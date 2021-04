Director de Wynn pide a trabajadores que se vacunen, los que no lo hagan serán sometidos a pruebas

Empleados de Wynn Resorts Ltd. tendrán que vacunarse contra COVID-19 o someterse a una prueba semanal de COVID-19 para demostrar que no son portadores del virus, según una nueva directiva de la empresa.

Wynn Las Vegas y Encore en el Strip de Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

Matt Maddox, CEO de Wynn Resorts, visto en 2018 en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

En un video compartido con los miembros del personal el jueves, el director general Matt Maddox animó a los trabajadores a vacunarse para ayudar a que las operaciones vuelvan a un “entorno mucho más normal”. Aquellos que no lo hagan deberán hacerse la prueba del virus cada semana en un laboratorio in situ, que puede entregar los resultados en un día. La nueva política de vacunación y pruebas entra en vigor el 25 de abril.

“(Las pruebas) no deberían ser excesivamente gravosas”, agregó Maddox, “pero van a ser un requisito porque queremos ser el lugar más seguro de Norteamérica para que la gente venga de vacaciones”.

Cumplir con los reguladores estatales

El impulso de Maddox a la vacunación se produce poco después de que la Junta de Control de Juegos de Nevada emitiera un aviso en el que se indicaba a los titulares de licencias de juego que consideraría el aumento de la ocupación total de un inmueble solo para aquellos que han tomado “medidas efectivas y materiales para vacunar y, por tanto, proteger a su personal, a los visitantes y a la comunidad”.

Los casinos de Nevada están operando al 50 por ciento de ocupación según las órdenes del estado, pero la Junta de Control tiene previsto obtener la autoridad para extender los límites de ocupación de los pisos de juego el 1º de mayo.

“Para que se sigan levantando las restricciones, necesitamos seguir viendo incrementos en la vacunación de nuestro personal”, comentó Maddox en el video del jueves, que la empresa compartió con el Review-Journal. “Animo a todos y cada uno de los que no se han (vacunado) a que lo piensen seriamente, porque es fácil, está en el sitio, y nos ayudará a volver más rápido”.

El portavoz de Wynn, Michael Weaver, declaró que la negativa de un empleado a vacunarse o a someterse a las pruebas semanales se consideraría un incumplimiento de la política de la empresa y pondría al empleado en riesgo de recibir medidas disciplinarias en el lugar de trabajo.

La clínica de vacunación del University Medical Center en Encore ha estado vacunando a los empleados de Wynn que cumplen los requisitos desde el 18 de enero.

No está claro cuántos trabajadores de la hostelería del estado han sido vacunados, pero hay dudas entre algunos de los trabajadores.

La Junta de Control de Juegos, el principal organismo regulador de juegos del estado, realizó una encuesta entre sus más de 400 titulares de licencias no restringidas en enero. Alrededor del 30 por ciento de los encuestados dijeron que se resistían a vacunarse contra COVID-19.

Casi el 23 por ciento de los nevadenses mayores de 16 años se habían vacunado completamente hasta el miércoles, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada y de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Otros operadores de casinos de Las Vegas también ofrecen clínicas in situ para sus empleados, como Red Rock Resorts Inc, Caesars Entertainment Inc, MGM Resorts International, The Cosmopolitan of Las Vegas y Las Vegas Sands Corp.

Bethany Khan, portavoz del Culinary Workers Union Local 226, dijo que “anima encarecidamente” a los trabajadores de la hostelería a que se vacunen y aprovechen las vacunas in situ. El grupo representa a 60 mil trabajadores en Las Vegas y Reno, junto con el Bartenders Union Local 165.

“Las vacunas contra COVID-19 son seguras, eficaces y se ofrecen sin costo alguno para los trabajadores”, escribió por correo electrónico. “Vacunarse es un paso fundamental para reabrir completamente Las Vegas, hacer que los trabajadores vuelvan a trabajar, proteger a nuestras familias y ayudar a nuestro sindicato a mantenerse fuerte”.

Testimonios de trabajadores

El video del jueves de Maddox es solo el último que anima a vacunarse. Wynn Resorts compartió otro video con el personal el mes pasado en el que aparecían varios empleados hablando de la importancia de las vacunas y de su experiencia con la inyección.

“Cuando me la puse, me dolía un poco el brazo. En la segunda vacuna, me dolía todo el cuerpo”, dijo un empleado en el video. “Pero en 24 horas desapareció y me encontraba bien. Y me dije, ‘prefiero estar un poco adolorido por 24 horas, que tener COVID’”.

Otros empleados fueron grabados recibiendo las inyecciones.

“¿Eso es todo?”, preguntó una empleada del centro de llamadas después de que la aguja desapareciera.

“Ni siquiera sentí que entró”, dijo otro.

Un empleado que aparece en el video comentó que tenía previsto ver a su mujer, que está en un centro de cuidados de larga duración, después de vacunarse. También se vacunó ante la cámara.

“No la he visto en un año”, mencionó, ahogándose. “Te sorprendería lo mucho que significa tocar la mano de alguien. … Echo de menos todo eso”.

