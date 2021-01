Director del GOP del Condado Nye da a conocer “conspiraciones”

El director del Comité Central Republicano del Condado Nye publicó una carta llena de conspiraciones en el sitio web del grupo, acusando al vicepresidente Mike Pence de traición, alegando que los grupos Antifa fueron responsables de la invasión del Capitolio el miércoles y afirmando que el presidente Donald Trump cumplirá otros cuatro años.

La amplia misiva, atribuida al director Chris Zimmerman, también afirma que Trump salió de Washington en un avión durante el caos del Capitolio, que los votos de las elecciones de 2020 fueron cambiados vía satélite, y compara los últimos días de la administración Trump con la revolución de 1776.

“Déjenme ser claro: Trump será presidente por otros cuatro años, Biden no será presidente”, dicta la carta. “Sí, sé que esas son palabras impactantes en estos locos días”.

“De hecho, tendremos una nueva administración compuesta por un nuevo vicepresidente y un nuevo gabinete, ya que los actuales han completado su traición”, añade la carta.

El Condado Nye, un área mayormente rural del sur de Nevada, es un área confiablemente republicana quizás más famosa por elegir a un propietario de burdel fallecido a la Asamblea estatal en 2018.

En su página de Facebook, el partido del Condado Nye reconoció que el mensaje es real y afirmó estar recibiendo una gran reacción.

“Estamos recibiendo mensajes privados cada pocos segundos con respecto a la ‘carta del director escrita el viernes’. No podemos mantenernos al día con todas las respuestas”, señala una publicación de Facebook. “Nos disculpamos si no hemos respondido. Gracias por sus oraciones y preguntas”.

“Para responder a la pregunta #1 que se está haciendo: Es legítima. Nuestro director investiga estas cosas 3-4 horas al día y es un hombre de integridad y honestidad. Si no lo creyera honestamente, no la habría escrito. Se escribió a nuestros miembros para darles esperanza ya que estamos viendo mucha desesperación. www.nyegop.org. Algunas fuentes están incrustadas en la entrada del blog de la página web. Estamos viendo mucho tráfico en nuestro sitio web, así que si ven un error sigan intentándolo”.

Los intentos de contactar a Zimmerman el domingo no tuvieron éxito.

El representante por Nevada, Steven Horsford, un demócrata cuyo distrito incluye Nye, criticó a Zimmerman por la carta del domingo en una serie de tuits.

“Tengo noticias para el director, no estamos en 1776 y el intento fallido de un golpe de estado que involucra a algunos republicanos es una sedición contra la voluntad del pueblo y nuestra democracia. Cualquier sugerencia de lo contrario es una negativa a aceptar la realidad”, escribió Horsford en un tuit.

As representative of #NV04, where Nye County is, I have news for the Chairman. It’s not 1776 and the failed attempt of a coup involving some Republicans is sedition against the will of the people and our democracy. Any suggestion otherwise is a refusal to accept reality.

— Steven Horsford (@StevenHorsford) January 10, 2021