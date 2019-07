Dónde celebrar el 4 de julio en Las Vegas

El miércoles, 4 de julio de 2018, se muestra a los asistentes a la 70º celebración anual de Boulder City Damboree en Nevada Highway en Boulder City. CRÉDITO: Bill Hughes / Oficina de Noticias de Las Vegas

Un espectáculo de fuegos artificiales se dispara desde la Torre Julius en Caesars Palace en el Strip para dar inicio a una semana de festividades del Cuatro de Julio desde el Club Social APEX en la cima del Palms en Las Vegas el sábado, 30 de junio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal

Un espectáculo de fuegos artificiales se dispara desde la Torre Julius en Caesars Palace en el Strip para dar inicio a una semana de festividades del Cuatro de Julio desde el Club Social APEX en la cima del Palms en Las Vegas el sábado, 30 de junio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal

Los soldados pasan con un flotador de águila en el fondo durante el desfile patriótico del Consejo de Summerlin en Summerlin el martes, 4 de julio de 2017. (Patrick Connolly / Las Vegas Review-Journal) @PConnPie

La gente disfruta del espectáculo de fuegos artificiales en la celebración del cuatro de julio de la Ciudad de Henderson en Heritage Park en Henderson, el martes 4 de julio de 2017. (Gabriella Angotti-Jones / Revista de Las Vegas) @gabriellaangojo

Exhibición de fuegos artificiales durante las celebraciones del fin de semana del 4 de julio en Lake Las Vegas el domingo, 2 de julio de 2017. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Exhibición de fuegos artificiales durante las celebraciones del fin de semana del 4 de julio en Lake Las Vegas el domingo, 2 de julio de 2017. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Los fuegos artificiales iluminan el río Colorado durante la 28ª celebración anual del Día de la Independencia de Rockets Over the River el sábado, 30 de junio de 2018, en Laughlin. La exhibición fue gratuita para la vista pública a lo largo de todo el Paseo del Río Laughlin. La música patriótica fue coreografiada para el programa y transmitida por los hoteles de Laughlin y las estaciones de radio locales. El espectáculo de fuegos artificiales tendrá una repetición el 4 de julio. CRÉDITO: David Becker / Las Vegas News Bureau

La gente ve la exhibición de fuegos artificiales durante Mesquite Rockets Over Red Mesa en el Eureka Casino Resort en Mesquite, Nevada, el 4 de julio de 2018. El evento contó con una actuación en vivo de la Orquesta de Nevada POPS. CRÉDITO: Joe Buglewicz / Oficina de Noticias de Las Vegas

Los participantes caminan con un globo de estrella patriótica para comenzar el desfile del Consejo Summerlin en Las Vegas el miércoles, 4 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Miembros de la oficina de tránsito del Departamento de Policía Metropolitana lideran el inicio del Desfile Patriótico del Consejo Summerlin en Las Vegas el miércoles, 4 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Se planean fuegos artificiales, desfiles, conciertos y eventos especiales alrededor del valle de Las Vegas para celebrar el Día de la Independencia. Aquí hay una lista de algunos eventos que se llevarán a cabo en complejos turísticos, casinos y otros lugares.

Miércoles 3 de julio

Las Vegas Aviators Fireworks Extravaganza

Los Aviators de Las Vegas tomarán el Reno Aces a las 7:05 p.m. del miércoles en el estadio de béisbol de Las Vegas, ubicado en 1650 S. Pavilion Center Drive. Los boletos comienzan en $28. Un espectáculo de fuegos artificiales seguirá el juego. aviatorslv.com; 702-943-7200

Noche de fuego

Las puertas se abren a las 5 p.m. del miércoles en la Plaza de Toros en Las Vegas Motor Speedway, ubicado en 7000 Las Vegas Blvd. North. Con carreras de autos stock por NASCAR, carreras de patines, una carrera de tráiler de Figure 8, fuegos artificiales posteriores a la carrera, perros calientes de a $2 y productos de Coca-Cola y cervezas Budweiser de a $3. Las carreras comenzarán a las 7 p.m., y los fuegos artificiales comenzarán después de ellas. Los boletos cuestan $15 por adelantado o $20 por día para adultos; $ 3 por adelantado o $17 por día para personas mayores y militares; y los niños menores de 12 años entran gratis con un adulto con boleto. lvms.com

Yankee Doodle en la piscina

Con juegos y actividades acuáticas en las siguientes piscinas de la Ciudad de Las Vegas el miércoles: de 1 a 5 p.m. en Doolittle Pool, ubicada en 1950 N. J St. (702-229-6398); y desde el mediodía hasta las 4 de la tarde en Municipal Pool, ubicada en 431 E. Bonanza Road (702-229-6309), Pavilion Center Pool, ubicada en 101 S. Pavilion Center Drive (702-229-1488), Garside Pool, 250 S. Torrey Pines Drive (702-229-6393 ) y Carlos L. Martínez y Darrio J. Hall Family Pool en Gary Reese Freedom Park, 889 N. Pecos Road (702-229-1755). La admisión regular es de $2 para las edades de 4-17 y 50 años o más, $3 para las edades de 18-49 y gratis para las edades de 3 y menores.

Jueves 4 de julio

Boulder City Damboree

La celebración anual número 71 comenzará con el desayuno de panqueque a las 7 am del jueves en Bicentennial Park, ubicado en 1100 Colorado St. El desfile comenzará a las 9 am en Colorado Street, viajará por Nevada Highway hasta Fifth Street y finalizará en Broadbent Memorial Park, ubicado en 1301 Fifth St. Broadbent Memorial Park acogerá ceremonias de Damboree, entretenimiento, juegos y concursos, de 10 am a 4 pm. Los juegos, la comida, la música y los fuegos artificiales comenzarán a partir de las 4 a 11 p.m. en Veterans Memorial Park, ubicado en 1650 Buchanan Blvd. ($10 de cuota de estacionamiento). Los fuegos artificiales comenzarán a las 9 p.m. La admisión es gratis. bcnv.org/351/Damboree-Celebration

Fuegos artificiales en Caesars Palace

Caesars Palace presentará un espectáculo de fuegos artificiales aproximadamente a las 9:15 p.m. del jueves. La propiedad ofrecerá juegos de césped, un DJ, un carrito de perros calientes, Tito’s Vodka Airstream y más, durante todo el fin de semana en Spanish Steps. Las fiestas de observación de cohetes estarán disponibles en las siguientes ubicaciones: Bird Bar at the Flamingo, paquete de $50 de barra libre de 8 a 10 p.m.; Re:Match at The Linq, paquetes de $65 disponibles de 9 a 10 p.m. con barra libre en thelinq.com; VooDoo Rooftop Nightclub con paquetes de mesa a partir de $350, llama al 702-777-7800 para reservaciones; y el Beer Park en Paris Las Vegas ofrecerá paquetes con asientos que van desde $50 a $200 con un crédito de comida y bebida en beerpark.com. Otros eventos que se llevarán a cabo en las propiedades de Caesars Entertainment incluyen conciertos de Ally Brooke (6 de julio) y Sisqo (7 de julio) en Flamingo Go Pool; la banda de rock alternativo Night Riots en Scene Pool Deck en Planet Hollywood Resort (6 de julio); y la celebración de Absinthe Red, White & Veuve, con especialidades de comida y bebida, desde el mediodía hasta las 2 a.m. del 6 de julio. Para obtener más información, visite caesars.com/las-vegas/things-to-do/las-vegas-events.

Fuegos artificiales en Cowabunga Bay

Habrá fuegos artificiales, un DJ, pintura facial, globos de animales, carne asada y más, de 11 a.m. a 10 p.m. el jueves en Cowabunga Bay, ubicada en 900 Galleria Drive, Henderson. Los fuegos artificiales comenzarán a las 9:45 p.m. Los boletos de un solo día cuestan $39.99 en la puerta principal, $29.99 para huéspedes de menos de 48 pulgadas de altura y $ 11.99 para mayores de 60 años, menores de 2 años, gratis. Los boletos de entrada para todo el día cuestan $19.99 con un cupón especial de supermercados La Bonita participantes locales. Entrada a la noche de verano después de las 4 p.m. es de $19.99. cowabungabayvegas.com

Fuegos artificiales en el M Resort

M Resort presentará una exhibición de fuegos artificiales coreografiada con música a las 9 p.m. del jueves en 12300 Las Vegas Blvd., Henderson. themresort.com

Fuegos artificiales en Mandalay Bay

El concierto de Mystic Roots en Mandalay Bay Beach contará con un espectáculo de fuegos artificiales. El concierto comienza a las 9 p.m. con los fuegos artificiales programados para comenzar a las 10:30 p.m. Los boletos cuestan $20 en ticketmaster.com; mandalaybay.com; 800-745-3000

Fuegos artificiales en Plaza

La piscina en la azotea de la Plaza celebrará su fiesta en la piscina del Día de la Independencia con fuegos artificiales, un DJ, un concurso de comida de perros calientes, bebidas especiales, comidas hechas a la orden junto a la piscina en la Plaza Food Truck, a partir de las 6 p.m. del jueves. Las puertas se abren a las 5 p.m., y los fuegos artificiales comenzarán a las 9 p.m. La admisión es gratis. plazahotelcasino.com

Fuegos artificiales en Station Casinos

Stations Casinos presentará un espectáculo de fuegos artificiales a las 9 p.m. del jueves en Green Valley Ranch Resort, ubicado en 2300 Paseo Verde Parkway, Henderson, y en Red Rock Resort, ubicado en 11011 W. Charleston Blvd. En Green Valley Ranch Resort, el horario de la piscina es de 9 a.m. a 9 p.m. con precios públicos a $20 para adultos y $10 para niños. Los participantes pagados recibirán una pulsera y acceso a la piscina durante todo el día para disfrutar de los fuegos artificiales a las 9 p.m. Para mayores de 21 años, The Pond estará abierto de 11 a.m. a 9 p.m. Con entrada libre. Cabaña alquileres están disponibles. sclv.com

Fuegos artificiales en Wet ‘n’ Wild Las Vegas

Wet ‘n’ Wild Las Vegas, 7055 S. Fort Apache Road, tendrá un espectáculo de fuegos artificiales a las 8:30 p.m. el jueves. El parque acuático albergará su fin de semana Rojo, Blanco y Salvaje hasta el 7 de julio con una variedad de eventos, incluida la actuación de la estrella Drew Baldridge a las 6 p.m. 6 de julio en el escenario de la piscina de olas de Red Rock Bay. Los boletos de un solo día comienzan en $34.99 en línea, $29.99 para huéspedes de menos de 42 pulgadas y $9.99 para mayores de 60 años. Admisión al crepúsculo después de las 4 p.m. comienza en $19.99 en línea. wetnwildlasvegas.com

Cuatro de julio en el Linq

El Linq Promenade lanzará cuatro días de eventos y actividades, que incluyen bailarines, DJ, música en vivo y más, desde el mediodía hasta las 11 p.m. del jueves al 6 de julio y del mediodía a las 7 p.m. el 7 de julio. El jueves, un festival previo a los fuegos artificiales comenzará a las 6 p.m., seguido de un desfile al atardecer a través de The Linq Hotel + Experience hasta el escenario de la fuente. Los DJs en duelo harán girar una discoteca silenciosa a las 9 p.m., y los fuegos artificiales se lanzarán desde Caesars Palace alrededor de las 9:15 p.m. thelinq.com

Celebración del cuatro de julio

Con un DJ, actuaciones en vivo, comida, bebidas y un espectáculo de fuegos artificiales, a partir de las 6:30 p.m. del jueves en Skye Canyon Park, ubicado en 10111 Skye Canyon Park Drive. La admisión es gratis. Las primeras 500 personas reciben una bandera americana gratis. Se permiten mantas y sillas de respaldo bajo. lasvegasnevada.gov/ward4; 702-229-6154

Celebración del cuatro de julio de Henderson

La celebración anual del cuatro de julio de la ciudad de Henderson incluirá entretenimiento, actividades para niños, fuegos artificiales y más, de 6 a 9 p.m. el jueves en Heritage Park, ubicado en 350 E. Racetrack Road. La admisión es gratis. cityofhenderson.com

Fuegos artificiales en Pahrump

El espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Pahrump se presentará a las 9 p.m. del jueves en Petrack Park en Highway 160 y Basin Avenue, entrada gratuita. Los “Fuegos artificiales sobre Pahrump”, donde los visitantes pueden lanzar sus propios fuegos artificiales, se ofrecerán a partir de las 7 p.m. hasta la medianoche del viernes, sábado y martes hasta el 6 de julio en el sitio de lanzamiento de fuegos artificiales de Pahrump, ubicado a una milla al oeste en Gamebird Road, saliendo de la autopista 160. Se debe obtener un permiso especial en una de las cinco tiendas de fuegos artificiales en Pahrump. Los permisos son de a $5 por persona. El sitio de lanzamiento se recibe por orden de llegada y los visitantes tienen un límite de tiempo de 30 minutos. visitpahrump.com/events

Fuegos artificiales sobre Red Mesa

Con un concierto de la Orquesta POPS de Nevada, un pueblo de vendedores de la comunidad y fuegos artificiales a partir de las 6 p.m. del jueves en Eureka Casino Resort, ubicado en 275 Mesa Blvd., Mesquite. La admisión es gratis. El concierto comenzará a las 8 p.m., seguido de fuegos artificiales acompañados por la orquesta a las 9 p.m. eurekamesquite.com

Fuegos artificiales sobre el río

El 29º despliegue anual de fuegos artificiales sobre el río Colorado será aproximadamente a las 9:30 p.m. en Laughlin. La visita pública gratuita será a lo largo del paseo del río Laughlin. La música patriótica se coreografiará a los fuegos artificiales y se emitirá simultáneamente a través de los oradores de los hoteles Laughlin y las estaciones de radio locales. visitlaughlin.com

Desfile Patriótico del Consejo Summerlin

El 25º desfile anual contará con más de 70 entradas de carrozas, globos, bandas, personajes de dibujos animados y más. El desfile de escoltas y dignatarios comienza a las 8:30 am en Hillpointe Road y Hills Center Drive en Trails Village y viajará hacia el sur hacia Village Center Circle antes de dirigirse hacia el oeste en Trailwood Drive y finalizará cerca del Esquina de Trailwood Drive y Spring Gate Lane. Para obtener más información, visite summerlink.com/patriotic-parade.

Viernes 5 de julio

Fuegos artificiales en el lago Las Vegas

El Village Lake Las Vegas y el Westin Lake Las Vegas Resort & Spa lanzarán exhibiciones de fuegos artificiales a las 9 p.m. The Village contará con música en vivo en un escenario flotante y carne asada hecha por Seasons Grocery antes del espectáculo. La admisión es gratis. Para mayores de 21 años, el crucero en yate La Contessa comenzará a las 8 p.m. y cuentan con entretenimientos, entremeses así como fiestas. Los boletos cuestan $50. lakelasvegasevents.com