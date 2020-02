Donaciones superan los 21 mil dólares para la familia de los niños atropellados en un cruce peatonal

febrero 17, 2020 - 10:36 am

Mark Kline, 47 (LVMPD).

Docenas de padres y estudiantes sostienen velas durante un velorio en la Academia Somerset de North Las Vegas el sábado, 15 de febrero de 2020, en nombre de dos jóvenes estudiantes atropellados por una camioneta cerca de la escuela el viernes. Uno de los dos murió el domingo en el Centro Médico Universitario. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Un memorial a los hermanos atropellados por una camioneta el viernes, 14 de febrero de 2020, se encuentra junto a un cruce peatonal en la carretera Lone Mountain, cerca de la carretera Losee, en North Las Vegas el lunes, 17 de febrero. El hermano murió el domingo en el Centro Médico Universitario. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Miembros de la comunidad han donado más de 21 mil dólares en apoyo a la familia de dos niños atropellados en un cruce peatonal por una camioneta en North Las Vegas el viernes.

Un menor de 12 años y su hermana de nueve resultaron gravemente heridos cuando fueron atropellados por una camioneta Dodge Ram negra en Lone Mountain Road, cerca de Losee Road, alrededor de las 3:30 p.m., indicó la policía. Estaban atravesando un cruce peatonal.

El niño murió más tarde en el Centro Médico Universitario rodeado de su familia, notificó la policía el domingo. Su hermana sigue hospitalizada. Los nombres de los infantes no han sido revelados por las autoridades.

Una cuenta de Gofundme titulada “Help the family of Losee siblings struck by a car” contaba con entregas aumentando hasta 21 mil 417 dólares de 313 donantes al lunes a media mañana. También se expresó un flujo de condolencias y apoyo a la familia en la página de recaudación de fondos.

“Rezo por la familia”, escribió Monica Brown. “Que Dios les dé curación y consuelo en este momento”.

Otra persona de nombre Terreah Snow, escribió: “mis oraciones van a tu familia en este trágico momento. Siento mucho esta prueba, y espero que estén rodeados de amor y apoyo”.

Las donaciones de los individuos oscilaban entre los cinco y los dos mil dólares.

El conductor de la camioneta fue identificado por la policía como Mark Kline, de 47 años. Fue arrestado con dos cargos por no tener el debido cuidado con los peatones y un cargo por no mantener el carril y no prestar atención a la conducción.

Después de la muerte del menor, la policía de North Las Vegas informó que añadió un cargo de homicidio vehicular, pero los registros en línea de la Corte de Justicia de North Las Vegas no muestran que se haya presentado formalmente un cargo de homicidio en la corte. Las cortes están cerradas el lunes por el Día de los Presidentes. Los registros de la Corte Municipal de North Las Vegas indican que Kline debe 904 dólares en multas y por honorarios relacionados al proceso del caso.