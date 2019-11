Dispara la policía de Henderson a un hombre sospechoso de disparar a otro en un restaurante

La policía de Henderson le disparó a un hombre el miércoles por la noche después de que supuestamente este le disparó a un empleado en un restaurante durante un robo cerca de Sunset Station.

Los dos hombres heridos fueron hospitalizados. Sus condiciones eran desconocidas, mencionó el teniente Kirk Moore, del Departamento de Policía de Henderson, durante una rueda de prensa cerca de la escena del tiroteo.

I’m outside of what @HendersonNVPD said was an “active scene” near Sunset Station at Warm Springs Road and Marks Street. No official word yet on what happened. #RJnow pic.twitter.com/kEg5O4hcAM

— Katelyn Newberg (@k_newberg) November 21, 2019