Dueño de burdel en Nevada, Dennis Hof, acusado de agresión sexual pero no enfrentará cargos

Dos ex prostitutas alegan que el dueño del burdel y el candidato a la Asamblea de Nevada: Dennis Hof, las agredió sexualmente hace varios años, según un informe policial recientemente publicado y por entrevistas con las mujeres.

Una cartelera de campaña para Dennis Hof en el estacionamiento del Área 51 Alien Center en Amargosa Valley, Nevada, a unas 90 millas al norte de Las Vegas, viernes, 6 de abril de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

La señora Jennifer O'Kane posa en su Calico Club en Battle Mountain el viernes, 18 de diciembre de 2015. (Randi Lynn Beach / Las Vegas Review-Journal)

El informe policial fue divulgado después de que la oficina del fiscal de distrito del condado de Nye se negara el mes pasado a enjuiciar a Hof, de 71 años, porque la ley de prescripción había expirado.

Hof, un republicano que se postuló para el Distrito 36 de la Asamblea en Pahrump, niega los reclamos.

“Es este tipo de basura en el sumidero político lo que impide que tanta gente buena se postule para un cargo”, señaló. “Pero no me detendrá”.

Jennifer O’Kane, de 47 años, quien trabajó como prostituta en el Love Ranch en Crystal de Hof en 2011, declaró que recibió órdenes de “Madame Diane”, una gerente, para ir a su habitación una noche durante su primera semana en el trabajo.

Cuando ella entró en la habitación, O’Kane le relató al Review-Journal que Hof estaba allí.

“Me pidió que me desvistara y me sentara a su lado”, comentó O’Kane, quien ahora vive en Texas y trabaja en servicio al cliente. “En ese momento, puso sus manos alrededor de mi cuello y me dijo que yo era suya”.

Hof la obligó a tener relaciones sexuales esa noche, destacó ella. O’Kane dijo que fue “violada y golpeada a diario” por Hof, según un informe presentado el 15 de noviembre de 2016 en la Oficina del Sheriff del condado de Nye.

Reunión de la Comisión

O’Kane afirma que informó el incidente a las autoridades del condado de Nye en 2011, pero no recibió un número de incidente ni ninguna documentación. No se encontraron antecedentes de la denuncia de 2011, según la fiscal de distrito del condado de Nye: Angela Bello. Cinco años más tarde, cuando Hof se enfrentaba con el asambleísta: James Oscarson en su primera candidatura para un cargo estatal, O’arnard, lloroso, fue a una reunión de la Comisión del condado de Nye el 18 de octubre de 2016 para pedir ayuda.

Pero antes de que O’Kane pudiera contarles a los comisionados acerca de Hof, fue interrumpida por el presidente de la Comisión, Frank Carbone, quien le dijo: “Sé adónde irás”, con el comentario público. Carbone le pidió que “se sentara y se relajara” y regresara cuando ella recobrara su compostura. Antes de que eso sucediera, la sheriff Sharon Wehrly llevó a O’Kane a una habitación privada para llenar el informe de un alguacil.

O’Kane, quien comenta que le había contado a Carbone en privado sobre las acusaciones de violación, no volvió a comentarlo ante la comisión.

“Jennifer declaró que la obligaron a tener relaciones sexuales con Hof en contra de su voluntad”, escribió el detective James Brainard en el informe. “Ella afirmó que se quejó a la gerencia, pero se la volaron”.

Pero Brainard notó que no había evidencia para apoyar las acusaciones de violación y cerró el caso. Fue reabierto un año después después de que entrevistó a más mujeres. Brainard envió el caso a la oficina del fiscal de distrito del condado de Nye el 4 de diciembre de 2017, pero para entonces la estatua de limitaciones de cuatro años había expirado. La oficina del fiscal del distrito emitió una carta de rechazo el mes pasado.

O’Kane detalló que sus reclamos fueron ignorados porque era prostituta y porque los burdeles de Hof generan una gran cantidad de ingresos fiscales en el condado.

Bello señaló que la noción de que su oficina se negó a enjuiciar a alguien por razones políticas es “completamente injustificada”.

“No tuvimos más remedio que negarlo. El estatuto de limitaciones había terminado”, anunció Bello. “No enjuiciamos ni por temor o favor”.

Después de que la queja de 2011 no llegara a ninguna parte, O’Kane comentó que no podía presentar otro informe policial porque Hof en 2011 la había trasladado a otro burdel en Mound House, a 360 millas de distancia. Pero ella trabajó como defensora y publicó sobre su asalto en línea.

Hof admitió que O’Kane “es una ex trabajadora sexual descontenta que también era competencia mía antes de perder su propio burdel”. O’Kane era propietaria de su propio burdel, el Calico Club, donde habló abiertamente de una cultura de tomar drogas que hombres ofrecían en Hof’s Love Ranch tras la sobredosis de la ex estrella del baloncesto de la NBA: Lamar Odom en 2015.

Barb Brents, un profesor de sociología de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) quien ha estudiado los burdeles de Nevada durante 20 años, indicó que las mujeres en la industria del sexo enfrentan desafíos adicionales al denunciar el asalto y la violación debido al estigma. Y las autoridades a menudo no les creen.

“Creo que existe la creencia de que las mujeres están vendiendo sus cuerpos a hombres para que tengan derecho a hacer lo que quieran”, señaló Bents. “Pero están vendiendo un servicio y tienen derecho a estar seguras mientras brindan ese servicio”.

La segunda acusadora entrevistada

Diana Grandmaison, quien trabajó en el Bunny Ranch en Carson City bajo el nombre artístico “Diana Foxx”, también fue entrevistada por Brainard, el detective del condado de Nye. Grandmaison le informó al Review-Journal que en junio de 2009 Hof la llamó al bar del burdel, metió su mano debajo de la falda y la agredió en público.

Grandmaison no informó el incidente a la policía porque tenía miedo de perder su trabajo. Ella le dijo a Brainaird que Hof “no era una buena persona”, que “asaltaría regularmente” a las mujeres y que se vio obligada a “realizar actos a Dennis”, según el informe.

“Él hizo esto a las chicas en el burdel todo el tiempo, haría que las niñas se sentaran en su regazo “, agregó Grandmaison en una entrevista telefónica. “No tuve elección, no podías decir que no, si decías que no, ibas a pagar un precio caro o te echaban del burdel”.

Hof sostiene que sus acusadoras intentan “hostigarme en los medios con sus acusaciones e insinuaciones sin fundamento” dos meses antes de las elecciones primarias contra Oscarson.