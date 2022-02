Dispensario de marihuana presenta queja contra comisionado

febrero 28, 2022 - 11:15 am

El comisionado del Condado Clark, Ross Miller, durante una reunión de la comisión el 20 de abril de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El proceso de concesión de licencias para THRIVE Cannabis Marketplace, un dispensario de marihuana inacabado, fue criticado por el comisionado del Condado Clark, Ross Miller. El lugar, ubicado junto a un club topless, está a menos de 1,500 pies de Resorts World, según Miller. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Ross Miller, comisionado del Condado Clark.

Un comisionado del Condado Clark que cuestionó la forma en que un dispensario de marihuana inacabado superó los obstáculos para obtener la licencia en un lugar a las afueras del Strip ha sido objeto de una denuncia de ética estatal.

Pero el comisionado, Ross Miller, no se echa para atrás.

Miller llamó a la queja “absurda y fantasiosa” el viernes y dijo que seguirá presionando para obtener respuestas sobre cómo el dispensario, Thrive Cannabis Marketplace, pudo obtener una licencia comercial sin una audiencia pública.

“No me silenciarán sus tácticas de intimidación”, dijo Miller. “Todo lo que he hecho es hacer preguntas sobre cómo ocurrió esto, tal como lo puede hacer cualquier miembro del público. Esto solo me demuestra que puede haber algo a lo que debemos llegar al fondo”.

Dennis Prince, abogado de Cheyenne Medical, LLC, propietaria de Thrive, presentó el jueves la denuncia ética contra Miller. La denuncia le acusa de hacer comentarios difamatorios sobre la empresa y de tener “amplios conflictos de intereses” porque el bufete de Miller demandó en su día a Thrive y representó a una docena de competidores de la empresa.

Miller, abogado y ex secretario de Estado de Nevada, había planteado su preocupación por el proceso de regulación de Thrive. La ubicación del dispensario en 2975 de Sammy Davis Jr. Drive, está al lado del club topless Sapphire Las Vegas.

El comisionado dijo el viernes que la primera vez que hizo preguntas dentro del gobierno del condado sobre el caso del dispensario fue en diciembre, pero que todavía no ha recibido ninguna respuesta.

Prince dijo que la queja está relacionada con la participación de Miller en un juicio de alto perfil en 2020 derivado de la demanda contra Thrive. Miller había bautizado el juicio como “Guerra Mundial de la Marihuana” en los medios de comunicación.

El bufete de Miller también representó en su día a otra empresa de marihuana que aspiraba a abrir un dispensario en el sitio de Sammy Davis Drive, alegó Prince.

“El señor Miller usó su condición de funcionario electo para perjudicar a Thrive, engañar al público y promover los intereses pecuniarios de los clientes a los que representa a título privado”, dijo Prince en una carta dirigida a la gerente del condado, Yolanda King, en la que le informaba de la denuncia ética.

“Se trata de un grave conflicto de intereses que socava por completo la integridad e imparcialidad del señor Miller como funcionario público”.

No fue posible contactar a Ross Armstrong, director ejecutivo de la Comisión de Ética de Nevada, para que hiciera comentarios.

Prince llamó a Miller a abstenerse de futuras votaciones de la comisión relacionadas con Thrive y con todos los asuntos relacionados con la industria del cannabis. Prince también exigió a Miller que se retractara de las declaraciones que hizo sobre Thrive en un reportaje del Review-Journal y en redes sociales.

Guerra de palabras

Pero Miller, en cambio, se enzarzó el viernes en una guerra de palabras con la empresa de marihuana.

“No hay ninguna base para las acusaciones de infracción porque nosotros (la Comisión del Condado) no hemos tomado ninguna medida”, dijo Miller. “Tampoco he realizado ningún trabajo con mi bufete de abogados desde que soy comisionado en nombre de ningún cliente. Y no tengo ninguna representación en curso de esos clientes”.

Miller fue elegido para la Comisión del Condado en noviembre de 2020.

Thrive obtuvo la licencia de forma discreta en enero, sin una audiencia pública ante la comisión, en posible violación de una ley estatal de 2019 que prohíbe operar con marihuana a menos de 1,500 pies de un casino, ha dicho Miller.

El sitio del dispensario está a menos de 1,500 pies de Resorts World Las Vegas, el nuevo megaresort del Strip, según Miller y un reporte del condado.

Thrive tiene un contrato de arrendamiento para gestionar el dispensario en la propiedad de Sammy Davis Jr. Drive, que es propiedad de uno de los socios de Sapphire Las Vegas, Michael Talla.

La Asociación de Complejos Turísticos de Nevada, el influyente brazo de presión del sector de los casinos, también manifestó su oposición al sitio del dispensario.

Prince y Thrive argumentan que el permiso de uso especial para el sitio cerca del Sapphire Las Vegas se emitió en 2017, mucho antes de que la regla de los 1,500 pies se convirtiera en ley en 2019. Resorts World no estaba abierto cuando se aprobó la ley.

Miller lleva sosteniendo desde diciembre que el proceso de solicitud del condado, en este caso, elude la ley estatal de 2019 que aplica los mismos estándares reguladores estrictos para el sector de los casinos a los dispensarios de marihuana.

“Y cuando miras la forma en que se manejó esto, no puedes decirme con la cara seria que estamos regulando la marihuana como las apuestas”, dijo Miller a principios de este año. “Es una broma”.

“Diría que me preocupa mucho el proceso de aprobación que permitió a este solicitante obtener las licencias completas del condado y del estado.

“Solo unos días antes de que se les dieran estas aprobaciones, estaban delante de toda la Comisión del Condado pidiendo una prórroga de dos años en la que el personal dijo que ni siquiera estaban cerca de completar lo que se les exigía”.