“Dreamers” continúan labores esenciales en todo el país

Edison Suasnavas es uno de tantos beneficiarios de DACA que continúan realizando labores esenciales en el sector salud. [Foto Cortesía]

Edison Suasnavas es uno de tantos beneficiarios de DACA que continúan realizando labores esenciales en el sector salud. [Foto Cortesía]

Fotografía de archivo de un grupo de "Dreamers" visitando las instalaciones del Congreso de EE.UU. en Washington D.C. [Foto Cortesía]

Edison Suasnavas (centro) es uno de tantos beneficiarios de DACA que continúan realizando labores esenciales en el sector salud. [Foto Cortesía]

En medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19), un gran número de beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) en todo el país están desempeñando labores esenciales para ayudar a sus comunidades e incluso salvar vidas. Es importante recordar que el futuro de este programa sigue a espera de una decisión de la Corte Suprema.

Muchos empleados actualmente se encuentran ejerciendo desde casa o con suspensión temporal de sus actividades; pero otros, como quienes trabajan en el sector salud, continúan realizando labores esenciales. Tal es el caso del “Dreamer” Edison Suasnavas, quien se desempeña como especialista en Oncología Molecular, él es originario de Ecuador y fue traído a Estados Unidos cuando tenía 13 años.

“Mi promedio académico me abrió las puertas, me llegaban cartas de varias universidades, pero me daba mucho miedo solicitar porque no entendía nada de eso. Conocí a una persona que me reclutó a la Universidad Estatal de Utah, cuando vio mi promedio me dijo que podía conseguirme una beca de cuatro años”, comentó Suasnavas, de 33 años, en entrevista telefónica con El Tiempo.

Edison reconoció que antes de obtener esa beca pensó que debía regresar a Ecuador para poder estudiar una carrera, el motivo era que su estatus de indocumentado le impedía obtener ciertos préstamos universitarios. Fue en 2012 cuando pudo obtener los beneficios de DACA.

“Hice una maestría en Biología Molecular, decidí seguir estudiando porque como indocumentado no podía trabajar. Cuando estaba realizando mi tesis fue cuando salió DACA, en junio de 2012. Actualmente trabajo en unos laboratorios clínicos de la Universidad de Utah, en el área de Oncología Molecular”, acotó Suasnavas.

Como especialista en Oncología Molecular, el trabajo de Edison es hacer detecciones de cáncer de pruebas que son enviadas desde distintos estados del país, incluyendo Nevada. De esta manera puede ayudar a una temprana detección del cáncer y por tanto a que el paciente pueda recibir un tratamiento a tiempo.

“Desde que el presidente Trump ganó las elecciones, he tratado de vivir cada día al máximo, no es la excepción en mi trabajo. Cada que voy a trabajar mi meta es sacar esos resultados lo más pronto posible para tratar de salvar una vida mediante un diagnóstico temprano, en este caso de las personas que tienen diferentes mutaciones de cáncer”, mencionó el “Dreamer”.

La organización Próspero Latino considera que la Administración Trump debe reconocer el papel vital que los receptores de DACA, y los inmigrantes en general, están desempeñando en este momento –por ejemplo en la respuesta al coronavirus- e inmediatamente extender todas las protecciones de visa, autorizaciones de trabajo y la protección contra la deportación; incluidos a los beneficiarios de DACA, cuyas protecciones terminarían dentro del próximo año.

“Es interesante porque ahora el país está sintiendo una incertidumbre por los contagios (del COVID-19): ¿Cuándo va a salir la vacuna? ¿Cuándo va a terminar esto? Tal vez no tan similar, pero todos lo que tenemos DACA hemos estado sintiendo lo mismo por años, de cuándo se me va acabar o lo van a quitar, por ende cuando voy a dejar de trabajar”, dijo Suasnavas.

Edison encuentra en una pasión en su profesión, su objetivo es salvar vidas. Ahora que el futuro de DACA está en manos de la Corte Suprema, El Tiempo le preguntó ¿Qué le dices a las personas que están en contra de que los “Dreamers” permanezcan en la nación, aun cuando hacen labores esenciales como tú?

“Pienso que esta pandemia nos ha demostrado que no importa de dónde vengas, si tienes documentos o no, el virus no discrimina y puede atacar a cualquier persona. A veces por diferencias políticas o por no aceptar otras costumbres cerramos nuestra mente. Es irónico que a muchas de esas personas que no quieren que yo esté aquí, tal vez les estoy ayudando a tener una detección más temprana. Lo que les quiero decir es que uno en el área de salud no se fija en esas cosas. Los pacientes no saben quién procesa sus muestras, pero uno lo hace de corazón, de manera sincera y honesta, así sean personas que estén en contra de que estemos aquí. Si podemos salvar una vida haciendo un diagnóstico temprano, lo vamos a seguir haciendo”, respondió Suasnavas.

Por último, Edison pidió a todos los “Dreamers” que independientemente de la decisión de la Corte Suprema recuerden que desde que arribaron a Estados Unidos siempre han tenido que poner un esfuerzo extra para alcanzar sus metas, lo cual es algo que deben seguir haciendo.

“No debemos dejar de luchar, con los años hemos demostrado que somos estadounidenses y hemos hecho cosas positivas en el país, eso demuestra el amor donde vivimos. Así la decisión sea en contra, creo que algo bueno va a pasar para nosotros”, concluyó Suasnavas.

Contacte al periodista Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.