‘Dreamers’ tienen nueva oportunidad para renovar DACA

Recientemente el juez de California, William Alsup, ordenó al gobierno federal que reactive parcialmente el programa DACA, lo que significa seguir recibiendo renovaciones, incluidos los ‘dreamers’ que no pudieron renovar antes del 5 de octubre del 2017, debido a que su DACA expiraba después del 5 de marzo del 2018, fechas interpuestas por la administración al momento de terminar con esta acción diferida. Sin embargo, esta resolución parcial no incluye solicitudes por primera vez.

“Eso indica que todas las personas que han tenido DACA y que expira en las próximas semanas o meses podrán renovar”: César Vargas, primer ‘dreamer’ en graduarse como abogado en EE.UU. Foto Cortesía.

“Eso indica que todas las personas que han tenido DACA y que expira en las próximas semanas o meses podrán renovar”: César Vargas, primer ‘dreamer’ en graduarse como abogado en EE.UU. Foto Cortesía.

Recientemente el juez de California, William Alsup, ordenó al gobierno federal que reactive parcialmente el programa DACA, lo que significa seguir recibiendo renovaciones, incluidos los ‘dreamers’ que no pudieron renovar antes del 5 de octubre del 2017, debido a que su DACA expiraba después del 5 de marzo del 2018, fechas interpuestas por la administración al momento de terminar con esta acción diferida. Sin embargo, esta resolución parcial no incluye solicitudes por primera vez.

Durante el movimiento que se ha hecho desde hace mucho tiempo a favor de DACA, sobresalen dos jóvenes inmigrantes que se han convertido en el rostro de los ‘dreamers’ a nivel nacional por su verdadera lucha en defensa de este numeroso grupo de jóvenes, la activista Erika Andiola y el abogado César Vargas.

Para abordar el significado de la resolución del juez Alsup, El Tiempo se comunicó con César Vargas, primer ‘dreamer’ en convertirse en abogado en Estados Unidos. “Fue un paso muy importante… Indicando que la corte encontró que el presidente no terminó el programa bajo la ley, claro que sí puede hacerlo pero siguiendo las reglas”.

Para Vargas dicha resolución fue crucial ya que aumenta la presión hacia los miembros republicanos y demócratas del Congreso por encontrar una solución para los ‘dreamers’, aunque fue enfático en reiterar a la comunidad que deben mantenerse bien informados para no ser víctimas de fraude o involucrarse en problemas migratorios.

“Tengan mucha atención, en estas noticias de urgencia es cuando la comunidad es estafada por notarios o algunos abogados que tratan de explotar el miedo. Se tienen que involucrar las organizaciones que están peleando por la reforma migratoria, tienen acceso a abogados de confianza.

Recomiendo que no viajen, es muy importante, he recibido llamadas de personas preguntando si pueden viajar o algunos que han viajado y ahora no pueden regresar. Esta administración no está jugando cuando trata de eliminar la protección a los inmigrantes”, expresó el abogado y ‘dreamer’.

Específicamente sobre las preguntas acerca de poder viajar, Vargas recordó que en estados como California, Arizona, Texas o Washington hay puntos de revisión en los aeropuertos, es decir que las personas deben pasar por una investigación de inmigración donde pueden preguntarles sobre estatus en el país.

Para aclarar la confusión sobre las solicitudes de renovación de DACA que en primera instancia no eran consideradas por expirar después del 5 de marzo del 2018, el abogado aseveró que sí se aceptarán. Incluso el sábado 13 de diciembre USCIS informó que ha reanudado la aceptación de solicitudes.

“Técnicamente sí, es lo que indicó la corte, se dio una orden al presidente Trump para re-implementar el programa para todas las personas que no pudieron someter su renovación. Eso indica que todas las personas que han tenido DACA y que expira en las próximas semanas o meses podrán renovar”, acotó Vargas.

Por último, César mostró su preocupación debido a que actualmente 122 ‘dreamers’ pierden su DACA diariamente, situación por la que es urgente encontrar una solución para los jóvenes inmigrantes llegados en la infancia. Actualmente Vargas se encuentra en Washington DC sumándose a los esfuerzos a favor de una ley que beneficie a los ‘dreamers’.

“Estoy hablando con los legisladores republicanos y demócratas que están a cargo de llegar a ese acuerdo, para nosotros lo más importante es asegurar que ellos escuchen las historias de la comunidad. La realidad es que va a haber un acuerdo, pero estamos viendo cómo es el acuerdo final, estamos viendo la probabilidad de un camino a la ciudadanía para los ‘dreamers’, pero también la probabilidad de evitar o terminar la inmigración familiar. Es posible que los ciudadanos y/o residentes no van a poder peticionar a sus familiares, estamos tratando de reducir el golpe que la comunidad inmigrante va a recibir con este acuerdo”, concretó Vargas.

Para más información oficial en español, consulte la respuesta de USCIS sobre la reactivación de DACA en: www.uscis.gov/es/daca2018mandatoprelim