Divertido y tenebroso

Con entusiasmo los perros portaron sus disfraces para el concurso. Sábado 14 de octubre en Exploration Park. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de perros estuvieron disponibles para ser adoptados. Sábado 14 de octubre en Exploration Park. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Sandra G. acudió en compañía de su esposo, sobrinos y mascotas. Sábado 14 de octubre en Exploration Park. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El estilo mexicano y un perro disfrazado de taco se hicieron presentes entre la comunidad anglosajona. Sábado 14 de octubre en Exploration Park. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los ‘peludos’ también participaron en competencias de agilidad. Sábado 14 de octubre en Exploration Park. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El evento fue alegre y 100 por ciento familiar. Sábado 14 de octubre en Exploration Park. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Esta mascota fue una de las ganadoras con su disfraz de Pocahontas. Sábado 14 de octubre en Exploration Park. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los disfraces de princesas y superhéroes no podían faltar. Sábado 14 de octubre en Exploration Park. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Esta actividad sirvió para que humanos y mascotas convivieran amenamente. Sábado 14 de octubre en Exploration Park. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Estos ‘peludos’ disfrazados de marineros junto a sus dueños fueron unos de los ganadores. Sábado 14 de octubre en Exploration Park. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de personas celebraron junto a sus mascotas de un día 100 por ciento familiar lleno de diversión, información, concientización y entretenimiento, ya que recientemente se llevó a cabo el evento ‘Family, Fur &Fun Festival Celebrates Pets’ en el Exploration Park.

El objetivo de este festival fue fomentar la adopción de mascotas; actualmente en el Sur de Nevada hay cientos de perros y gatos que están a la espera de conseguir un nuevo hogar.

El evento contó con demostraciones deportivas en las que los caninos de Atomic Dogs fueron los participantes, hubo perros que mostraron una gran destreza para atrapar platillos, otros exhibieron mucha velocidad para ganar carreras o simplemente algunos ‘peludos’ ganaron la simpatía del público con su amigable personalidad.

Aunque fue poca la participación de la comunidad latina, se espera que en próximas ediciones haya más hispanos sumándose a esta divertida actividad, tal como lo hizo Sandra G. quien acudió en compañía de su esposo y sobrinos.

“Nosotros somos inmigrantes, apreciamos mucho estar en este país, realmente nos gustan estos eventos porque podemos socializar con otras personas además de ayudar a los animales. Nosotros no tenemos hijos, las mascotas para nosotros son nuestros hijos, apoyamos mucho estos eventos”, dijo Sandra.

Respecto a la compra de mascotas, Sandra aseveró que, “comprar es motivar a que la gente siga haciendo cosas incluso inhumanas para que los animales procreen. Una adopción sirve para que la gente les de cariño a estos seres vivos indefensos que han sufrido maltratos anteriormente”.

Los asistentes al festival tuvieron la oportunidad de conocer a los perros disponibles para adopción, además de disfrutar de actividades para niños, arte, manualidades, fotografías con su mascota, rifas, alimentos, música e información de interés sobre los animales.

Sin duda la actividad más esperada de la tarde fue el tradicional concurso de disfraces por motivo de la celebración de Halloween. Por medio de un desfile dentro del parque, los perros lucieron sus mejor actitud para tratar de convencer a los jueces, quienes con gran alegría observaban a peludos disfrazados de marineros, Blanca Nieves, Pocahontas, taco mexicano, policías, minions, superhéroes y demás personajes.

El evento fue a beneficio de organizaciones no lucrativas que trabajan en rescate y adopción de animales.

Para más información sobre cómo adoptar una mascota, visite el sitio web de cada una de ellas:

*Animal Help Alliance, www.animalhelpalliance.org

*The Churchill Foundation,

www.thechurchillfoundation.org

*Hearts Alive Village and Chi of Hearts,

www.havlv.com

*Las Vegas Hot Diggity Dachshund Club and Rescue, www.lvhddcr.com

*On My Way Home Rescue and

Paws 4 Love,

www.onmywayhomerescue.com