Dispara oficial de Henderson a un sospechoso de robo a un 7-Eleven

Se espera que un hombre acusado de robar en un 7-Eleven sobreviva después de que un policía de Henderson le disparó el martes por la noche, anunció la policía.

Se les reportó a los oficiales de un robo en curso alrededor de las 8:55 p.m. en 1453 Boulder Highway, mencionó el teniente del Departamento de Policía de Henderson, Kirk Moore, durante una conferencia de prensa en la escena del tiroteo el martes por la noche. Cuando los oficiales llegaron, encontraron al hombre sospechoso del robo y lo persiguieron hacia el otro lado de la calle, relató.

El hombre recibió un disparo en el brazo cerca de una tienda de Autopartes O’Reilly, en 1504 Boulder Highway. Fue trasladado al Henderson Hospital y se espera que sobreviva.

No estaba claro el martes por la noche si el sospechoso de robo estaba armado. Solo un oficial disparó y ningún otro resultó herido, añadió Moore.

The Henderson Police Department is actively investigating a robbery on the 1400 block of N. Boulder Hwy which resulted in an officer involved shooting.

Please avoid the area of N. Bldr Hwy & Barrett.

Media staging will be at the Vegas Valley Mart on N. Bldr Hwy & Barrett. pic.twitter.com/nxmL9jguCu

— Henderson Police (@HendersonNVPD) August 7, 2019