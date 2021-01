Dra. Miriam Adelson: “Adiós querido, mi único y verdadero amor”

enero 12, 2021 - 10:15 am

El presidente y director general de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson y su esposa, la doctora Miriam Adelson, asisten al debate presidencial entre la candidata demócrata Hillary Clinton y el candidato republicano Donald Trump en la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York, el 26 de septiembre de 2016. (AP Photo/Patrick Semansky)

La doctora Miriam Adelson, esposa del presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson, proporcionó esta declaración a la compañía anunciando la muerte de su marido el lunes a la edad de 87 años.

Es con un dolor insoportable que anuncio la muerte de mi esposo, Sheldon G. Adelson, de complicaciones de una larga enfermedad.

Sheldon fue el amor de mi vida. Fue mi compañero en el romance, la filantropía, el activismo político y el trabajo. Era mi alma gemela.

Para mí, en cuanto a sus hijos, nietos, y sus legiones de amigos y admiradores, empleados y colegas, es totalmente irremplazable.

Mucho se ha escrito y dicho sobre cómo Sheldon, hijo de inmigrantes pobres, llegó a la cima del éxito empresarial gracias a la fuerza del valor y el genio, la inspiración y la integridad. La suya fue una historia de emprendimiento estadounidense. Cuando Sheldon lanzaba un nuevo proyecto, el mundo esperaba con anticipación.

En nuestra increíble aventura de 32 años juntos, tuve la suerte de ser testigo de la belleza del lado privado de Sheldon.

Era un patriota estadounidense: un veterano del ejército de Estados Unidos que se entregaba generosamente a los guerreros heridos y, dondequiera que podía, miraba el avance de estos grandes Estados Unidos. Era el más orgulloso de los judíos, que veía en el Estado de Israel no sólo la realización de una promesa histórica a un pueblo único y merecedor, sino también un regalo del Todopoderoso a toda la humanidad.

Y Sheldon era amable. Aportaba con su fortuna causas caritativas que son literalmente incontables, no esperaba ningún crédito y a menudo prefería el anonimato. Pese a que no era muy vocal y, en las últimas dos décadas, acosado por una dolorosa enfermedad, Sheldon siempre fue sensible a las necesidades de los demás.

Visiten cualquiera de nuestros hoteles e inmediatamente notarán los techos extraordinariamente altos, exquisitamente diseñados por Sheldon con el sacrificio de un espacio lucrativo. Quería que todos nuestros huéspedes, sin importar sus medios, se sintieran como reyes, que respiraran libremente en una hermosa tranquilidad. Cuando la crisis de COVID-19 golpeó y esos hoteles se oscurecieron, él insistió en que nuestras decenas de miles de miembros del equipo continuaran recibiendo sus salarios y seguro médico.

Cada una de esas personas, y millones de otros beneficiarios de la generosidad de Sheldon, son sus testimonios.

Pero él fue más allá de mejorar la vida de las personas: Moldeó el curso de las naciones. Algunos de los cambios históricos que ayudó a realizar, en Estados Unidos, Israel y otros lugares, son conocidos públicamente. Otros no tanto. Para Sheldon, el reconocimiento de su propio e indispensable papel no era importante, lo que contaba era que se hiciera el bien. Se preocupaba por defender lo que era correcto, incluso si eso significaba defenderse solo. El final de su día ideal era en compañía de familiares y amigos, no de estadistas o celebridades.

Sheldon y yo crecimos en las costas: él en Boston, yo en Haifa. Juntos navegamos a través de los océanos, empujamos hacia atrás el Delta del Río de las Perlas para ayudar a desarrollar el futuro de Macao, recreamos los canales de agua de Venecia en Las Vegas. Para mí, Sheldon tenía el poder, la profundidad y el misterio como el mar. Su devoción me elevó, como las olas, a través de desafíos tanto personales como profesionales.

Y ahora se ha ido. Las aguas de apoyo se han desvanecido hacia el cielo. Sólo queda un vasto y seco lecho marino, la pérdida es colosal.

Adiós, querido, mi único y verdadero amor. Después de ganar y dar tanto, te has ganado este descanso.

— Dra. Miriam Adelson