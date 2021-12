Édgar Flores se postula al Senado Estatal

El asambleísta Édgar Flores habla durante una reunión con El Tiempo realizada el jueves 16 de diciembre de 2021 en Waldorf Astoria Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Antes de finalizar el año, el asambleísta demócrata por el Distrito 28 de Nevada, Édgar Flores, anunció su postulación en busca del cargo de senador estatal por el Distrito 2, el cual estará vacante luego de que el actual titular, el senador Moisés Denis, concluya su gestión en los próximos meses.

“Tuve la oportunidad de hablar con el senador Moisés Denis, que para muchos de nosotros fue un mentor, tumbó muchas barreras para darle la oportunidad a personas como yo de poder entrar al mundo de la política. La conversación inició con él, le tengo respeto y admiración, entonces era muy importante para mí saber que él y yo tenemos una visión similar sobre los proyectos que ha iniciado y que les tenemos que dar continuidad”, comentó Flores durante una reunión con El Tiempo.

El Distrito 28 de la Asamblea abarca parte del noreste del valle de Las Vegas, similar a la jurisdicción del Distrito 2 del Senado, la cual es una zona de alta población hispana. Flores considera que la transición sería rápida para él, ya que podría seguir representando a la misma comunidad y trabajar con las mismas organizaciones no lucrativas y sindicatos de la jurisdicción.

“Para mí es importante hacer esto ahora, porque si no me daba la oportunidad de tratar de ganarme el voto en este momento, tendría que esperarme posiblemente 12 años, porque si entrara otro candidato yo ya no tendría la oportunidad”, reconoció Flores.

El asambleísta y abogado dijo sentirse satisfecho por su trabajo en la Asamblea y agradecido por las oportunidades que ha recibido, aunque también se ha enfrentado a su propio partido. Recientemente, Flores fue el único demócrata en la Legislatura que se sumó a los republicanos en oposición a la propuesta de redistribución de distritos (SB1), la cual, al ser aprobada por los demócratas y firmada por el gobernador Steve Sisolak, diluyó considerablemente la fuerza del voto latino.

Ante esto, El Tiempo preguntó: ¿Usted seguirá dando prioridad a la comunidad sobre los intereses partidistas?

“Sí. Desafortunadamente hay ocasiones donde la comunidad y los intereses de un partido político no siempre son los mismos. El ejemplo que yo siempre uso es mi familia, me siento a comer con ellos y en muchas ocasiones hay desacuerdos en temas, pero sigue siendo mi familia. Y es lo que siempre le recuerdo al Partido Demócrata. La obligación primera es con quien nos puso ahí, no somos nadie sin la comunidad”, respondió Flores.

Como parte de sus prioridades, Flores aseveró que tiene intención de asegurar que los recursos que están llegando al estado -como respuesta a la pandemia de COVID-19- sean accesibles para todos en la comunidad. Para lo cual, considera importante crear campañas de información más acertadas para que la población se entere sobre los servicios disponibles para sus familias y/o negocios pequeños.

Sobre el reto de sacar al Condado Clark de los últimos lugares del sistema educativo, el legislador expresó que “afortunadamente hemos puesto más dinero, pero simplemente aventarle dinero a un problema no es la solución y lo hemos visto. En cuestión de maestros, opino que en un futuro los vamos a ver mejor posicionados para poder hacer su trabajo. Tenemos que continuar con el proyecto de recordarles a las familias que el propósito de la escuela es enseñar, pero el padre tiene una responsabilidad, la escuela no acaba a las tres de la tarde cuando suena la campana”.

Flores agregó que se debe seguir ayudando a los profesores reduciendo el tamaño de las clases, además de que los legisladores no interfieran en el diálogo cuando existen desacuerdos entre los docentes y los sindicatos. Pero lo más importante para él es aprovechar de mejor forma los recursos disponibles.

“El sistema educativo por mucho tiempo se ha enfocado en que les lleguen los mismos recursos a todos los niños. Pero tenemos que cambiar un poco esa perspectiva, hoy día entendemos que es muy importante identificar a los alumnos dependiendo de la escuela, código postal, enseñanzas en casa o cultura son distintas. Entonces la manera más factible de ayudar es identificar las necesidades y enfocar los recursos que le estamos dando para que sean específicamente lo que necesita”, acotó el legislador.

Para ayudar a la educación, también pidió a sus colegas de ambos partidos trabajar conjuntamente. “No hay una sola manera de corregir esto, tenemos que apoyar a todo tipo de escuelas. Por mucho tiempo tanto el Partido Republicano como el Demócrata han dicho que tal tipo de escuela es mejor, y yo opino que hay lugar para todo. Debemos tener un estándar y nunca reducirlo, hay que parar ese juego partidista que si eres republicano apoyas esto o si eres demócrata apoyas lo otro”, aseveró Flores.

Las elecciones primarias en Nevada están programadas para el martes 14 de junio de 2022. De acuerdo con diversas encuestas nacionales, los demócratas enfrentan complicados retos para mantener sus puestos o ganar otros escaños; en parte debido a los bajos índices de aprobación del presidente Joe Biden y el hecho de que los votantes demócratas regularmente participan en menor número en un ciclo de mitad de periodo.

“Hacerle saber a la comunidad que mi papel, desde ahora hasta los siguientes seis meses, es tratar de ganarme el voto a base de trabajo y demostrar lo que hemos hecho y lo que vamos hacer”, concluyó Flores.