Destaca informe que un recluso de Nevada ha sido vinculado a 4 asesinatos más en Colorado

Alex Christopher Ewing está cumpliendo condena tras las rejas por un ataque en 1984 contra una pareja de Henderson. (Departamento de Correccionales de Nevada)

Un hombre que fue encarcelado en 1985 por un ataque con un hacha a una pareja de Henderson ha sido vinculado a cuatro asesinatos más en Colorado que ocurrieron el año anterior, según un informe de prensa.

Se espera que las autoridades de Colorado anuncien la conexión en una conferencia de prensa el viernes por la mañana.

Alex Christopher Ewing, de 57 años, está cumpliendo condena en el Centro Correccional del Norte de Nevada en Carson City por los intentos de homicidio que cometió en Henderson en agosto de 1984.

KUSA-TV, un afiliado de NBC en Denver, informó esta semana que los investigadores “se han enfocado en” Ewing como sospechoso en ataques de martillo de enero de 1984 que mataron a una pareja de Aurora y a su hija de 7 años. La evidencia del ADN mostró que la misma persona también mató a una mujer de Lakewood de 50 años con un martillo a principios de ese mes, según el informe.

En el caso de Nevada, Ewing golpeó brutalmente a la pareja de Henderson después de escapar de las autoridades de Arizona que lo estaban transportando a él y a otros reclusos, informó el Las Vegas Review-Journal en ese momento.

Un jurado condenó a Ewing en 1985 por golpear a Christopher y Nancy Barry dentro de su casa en Racetrack Road el mismo día de agosto en que escapó de una camioneta del condado de Mohave, Arizona. La camioneta lo estaba llevando desde St. George, Utah a Arizona, a causa de hacinamiento de la cárcel, en donde estaba cumpliendo su condena.

En la audiencia de sentencia de Ewing en abril de 1985, Christopher Barry afirmó que el ataque los obligó a él y a su esposa a mudarse de su hogar en Henderson, que se convirtió en nada más que una escena de crimen.

“Causó que nuestras vidas cambiaran totalmente”, expresó.

Ewing había salido disparado de la camioneta de prisioneros de Arizona mientras esta se detuvo para cargar gasolina en Boulder Highway, informó el Review-Journal. Había sido acusado de irrumpir en un hogar de Kingman, Arizona, y golpear a un hombre en la cabeza con una piedra.

Bruce y Debra Bennett junto con su hija de 7 años, Melissa, fueron asesinados en su casa de Aurora, Colorado en enero de 1984 en un ataque que dejó a la otra hija de la pareja, Vanessa de 3 años, con graves heridas en la cabeza.

En 2002, los fiscales de Colorado obtuvieron una orden de arresto de John Doe en los homicidios de Bennett, según The Denver Post. Incluía tres cargos de asesinato en primer grado y varios otros cargos, incluido un ataque sexual.

Una abuela de Lakewood, Patricia Louise Smith, de 50 años, fue asesinada seis días antes del ataque contra la familia Bennett, según el periódico.

Una publicación sin fecha en meet-an-inmate.com contiene una imagen de Ewing en el blues de la prisión y lo describe como un “tipo aventurero al aire libre” que disfruta de “acampar, viajar, hacer ejercicio, animales, películas antiguas y coches viejos”.

Él cumple 58 años la próxima semana, el sitio anunció que su fecha de liberación próxima es en 2021, cuando sea elegible para libertad condicional en Nevada, mientras que su fecha máxima de liberación figura hasta 2023.

“Estoy buscando conocer a una mujer de 50 años con el propósito de que se convierta en mi amiga de cartas escritas”, escribió Ewing en el sitio. “Me gustaría una persona para ellos mismos; no importa la apariencia, la raza, el credo o color, no estoy buscando a alguien que me apoye. Para no sonar patético, pero después de haber dedicado todo el tiempo que tengo encarcelado, una carta (especialmente de una mujer) significaría mucho para mí y algo qué esperar; no he sido ningún santo en mi vida, pero quiero corregirme, ser mejor y me doy cuenta de que todavía estoy vivo por la gracia de Dios”.