Difícil de contratar: El fin de las prestaciones no produjo una oleada de solicitantes de empleo

Solicitantes de empleo llegan a una feria de empleo de Bass Pro Shop, el jueves 14 de octubre de 2021, en Las Vegas. La tienda espera contratar a 54 personas para las fiestas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Chris Astrella, que solicitó trabajo en Las Vegas durante diez meses, posa para un retrato en su casa de Henderson, el miércoles 20 de octubre de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Se muestra Bass Pro Shop, el jueves 14 de octubre de 2021, en Las Vegas. La tienda espera contratar a 54 personas para las fiestas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Los solicitantes de empleo esperan ser llamados para una entrevista en una feria de empleo de Bass Pro Shop, el jueves 14 de octubre de 2021, en Las Vegas. La tienda espera contratar a 54 personas para las fiestas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Los clientes compran en Bass Pro Shop, el jueves 14 de octubre de 2021, en Las Vegas. La tienda espera contratar a 54 personas para las fiestas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Un cartel de "se busca ayuda" se muestra en el mostrador delantero de Broadway Pizza en Las Vegas, el jueves 21 de octubre de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Desiree Perdichizzi trabaja en el mostrador de Broadway Pizza en Las Vegas, el jueves 21 de octubre de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

La cajera Bryte Kiser rellena hielo en la máquina de refrescos de Broadway Pizza en Las Vegas, el jueves 21 de octubre de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

La cajera Bryte Kiser barre el piso en Broadway Pizza en Las Vegas, el jueves 21 de octubre de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Jimmy Martínez corta una pizza para un pedido para llevar en Broadway Pizza en Las Vegas, el jueves 21 de octubre de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Broadway Pizzería quiere contratar a tres o cuatro empleados más en la cocina para que la plantilla no se agote. Pero el copropietario, Anthony Rossi, apenas puede conseguir candidatos para una entrevista.

Aumentó el salario por hora a 15 dólares por hora, pero sospecha que no puede seguir el ritmo de lo que ofrecen otros grandes restaurantes y centros turísticos en medio de una escasez nacional de mano de obra.

“Dondequiera que vayas, en cualquiera de estos lugares, todos están en el mismo barco”, dijo Rossi. “Somos trabajadores esenciales. Hemos estado haciendo esto, trabajando directamente durante la pandemia. Nadie tuvo un descanso, nadie se sentó en casa. Es difícil (contratar y retener) por esa razón”.

Conseguir un número suficiente de trabajadores es un problema en todo el país. Desde la necesidad de que los conductores lleven los productos a su destino final a tiempo hasta los retrasos durante el verano en la certificación de los profesores en el Distrito Escolar del Condado Clark, pocas empresas u ocupaciones se han librado. Los consumidores ven los efectos de un menor número de personas en el trabajo a través de las cadenas de suministro y las industrias todos los días.

El reto para la hostelería y los servicios de alimentación fue evidente para Rossi cuando un candidato a subdirector fue preseleccionado por teléfono pero dejó de responder después de visitar la pizzería antes de una entrevista formal.

“Nunca tuve la oportunidad de conocerlo en persona”, dijo Rossi. “Me puse en contacto con él después a través de correo electrónico. Me dijo: ‘Me pareció que era demasiado pequeño’. En otras palabras, probablemente piensa que no tenemos los medios para pagarle bien. Ni siquiera llegué a ese punto. Llevamos aquí 25 años: estamos ocupados. No ofrecería ese puesto si no creyera que puedo atender a alguien”.

La tasa de desempleo de Nevada fue la más alta del país en agosto y julio y empató con la más alta en septiembre. La tasa de septiembre bajó ligeramente del 7.7 por ciento al 7.5 por ciento, según muestran los datos más recientes disponibles. Los economistas del Estado dicen que parte de ese descenso se debe a que los trabajadores abandonan el mercado laboral.

“Gran parte de lo que estamos viendo es que la gente está reevaluando sus prioridades en lo que respecta al trabajo”, dijo el economista laboral de la UNLV Jeff Waddoups. “No se trata solo de: ‘¿Quiero trabajar o no?’ La pandemia permitió que la gente diera un paso atrás y dijera: ‘¿Realmente vale la pena que trabaje ahora?’”.

Las empresas necesitan trabajadores

El crecimiento del empleo en septiembre fue modesto. Los datos estatales muestran que Nevada añadió 4,400 puestos de trabajo, 2,400 de ellos en el área de Las Vegas. Eso es un aumento del 0.2 por ciento desde agosto, algo que el estado dijo que es un ritmo más típico de crecimiento del empleo después de las tasas máximas en junio.

Las tendencias reflejan datos similares a nivel nacional, en los que algunas empresas y expertos esperaban ver un crecimiento más significativo el mes pasado después de la interrupción de las prestaciones federales de desempleo adicionales. Otros datos nacionales, sin embargo, mostraron que 4.3 millones de trabajadores dejaron su empleo en agosto, el último mes de datos disponible. Esto sugiere que hay suficientes oportunidades disponibles para que los trabajadores se sientan lo suficientemente cómodos como para renunciar, dijo Waddoups.

Los retos de contratación no son exclusivos de este verano y otoño. En una reciente feria de empleo de temporada para Bass Pro Shops, los responsables dijeron que ha sido difícil conseguir solicitantes en la tienda y difícil retenerlos desde el comienzo de la pandemia.

La tienda de deportes al aire libre quería contratar 54 puestos de trabajo a medio tiempo, a tiempo completo y de temporada a partir de 11 dólares por hora en su local de Dean Martin Drive. Eso es casi dos dólares más que en la última temporada de fiestas, dijo el gerente general Jeremy Hendrick.

“Hace unos años, conseguíamos casi el doble de solicitantes para este tipo de eventos”, dijo Hendrick. “Ahora estamos viendo definitivamente una disminución”.

Las condiciones actuales del mercado laboral llevan a algunos a creer que las prioridades de la gente en torno al trabajo están evolucionando para ir más allá de simplemente qué trabajo paga mejor, dijo Waddoups.

“Muchos pensábamos que habría un retorno de los trabajadores una vez que finalizaran las prestaciones. Y creo que lo que esto significa es que no entendemos suficientemente bien a los trabajadores”, dijo Waddoups. “Creo que tal vez sobrestimamos lo importante que es el dinero.

“Recuerdo todas las clases que he impartido y cómo hablo de la participación en el mercado laboral y lo que la impulsa. He dicho muchas veces en el pasado que si se aumentan los ingresos no laborales –es decir, esas prestaciones de las que hablamos– va a disminuir la participación. Y aquí estoy, viendo esto, y lo que observo es que quitamos todos esos beneficios y la gente no volvió a trabajar. Tal vez esos dueños de negocios tomaron mi clase”.

La flexibilidad y los beneficios cambian

Los que buscan trabajo dicen que el aumento del costo de vivir en Las Vegas y la mayor necesidad de flexibilidad pesan mucho en su búsqueda. Samuel Mitchell, residente de North Las Vegas, dice que ha recurrido a la economía colaborativa a través de una aplicación, Bacon, que pone en contacto a trabajadores temporales con empresas que ofrecen turnos en sectores como el de los almacenes, los restaurantes y la hostelería, entre otros. La empresa dice que cuenta con seis mil trabajadores en Las Vegas y que ha visto aumentar los usuarios en ambos lados del mercado durante la pandemia.

Mitchell empezó a buscar trabajo al principio de la pandemia, pero se decidió por las aplicaciones de reparto de comida cuando no pudo ser contratado para trabajar por horas en casinos. Se quedó con el trabajo por encargo porque le ofrecía una paga rápida, un horario flexible y variedad en su día a día, dijo.

En todas partes se escucha hablar de “puestos de trabajo abiertos”, dijo Mitchell. “Pero realmente no lo ves, o tienes que esperar, ir a la entrevista, luego tienes que formarte y estás en este periodo de prueba. Con Bacon, es totalmente diferente. Vas al trabajo, haces el trabajo, te pagan y sigues con el resto de tu vida”.

Otras aplicaciones similares de conexión de trabajos reciben la misma respuesta de los usuarios. El director ejecutivo y cofundador de Instawork, Sumir Meghani, dijo que tanto sus trabajadores corporativos como los de primera línea, o los usuarios de apps, destacan la flexibilidad. Sus empleados corporativos pueden considerar la posibilidad de trabajar a través de plataformas de conferencia digital, mientras que otros sectores no pueden.

“El reto es, sin embargo, que si estoy trabajando en el centro de convenciones de Las Vegas o en Allegiant Stadium o en el Strip, no puedo hacer ese trabajo a través de Zoom”, dijo Meghani, cuya aplicación ha tenido un crecimiento de usuarios del 42 por ciento en 2021. “Necesito estar físicamente presente. Creo que el equivalente de Zoom para los trabajadores de primera línea por hora es la idea de flexibilidad. Eso es, con mucho, lo que los trabajadores nos dicen que quieren después del COVID”.

Mark Steele es el fundador del Residential Hospitality Institute, una escuela de formación en hostelería y empresa de consultoría. Cree que los rápidos cambios en la capacidad de los restaurantes y otras normativas siguen influyendo en la capacidad de contratación del sector en la actualidad.

“Vivimos en Las Vegas, somos los reyes de la hostelería, pero puedo desafiar a cualquier negocio del mundo entero que haya pasado por lo que ha pasado la hostelería, y nadie puede seguir el ritmo de esos niveles de ocupación y de personal (que cambian) así”, dijo Steele.

También ha disminuido el número de profesionales de los restaurantes. Algunos abandonaron el sector de la hostelería para crear sus propios negocios, para evitar la exposición al COVID-19 o para cambiar de profesión, o para cuidar de su familia. Otros pudieron haber conseguido trabajo en uno de los tres nuevos complejos turísticos (Circa, Virgin Hotels Las Vegas y Resorts World) que han abierto desde el inicio de la pandemia.

Encontrar un trabajo

Otros sienten una desconexión entre las empresas y los solicitantes de empleo. Pese a las frecuentes ferias de contratación en las empresas de todo el Condado Clark, algunos sienten que es difícil conseguir un trabajo, o al menos, uno que tenga más sentido para ellos.

El pellizco va más allá del trabajo de primera línea. Chris Astrella, residente de Henderson, empezó a solicitar puestos de trabajo en el gobierno, en organizaciones sin ánimo de lucro y en la enseñanza en enero para preparar su inminente mudanza de Wisconsin al valle. Se graduó con un máster en administración pública en la primavera y llegó en septiembre.

Astrella se sintió frustrado porque tardó meses en recibir una oferta de trabajo, y la primera le llegó la tercera semana de octubre. Dijo que ni siquiera recibió respuesta de la mitad de los empleadores a los que se presentó.

“Dejé de contar en 50 (solicitudes de empleo)”, dijo. “Volví a estudiar para obtener el máster por una razón: superarme para abrir más puertas. Y hasta la semana pasada, no parecía que se abriera ninguna de esas puertas”.

Pese a la afluencia de ofertas de empleo, los expertos dicen que es importante tener en cuenta que las cualificaciones adecuadas importan.

“Hablamos mucho de cifras de alto nivel: este número de puestos de trabajo creados, este nivel de desempleo y otras cosas”, dijo David Schmidt, economista jefe del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada. “Pero, en última instancia, todas esas grandes cifras se componen realmente de muchísimas personas individuales con sus propias circunstancias únicas: historia, antecedentes, habilidades y capacidades. Los puestos de trabajo que se intentan cubrir y las habilidades, cualificaciones y capacidades que tienen las personas no siempre coinciden”.