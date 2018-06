Disfruta de la vida nocturna de Singapur el líder norcoreano antes de la cumbre

SINGAPUR – Mientras el presidente Donald Trump, de 71 años, pasó el lunes por la noche instalado en el Hotel Shangri-La, el líder norcoreano Kim Jong Un, quien tiene la mitad de su edad, salió de fiesta la noche antes de la cumbre de grandes riesgos en Singapur.

Cuando pudo haber estado atiborrado de los problemas técnicos de armamento o los puntos más delicados para afinar las sanciones de “presión máxima”, Kim en cambio salió de su hotel, el St. Regis Singapore, con su falange habitual de guardaespaldas adecuados.

Alrededor de las 9 p.m., los usuarios de Twitter comenzaron a reportar avistamientos de Kim tomando en los jardines de la bahía, y especulando que apareció en el hotel Marina Bay Sands, que es propiedad de Las Vegas Sands Corp.

Un abogado de Londres, Philip Chope, anunció que estaba tomando una copa en el bar de la azotea de Spago en Marina Bay Sands, disfrutando de la exclusiva vista de Singapur, cuando vio a Kim pasar caminando. Luego Kim y compañía volvieron a pasar y esta vez Chope estaba listo con su cámara de su teléfono. Tomó un video y gritó “paz mundial” cuando Kim desapareció de la vista.

“El hombre más aislado del mundo”, decribió Chope al Review-Journal después.

Después de que Kim se fue, un imitador de él se dirigió al ascensor que lleva a los clientes a la terraza del hotel. Explicó: “Soy un hombre de la gente y me gusta estar entre la gente”.

Video of Kim Jong Un caught by Australian journalist @sarahblakemedia of Kim Jong Un at Sands https://t.co/KrkXpa7ePJ — Debra J. Saunders (@debrajsaunders) June 11, 2018