Dos años “haciendo el camino”

La “Marcha por los derechos inmigrantes y la vivienda” contó con la participación de cientos de personas. Sábado 15 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Make The Road NV celebró su segundo aniversario con distintas actividades comunitarias. Sábado 15 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Make The Road NV celebró su segundo aniversario con distintas actividades comunitarias. Sábado 15 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La “Marcha por los derechos inmigrantes y la vivienda” contó con la participación de cientos de personas. Sábado 15 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Make The Road NV celebró su segundo aniversario con distintas actividades comunitarias. Sábado 15 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El senador por Vermont, Bernie Sanders, se sumó a la “Marcha por los derechos inmigrantes y la vivienda”. Sábado 15 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El senador por Vermont, Bernie Sanders, se sumó a la “Marcha por los derechos inmigrantes y la vivienda”. Sábado 15 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Antes de la marcha, Bernie Sanders habló en un mitin de campaña. Sábado 15 de febrero de 2020 en la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El senador por Vermont, Bernie Sanders, se sumó a la “Marcha por los derechos inmigrantes y la vivienda”. Sábado 15 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Make The Road NV celebró su segundo aniversario con distintas actividades comunitarias. Sábado 15 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La “Marcha por los derechos inmigrantes y la vivienda” contó con la participación de cientos de personas. Sábado 15 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Make The Road NV celebró su segundo aniversario con distintas actividades comunitarias. Sábado 15 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La “Marcha por los derechos inmigrantes y la vivienda” contó con la participación de cientos de personas. Sábado 15 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La organización Make The Road Nevada celebró su segundo aniversario en el “Estado de Plata” con una serie de eventos que tuvieron como objetivo hablar de distintos temas sociales que repercuten a las familias migrantes, además de conmemorar con una marcha y actividades interactivas. Todo aconteció el sábado 15 de febrero de 2020.

“Tuvimos una fiesta con más de 500 personas en nuestra oficina, queremos que la gente se pueda acercar a nosotros, tuvimos comida, dulces, juegos, rifas y todo es gratis. Ellos tienen una casa en Make The Road Nevada”, comentó el director de la organización, Leo Murrieta.

Es importante mencionar que Make The Road Nevada es una organización no partidista. Sin embargo, por medio del movimiento Make The Road Action (registrada como una organización separada) muchos de sus miembros han podido involucrarse en temas políticos de acuerdo a las necesidades que consideran más comunes en la comunidad migrante.

“Estos movimientos políticos son una expresión de nuestros miembros, estas elecciones es importante que la comunidad tenga una voz frente a los candidatos. Nos involucramos con la comunidad, los informamos, tenemos juntas semanales donde la gente puede aprender e involucrarse en su comunidad”, acotó Murrieta.

Cabe señalar que los miembros de esta organización no son trabajadores de la misma, sino personas que desean involucrarse socialmente en su comunidad.

Una de las actividades para conmemorar el aniversario fue la “Marcha por los derechos inmigrantes y la vivienda”, la cual comenzó en la escuela preparatoria Desert Pines, continuó a un centro de votación donde cerca de 25 miembros de Make The Road NV emitieron su sufragio y terminó con una alegre convivencia en la oficina de la organización. Todo esto en la zona este de Las Vegas.

“Quiero darle gracias a la comunidad, en mi carrera he tenido puestos que me han dado la oportunidad de ayudar directamente a la comunidad. Con Make The Road Nevada mi función es apoyar, ver el liderazgo de los miembros y crecer. Nuestra organización se enfoca en el liderazgo de nuestra gente, ellos son los que dirigen esta organización, nuestras campañas y nuestras elecciones, mi trabajo es asegurar que ellos tengan el apoyo e infraestructura lista para que puedan expresar sus deseos de políticas que van a mejorar la calidad de vida de sus familias”, agregó Murrieta.

La marcha antes mencionada contó con la participación de cientos de personas, muchas de ellas radicadas en el este de Las Vegas, una zona de alta población hispana. También, el senador por Vermont y precandidato presidencial, Bernie Sanders, se sumó a esta actividad recorriendo las calles junto a los manifestantes.

“Lo que más hemos abordado durante más de un año es que la comunidad latina no solamente quiere hablar de la inmigración. También nos importan temas como la salud, nuestros hijos van a las escuelas de más baja calidad en todo el país, a las familias les importa eso. No pueden ir al doctor porque no tienen seguro, no pueden comprar su insulina porque no tienen dinero, la gente no puede pagar su renta el primero de mes porque el costo sigue subiendo y no suben los sueldos”, sentenció Murrieta.

Por último, el director de Make The Road Nevada dijo que a los miembros de su organización les importan temas como el aumento al salario mínimo, justicia de viviendas, dignidad de los trabajadores, entre otros.

“Estamos mirando que a nivel nacional hay candidatos que están hablando de la justicia de viviendas, antes no hablaban de eso, aquí en Nevada es muy difícil pagar la renta, así no debe ser”, sentenció Murrieta.