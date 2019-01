¿Quiénes son algunas personas que se están mudando a Las Vegas?

El crecimiento de Las Vegas es notable, quien no ha pasado por una zona de construcción de casas nuevas o de ampliación de alguna autopista, además de los nuevos casinos y por supuesto el estadio que será la casa de los Raiders de la NFL, pero ¿quiénes son las personas detrás de las estadísticas que están llegado a nuestra ciudad?

enero 18, 2019 - 10:15 am

[ Foto Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal ]

Angelina Ramos, es la jefa entrenadora del equipo de Campo Traviesa de UNLV, es de descendencia puertorriqueña. Domingo 13 de enero de 2019 en la ciudad de Las Vegas. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El matrimonio Ortíz planeó disfrutar de su retiro laboral y se sorprendieron por el costo económico en vivienda en comparación a California. Domingo 13 de enero de 2019 en la ciudad de Las Vegas. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Ramana Vasconcelos, originaria de Brasil, vive en un hostel del centro hace 1 mes. Domingo 13 de enero de 2019 en la ciudad de Las Vegas. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El crecimiento de Las Vegas es notable, quien no ha pasado por una zona de construcción de casas nuevas o de ampliación de alguna autopista, además de los nuevos casinos y por supuesto el estadio que será la casa de los Raiders de la NFL, pero ¿quiénes son las personas detrás de las estadísticas que están llegado a nuestra ciudad?

El Tiempo le presenta tres distintas historias, en diferentes condiciones de migración a la ciudad: Angelina Ramos, la nueva jefa entrenadora del equipo femenil de Campo Traviesa (Cross Country) de UNLV, su familia es de Puerto Rico, ella es nacida en Nueva York, tiene experiencia en su posición en otras universidades donde ha tenido éxitos inclusive olímpicos.

Fue recomendada por un amigo de profesión para el puesto, Ramos solamente había visitado Las Vegas para las despedidas de soltera de sus amigas en el Strip, “como entrenadora me interesa mucho impulsar a la mujer, no solamente se trabaja en lo físico, si no en la mentalidad ganadora, había venido 3 veces aquí como turista”, señaló Angelina, quien tiene 6 meses residiendo en Las Vegas.

La entrenadora recibió un recorrido especial para conocer las posibles montañas en donde entrenar con su equipo, “hay mucho terreno para este deporte, desde Lone Mountain que es una zona pequeña, el Red Rock que es perfecto por la altura, áreas en el desierto, la montaña Charleston, y un poco más lejos, zonas en la ciudad de Boulder”, acotó.

La perspectiva de Ramos se enfoca en los alrededores de Las Vegas, como jefa de equipo, debe reclutar talentos de otras universidades o de preparatorias que se incorporen a UNLV, por lo que tiene que mencionar las ventajas de la ciudad, además del ámbito deportivo, “pago 700 dólares por un estudio -muy decente- cerca de la escuela, en Colorado gastaba más en vivienda”.

A retirarse en Las Vegas

La pareja conformada por Julio y Mónica Ortiz llegaron a Las Vegas hace 1 año, el plan era disfrutar del retiro por el tiempo laborado en el transporte público de San Diego, California, por la distancia el matrimonio Ortiz, visitaba Las Vegas constantemente los fines de semana para como cualquier otro turista, disfrutar de los restaurantes y espectáculos del Strip.

Julio, lejos de mantenerse en el retiro laboral, buscó trabajo en su ramo y rápidamente se colocó como el jefe de mantenimiento de la Comisión Regional del Transporte del Sur de Nevada (RTC, por sus siglas en inglés), con su experiencia en autobuses de gas natural, era el indicado para el puesto, ya que el RTC está en pleno proceso de sustituir los camiones alimentados por diésel, por este tipo de combustible.

“En California no puedes comprarte una casa en un barrio como en el que vivimos (Henderson), me sorprendí de los precios, ya que es amplia y en una zona muy tranquila, cerca del trabajo, es una oportunidad estar en Las Vegas, mucho trabajo, cosas que hacer, es una ciudad donde te mantienes ocupado”, dijo el directivo del RTC.

Por su parte Mónica Ortiz, es originaria de Guadalajara, México y hace 6 años radica en Estados Unidos, su impacto fue mayor el conocer Las Vegas, “todavía yo no me canso de caminar por el Strip, ver los espectáculos, conocer algo para todo tipo de personas, jugar, salir de noche, lo mejor del mundo está aquí”.

El matrimonio se encuentra feliz y estable en esta ciudad, Julio dijo sentirse muy cómodo en el RTC y nota el buen trato a sus empleados y el público usuario, “tienden la mano a personas que lo necesitan, es de los mejores transportes para personas discapacitadas, estoy impresionado con la nueva tecnología y servicios que se están ofreciendo”, terminó diciendo Ortíz.

El sueño de vivir en Estados Unidos

Ramana Vasconcelos, es oriunda de Brasil, graduada en la carrera de cinematografía, en su país de origen laboró en producciones de televisión y como fotógrafa en eventos, la oportunidad de emigrar a Estados Unidos es “un volado” para su carrera y estabilidad económica.

Hace 1 mes que vive en un hostel del centro de Las Vegas, no paga por su hospedaje ya consiguió el trato de laborar en el lugar a cambio de su renta, su plan original era llegar a Nueva York, sin embargo, por un cambio de último momento, está en esta ciudad.

La época invernal ha mermado la salud de Ramana, “en Brasil todo el año hace calor, aquí en el hostel hay personas de todo el mundo y varios están con catarro, es fácil contagiarse ya que no hay ventilación y se comparten las habitaciones, estoy con un permiso de 6 meses en el que voy a decidir si quedarme o no”.

Justamente su quinta semana en Estados Unidos planea ir en busca de una de sus metas profesionales que es trabajar en Hollywood, “como cineasta y actriz, todos sabemos que California es la meca del cine, debo -por lo menos- intentarlo y conocer, me han hablado muy mal de Los Ángeles por el tráfico y la inseguridad, en Las Vegas no siento eso”.

Ramana tiene una buena impresión de sus vecinos en Las Vegas, “las personas me sonríen, son amables, son pacientes con mi acento del portugués al inglés, en Brasil vemos El Chavo del 8 y telenovelas mexicanas, las personas que hablan español me entienden mucho mejor”.

La joven brasileña está en busca de oportunidades laborales en su ámbito, pero esta consciente del sacrificio de dedicarse a otro oficio, para poder independizarse del hostel, “es gracioso, desde niña quise venir a Estados Unidos, por eso aprendí inglés y me traje mis diplomas de la escuela”.