Eastern cerrará en ambos sentidos por 10 días en la US 95

septiembre 30, 2021 - 9:36 am

Eastern Avenue en la U.S. Highway 95 cerrará al tránsito a partir de las 10 p.m. del domingo y no se reabrirá hasta las 10 p.m. del 13 de octubre, según anunció el miércoles el Departamento de Transporte de Nevada. (Getty Images/iStockphoto)

Una parte de Eastern Avenue cerrará en ambas direcciones durante 10 días a partir del domingo por la noche.

Eastern a la altura de la U.S. Highway 95 cerrará al tráfico a partir de las 10 p.m. del domingo y no se reabrirá hasta las 10 p.m. del 13 de octubre, anunció el miércoles el Departamento de Transporte de Nevada.

El cierre de varios días es necesario para los equipos de demolición de la mitad del puente del Este, como parte de un proyecto de rehabilitación del viaducto de 40 millones de dólares.

Antes del cierre de Eastern, los equipos realizarán trabajos previos en las siguientes áreas durante el resto de la semana:

La noche del miércoles al jueves por la mañana

La rampa de entrada de la U.S. 95 en dirección sur desde Las Vegas Boulevard y la rampa de salida de la U.S. 95 en dirección sur hacia Eastern permanecerán cerradas entre las 9 p.m. del miércoles y las 5 a.m. del jueves.

Miércoles-jueves por la mañana

La U.S. 95 en dirección sur se reducirá a un carril entre la Interestatal 15 y Eastern entre las 12:01 a.m. del miércoles y las 5 a.m. del jueves.

Viernes

La carretera Eastern en dirección sur se reducirá a un carril bajo la U.S. 95 desde las 6 a.m. hasta las 3 p.m. del viernes.

El proyecto de rehabilitación del viaducto está previsto que termine a mediados de 2022.