Detectan unos 40 casos de la variante “mu” del coronavirus en Nevada

El director del Nevada Genomics Center, Paul Hartley, fue el primero en secuenciar muestras de la variante COVID-19 combinando esfuerzos con el Nevada State Public Health Lab, ambos con sede en la UNR, el jueves 8 de abril de 2021 en Reno. L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Se han identificado unos 40 casos en Nevada de la variante “mu” del coronavirus, la última cepa preocupante que se sumó a la lista de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según declaró un alto funcionario de salud pública del estado.

Al designar la mu como “variante de interés” el 30 de agosto, la OMS dijo que posee una constelación de mutaciones que podrían hacerla resistente a la protección contra la enfermedad que ofrece la vacunación o la infección anterior por COVID-19.

Pese a la designación, el jefe del Nevada State Public Health Laboratory cree que es poco probable que la mu (pronunciada “mew”) supere a la mutante Delta altamente contagiosa como cepa dominante en el estado.

“Se sembró aquí. No ha sido un destello en la sartén”, dijo el director del laboratorio, Mark Pandori, acerca de la mu, que se detectó por primera vez en el estado a finales de abril y estuvo presente de forma constante hasta principios de agosto. Sin embargo, su laboratorio en la Universidad de Nevada, Reno, no ha detectado la nueva variante mu en más de 30 días.

“Eso significa que no ha sobrevivido a la competencia con Delta. No sobrevivió a la vacunación. No sobrevivió al uso de cubrebocas y al distanciamiento social”.

Aun así, es posible que la mu vuelva a aparecer, dijo.

Los laboratorios detectan las variantes mediante la secuenciación, una forma de análisis genético que se realiza en las muestras de los casos positivos.

Los cerca de 40 casos de mu, también llamado B.1.621, se detectaron en cinco condados de Nevada: Clark, Washoe, Lander, Elko y Churchill, dijo Pandori.

Variante con mutación única

Se han encontrado casos de la variante mu identificada por primera vez en Colombia en 42 países y al menos 47 estados de Estados Unidos, según el sitio web outbreak.info, un proyecto de los laboratorios de Scripps Research apoyado por el National Institute for Allergy and Infectious Diseases, el National Center for Data to Health y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Se han identificado 1,742 casos de mu en Estados Unidos, lo que supone el 0.05 por ciento de los casos secuenciados. California está a la cabeza del país con 243 casos, el más reciente detectado el 16 de agosto, según el sitio web.

La OMS señaló en un boletín que, aunque la prevalencia mundial de mu está disminuyendo, su prevalencia en Colombia y Ecuador ha aumentado constantemente.

Los científicos están centrando su atención en la variante mu debido a las mutaciones ya encontradas en otras variantes que podrían hacerla más contagiosa, así como resistente a los anticuerpos monoclonales y a las terapias antivirales, escribió recientemente la epidemióloga Katelyn Jetelina en su boletín sobre coronavirus.

También tiene una mutación única, que podría inhibir la respuesta de las células B y T del sistema inmunitario al virus, según Jetelina, profesora adjunta del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston. “Los investigadores están estudiando rápidamente este cambio. Podría ser preocupante, pero también podría no ser nada”, escribió.

Ascienden los descendientes de Delta

Cuando se identifica una nueva variante, no está claro de inmediato la magnitud de la amenaza que supone.

“Pasamos de Alfa a mu, y solo Alfa y Delta despegaron”, dijo Pandori, en referencia a las letras del alfabeto griego utilizadas para nombrar cepas o linajes problemáticos. La variante Alfa, más transmisible, identificada por primera vez en Reino Unido, se convirtió en la variante dominante en Estados Unidos, para ser sustituida por la variante Delta, aún más contagiosa, identificada por primera vez en la India.

Ya que el coronavirus sigue evolucionando como resultado de la transmisión continua, cree que un descendiente de Delta acabará convirtiéndose en la siguiente cepa dominante. La variante Delta, también llamada B.1.617.2, representó el 90 por ciento de los casos secuenciados de Nevada en los últimos 14 días, según un informe del laboratorio estatal del 3 de septiembre.

“Delta ha demostrado ser extraordinaria en su capacidad de propagación”, dijo. A través de la selección natural, las cepas que evolucionan a partir del Delta pueden ser más hábiles en su propagación.

Delta ha producido hasta ahora unos 25 descendientes. El puñado identificado en Nevada se ha triplicado en la última semana, dijo Pandori, lo que contribuye a su teoría de que una descendiente Delta acabará dominando.

“Tenemos una mala situación aquí, porque tenemos una gran cantidad de personas no vacunadas que pueden servir como entidades de replicación para el virus, lo que impulsa la mutación”, dijo. “Sí, las personas vacunadas pueden hacer lo mismo, pero lo hacen más lentamente y durante menos tiempo”.

Con muchas personas sin vacunar, el virus sigue evolucionando rápidamente y la pandemia perdura, dijo Pandori. Siguen existiendo limitaciones a la vida normal.

“Hay muchas variantes porque las estamos creando”, dijo “Y mientras sigamos creando estas variantes, vamos a seguir viviendo las vidas que vivimos actualmente”.