asegurarme de que esto no suceda”.