Confrontan posturas en el debate demócrata

Seis aspirantes a la candidatura presidencial demócrata expusieron sus ideas antes del Caucus de Nevada. Miércoles 19 de febrero de 2020 en el hotel & casino París. Foto NBC News.

Representantes de campañas atendieron a los medios de comunicación reunidos en la sala de prensa del debate presidencial demócrata. Miércoles 19 de febrero de 2020 en el hotel & casino Bally’s. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Fueron pocos los aspirantes que acudieron a la sala de prensa para realizar enlaces con la televisora principal de este evento. Miércoles 19 de febrero de 2020 en el hotel & casino Bally’s. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los principales aspirantes a la nominación presidencial demócrata sostuvieron un nuevo debate, en esta ocasión se llevó a cabo en el hotel & casino París de Las Vegas, el miércoles 19 de febrero de 2020. Pete Buttigieg, Mike Bloomberg, Amy Klobuchar, Joe Biden, Elizabeth Warren y Bernie Sanders expusieron sus propuestas poco antes de que se realizara el Caucus de Nevada.

El debate fue moderado por Lester Holt (NBC News), Chuck Todd (NBC News), Hallie Jackson (MSNBC), Vanessa Hauc (Telemundo) y Jon Ralston (The Nevada Independent). Todo comenzó con preguntas para Bernie Sanders y Mike Bloomberg, quienes se atacaron mutuamente.

“Para vencer a Donald Trump, vamos a necesitar la mayor cantidad de votantes en la historia de Estados Unidos. El Sr. Bloomberg tenía políticas en la ciudad de Nueva York de parar y registrar a los afroamericanos y latinos de una manera escandalosa. Esa no es una forma de aumentar la participación electoral”, dijo Sanders.

Al respecto, Bloomberg respondió que “no creo que haya ninguna posibilidad de que el senador (Sanders) venza al presidente Trump. No comienzas diciendo que tienes a 160 millones de personas a las que les quitarás el plan de seguro (médico) que quieren. Esa no es la forma en que uno va y comienza a construir la coalición que el campamento de Sanders cree que pueden hacer. No creo que haya ninguna posibilidad. Y si él va y es el candidato, tendremos a Donald Trump por otros cuatro años”.

Al estar en Nevada los precandidatos no pudieron evitar mencionar al Sindicato Culinario, el cual recientemente anunció que no respaldaría en este momento a ningún aspirante presidencial, también manifestaron su desacuerdo con el plan de seguro médico de Sanders, “Medicaid para todos”.

Sobre esto, Buttigieg expresó que “la mayoría de los estadounidenses creen que necesitamos empoderar a los trabajadores. De hecho, usted (Sanders) es el que está en guerra con el Sindicato Culinario aquí en Las Vegas. Podemos resolver estos problemas. Podemos brindar atención médica sin quitársela a nadie. De hecho, podemos empoderar a los trabajadores y aumentar los salarios sin polarizar aún más este país”.

Klobuchard aseveró que nominar a una mujer como candidata a la presidencia sería positivo en este momento, también hizo mención a dicho sindicato. “La otra cosa de la que voy a hablar es realmente lo que está en el centro de este problema entre el senador Sanders y el Sindicato Culinario. Estas son personas trabajadoras, amas de casa como Elizabeth (Warren) y yo con quienes nos reunimos anoche, que tienen planes de atención médica que se han negociado con el tiempo, sudor y sangre. Y esa es la verdad para muchos estadounidenses en este momento”, agregó.

La moderadora Huac cuestinó a Klobuchar por no haber sabido el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una entrevista previa, por lo que le preguntó: “¿No debería nuestro próximo presidente saber más sobre uno de nuestros socios comerciales más grandes?”.

Klobuchar respondió que “por supuesto. Y no creo que ese olvido momentáneo en realidad refleje lo que sé sobre México y cuánto me importa. Y primero quiero saludar al presidente López Obrador… Soy la única persona en este escenario que salió primero a decir que estaba a favor del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá”.

Buttigieg pidió la palabra para dirigirse a Klobuchar: “Estás apostando tu candidatura en tu experiencia en Washington. Estás en el comité que supervisa la seguridad fronteriza. Estás en el comité que comercia. Literalmente, eres parte del comité que supervisa estas cosas y no pudiste hablar literalmente de lo primero sobre la política del país en nuestro sur”, acotó.

Biden dijo ser el precandidato que más conocimiento tiene sobre América Latina, ya que durante su trabajo como ex-vicepresidente pudo reunirse con los mandatarios anteriores y actuales de varios países, por lo que recalcó la importancia de mantener buenas relaciones.

“Soy el tipo que reunió $750 millones para brindar ayuda a los países latinoamericanos que son la razón por la cual las personas se van (migración), porque no hay nada por lo que puedan quedarse. He pasado horas y horas. Entonces, para hablar sobre la experiencia en Washington, es bueno saber con quién está hablando. Es bueno saber lo que piensan, es bueno saber lo que piensas, y es bueno poder tener una relación. De eso se trata”, enfatizó Biden.

Sobre el medio ambiente, Warren fue cuestionada sobre su propuesta de emitir una orden ejecutiva para detener la perforación en tierras públicas en Nevada, lo cual afectaría a la minería. Al ser esto una gran industria en el estado, “¿Cómo pude hacer eso?», preguntó el moderador Ralston.

“Creo que deberíamos detener toda nueva perforación y minería en terrenos públicos y toda perforación en alta mar. Si necesitamos hacer excepciones porque hay minerales específicos a los que debemos tener acceso, entonces los ubicamos y no lo hacemos de una manera que solo se trate de las ganancias de las industrias gigantes, sino de una manera que sea sostenible por el medio ambiente. No podemos seguir permitiendo que nuestras tierras públicas sean utilizadas para obtener ganancias por aquellos que no se preocupan por nuestro medio ambiente”, respondió Warren.

En este debate se habló poco sobre migración, sin embargo, la mayoría de los aspirantes dijo estar a favor de una reforma migratoria y de encontrar una solución permanente para los beneficiarios de DACA.

“A los ‘soñadores’ hay que decirles que este país, es su país también”, mencionó Buttigieg en español.

En comentarios finales, Klobuchar dijo que amaba a la gente de este país; Bloomberg aseveró que tiene la experiencia necesaria para ser presidente; Buttigieg pidió el apoyo de los nevadenses para vencer al presidente Trump; Warren recurrió a sumar esfuerzos por las familias trabajadoras; Biden defendió el funcionamiento del “Obamacare” como solución a la polémica por el cuidado médico; y Sanders aseguró tener el apoyo de los grupos latinos.

En respuesta al debate, la secretaria de prensa de la campaña Trump 2020, Kayleigh McEnany, declaró que: “El Partido Demócrata está en medio de un colapso a gran escala. Los estadounidenses están viendo cómo el partido es desgarrado por los socialistas anti-trabajo y los globalistas anti-trabajadores que quieren controlar todos los aspectos de la vida de los estadounidenses. Ninguno de estos candidatos podrá enfrentarse cara a cara con el presidente Trump en noviembre”.