Superintendente Jesús Jara inició enlace con la comunidad

“La recepción que me dio la comunidad latina en este foro de Hispanic In Politics (HIP) fue tremenda. En estos sesenta y pico de días he sentido el apoyo que me van a dar para que tengamos un impacto positivo entre los estudiantes, eso es muy importante, esa es una de las razones por las que he decidido hablar y visitar a todo mundo”, externó en una segunda entrevista exclusiva con El Tiempo, el nuevo superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en ingles), Jesús F. Jara, al término de una participación que tuvo en el restaurante La Cabaña, el miércoles 22 de agosto de 2018.