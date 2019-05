Recompensan dedicación y esfuerzo académico

Ángela Hernández fue recompensada por sus logros académicos y asistencia perfecta en el ciclo escolar 2018-1019. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Ángela Hernández fue recompensada por sus logros académicos y asistencia perfecta en el ciclo escolar 2018-1019. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Ángela Hernández fue recompensada por sus logros académicos y asistencia perfecta en el ciclo escolar 2018-1019. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Ángela Hernández fue recompensada por sus logros académicos y asistencia perfecta en el ciclo escolar 2018-1019. En la foto, parte de los socios comunitarios de Findlay Chevrolet, Joyce Balaoro y Doug Fleming de Wet’n ‘Wild Las Vegas, Silver State Schools Credit Union, Soluciones de Publicidad y Mercadeo, Horace Mann Insurance Company y 98.5 KLUC Radio. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Ángela Hernández fue recompensada por sus logros académicos y asistencia perfecta en el ciclo escolar 2018-1019. En la foto, parte de los socios comunitarios de Findlay Chevrolet, Joyce Balaoro y Doug Fleming de Wet’n ‘Wild Las Vegas, Silver State Schools Credit Union, Soluciones de Publicidad y Mercadeo, Horace Mann Insurance Company y 98.5 KLUC Radio. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Ángela Hernández, emocionada escucha a Joyce Balaoro, de Findlay Chevrolet, al escuchar que había sido la afortunada ganadora del auto Chevy Sonic. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Ángela Hernández, emocionada escucha a Joyce Balaoro, de Findlay Chevrolet, al escuchar que había sido la afortunada ganadora del auto Chevy Sonic. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Ángela Hernández, emocionada escucha a Joyce Balaoro, de Findlay Chevrolet, al escuchar que había sido la afortunada ganadora del auto Chevy Sonic. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El conductor de las actividades fue el popular locutor de 98.5 FM Chet Buchanan, quien dio muestra de su talento. El locutor informó a Ángela Hernández que había ganado el auto. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El conductor de las actividades fue el popular locutor de 98.5 FM Chet Buchanan, quien dio muestra de su talento. El locutor informó a Ángela Hernández que había ganado el auto. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El conductor de las actividades fue el popular locutor de 98.5 FM Chet Buchanan, quien dio muestra de su talento. El locutor informó a Ángela Hernández que había ganado el auto. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas.Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El conductor de las actividades fue el popular locutor de 98.5 FM Chet Buchanan, quien dio muestra de su talento. El locutor informó a Ángela Hernández que había ganado el auto. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El conductor de las actividades fue el popular locutor de 98.5 FM Chet Buchanan, quien dio muestra de su talento. El locutor informó a Ángela Hernández que había ganado el auto. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Ángela Hernández fue recompensada por sus logros académicos y asistencia perfecta en el ciclo escolar 2018-1019. En la foto, Doug Fleming, gerente general de Findlay Chevrolet le entrega las llaves del auto, mientras su mamá observa emocionada. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Además del automóvil se entregaron otros premios, entre los que destacaron becas escolares que serán de gran ayuda a los jóvenes en su carrera universitaria. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Los estudiantes fueron recompensados ​​por asistencia y logros académicos. La ceremonia mantuvo el sano espíritu de los destacados alumnos. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Los estudiantes fueron recompensados ​​por asistencia y logros académicos. La ceremonia mantuvo el sano espíritu de los destacados alumnos. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Los estudiantes fueron recompensados ​​por asistencia y logros académicos. La ceremonia mantuvo el sano espíritu de los destacados alumnos. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Los estudiantes fueron recompensados ​​por asistencia y logros académicos. La ceremonia mantuvo el sano espíritu de los destacados alumnos. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Los estudiantes fueron recompensados ​​por asistencia y logros académicos. La ceremonia mantuvo el sano espíritu de los destacados alumnos. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Los estudiantes fueron recompensados ​​por asistencia y logros académicos. La ceremonia mantuvo el sano espíritu de los destacados alumnos. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Los estudiantes fueron recompensados ​​por asistencia y logros académicos. La ceremonia mantuvo el sano espíritu de los destacados alumnos. Miércoles 22 de mayo de 2019 en Wet’n Wild Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La brillante estudiante Ángela Hernández fue recompensada por sus logros académicos y asistencia perfecta en el ciclo escolar 2018-2019. El premio a su infatigable trabajo fue un automóvil compacto Chevy Sonic, el cual fue sorteado entre 677 destacados alumnos de todas las escuelas del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés), el miércoles 22 de mayo de 2019, en el balneario Wet’n Wild, donde padres de familia, amigos y líderes comunitarios se dieron cita para reconocer la dedicación y empeño que pusieron estos jóvenes en sus asignaturas académicas.

Ángela Hernández cursó sus estudios en la preparatoria Clark y mantiene un promedio de 3.933; desea ser veterinaria y fue aceptada en la Universidad de Nevada Las Vegas.

Para ser parte del sorteo, los jóvenes deberían tener un promedio (GPA, por sus siglas en inglés) de 3.7 como mínimo, tener un record de asistencia perfecto, es decir, no haber faltado a clases ningún día durante los cuatro años y haber desarrollado trabajo de liderazgo comunitario. Nada sencillo de lograr.

“Esta fue la décimo tercera entrega del auto ‘Manejando por la Excelencia’ que el Distrito Escolar del Condado Clark y sus socios comunitarios realizan para premiar el sacrificio de los estudiantes de todas las escuelas del valle. En esta ocasión tuvimos a más de 760 alumnos que calificaban para el sorteo, esta tarde vinieron 677”, comentó a El Tiempo Joyce Balaoro, representante de Findlay Chevrolet, agregando que “además del auto, los estudiantes podrán ganar otros premios como tarjetas de regalo, cinco Chromebooks, dos Apple Watch de tercera generación, dos Ipads, becas por distintos montos y otros”.

El conductor de las actividades fue el popular locutor de 98.5 FM Chet Buchanan, quien dio muestra de su talento, al involucrar a los jóvenes en divertidos concursos y hacerlos participar en actividades interactivas, un aspecto que los “más aplicados” no dominan bien. Por ejemplo, en el primer concurso cinco estudiantes pasaron al frente y les explicó que les pediría que encontraran entre el público una serie de objetos, el último en hacerlo sería descalificado. Primero les pidió una licencia de manejo de otro estado, luego unos lentes para nadar, posteriormente un lápiz labial y finalmente bloqueador para el sol. El ganador fue Shawn, uno de los muchos estudiantes de origen asiático presentes en la rifa.

Chet Buchanan se inició en la radio en 1999 y, desde entonces, se ha consolidado en el gusto de la gente, su programa matutino fue calificado como “Lo mejor de Las Vegas” por Las Vegas Review-Journal. El segundo concurso fue de Hoola Hoola, el que fue dominado por estudiantes que irán a proseguir sus sueños académicos y profesionales a Brigham Young University en Utah.

La Dra. Diane Gullet, superintendente adjunta del CCSD, manifestó por su parte que “el clima no es perfecto esta tarde, pero el calor de todos ustedes hace que la celebración sea memorable. Estoy muy orgullosa de todos ustedes, a mis hijos les dije vayan a la escuela todos los días, porque en el trabajo van a tener que ir todos los días, hoy tenemos potenciales empleadores, sigan haciendo su trabajo”.

El gerente general de Findaly Chevrolet, Doug Fleming, agradeció a los organizadores por su trabajo, “desde 1961 hemos desarrollado una mancuerna comunitaria con profesores, escuelas y organizaciones sin afán de lucro para entregar más de 700 coches a estudiantes que trabajan duro, son dedicados, se comprometen a mantener un promedio mínimo de 3.7; un aplauso para todos ustedes”, dijo el también graduado de la preparatoria Vegas Valley.

“Ustedes son los líderes del futuro, de la ciudad, el estado y la nación, disfruten el trayecto a la cima, son ganadores; estaremos orgullosos de darles una calurosa bienvenida al mundo real cuando terminen sus carreras, disfruten sus experiencias en la universidad, en especial a los de UNLV, donde yo acudí”, enfatizó el directivo, quien aprovechó para agradecer el generoso apoyo al programa “Drive for Excellence” que Findlay Chevrolet recibió de Wet’n ‘Wild Las Vegas, Silver State Schools Credit Union, Soluciones de Publicidad y Mercadeo, Horace Mann Insurance Company y 98.5 KLUC Radio.

Catalina Gutiérrez, madre de la afortunada ganadora externó emocionada al saber que su hija se había ganado el automóvil “estoy feliz por ella, muy contenta, tenemos 18 años viviendo en Las Vegas. Ella siempre me decía: ‘mami yo quiero un carro’; yo le decía, ‘estudia y trabaja y así lo vas a tener’, hoy vinimos y por momentos me compartía que no se iba a sacar nada en las rifas, yo le dije que tuviera fe en Dios porque él sabe lo que hace y mire, se ganó el Chevy Sonic”.

La joven ganadora estudio en la preparatoria Ed W. Clark, todavía no tiene licencia de conducir, pero manifestó que su prioridad es prepararse para obtenerla.

“Todavía estoy en ‘shock’, no puedo creerlo, para mí, como hispana, de origen mexicano, este auto tiene un significado especial. El poder estar en esta celebración, rodeada de jóvenes talentosos, dedicados a sus estudios es un orgullo; la verdad creo que todos queremos ganar el auto, pero yo no creí que sería para mí, no era prioridad, con haber estado aquí me considero ganadora”, dijo Ángela Hernández, destacando que su disciplina escolar “se debe en gran parte a mis padres, quienes siempre me han apoyado. Pero este auto me ayudará mucho porque –como ya trabajo- me permitirá mantener mis cosas en orden en la universidad y en la casa”.

Aunque le ofrecieron 10 mil dólares o el carro, a su elección, ella prefirió el Chevy Sonic, “además quiero pasear a mis hermanas Ana y Paola, ya que soy la más chica, las tres nacimos en Guanajuato, México”, puntualizó.

Para finalizar Ángela Hernández pide a los hispanos “esforzarse en sus estudios; Estados Unidos es un país de oportunidades, se pueden lograr muchas cosas trabajando duro y siendo disciplinado”.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.