Día dedicado a la diversidad

Es apenas el segundo año que se realiza la ‘Caminata contra el Odio’, parte de la campaña nacional ‘Sin lugar para el odio’ (No place for hate), evento que en el parque Springs Preserve realizado el domingo 29 de abril desde las 9:00 am, el cual reunió a más de mil participantes, rompiendo su récord de la edición 2017 en la que asistieron 800 personas.