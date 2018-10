EDITORIAL: Concejal de la ciudad trabaja para socavar la ley estatal de registros abiertos

octubre 5, 2018 - 11:27 am

El concejal de la ciudad de Las Vegas, Bob Coffin. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Nevada está plagada de funcionarios electos y burócratas que tratan la ley de registros públicos del estado como un rollo de Charmin. Agregue al concejal de la ciudad de Las Vegas, Bob Coffin, a la vergonzosamente larga lista.

El Sr. Coffin es nombrado en una disputa legal que también involucra al concejal Steve Seroka y un desarrollador que busca construir en el antiguo campo de golf Badlands. El tema ha sido motivo de controversia durante tres años, ya que muchos residentes del vecindario Tony Queensridge, que rodea los enlaces difuntos, han luchado para bloquear los planes para llenar parte del espacio abierto con viviendas adicionales.

La semana pasada, los abogados del CEO de EHB Cos., Yohan Lowie, quien espera desarrollar la propiedad, le pidieron a un juez federal que impida que el Sr. Coffin y el Sr. Seroka voten una ordenanza, que se considerará el 15 de octubre, relacionada con la controversia de los Badlands. Alegan que los dos concejales tienen prejuicios contra el Sr. Lowie y no pueden dar al asunto una audiencia justa.

El caso legal es un Ave María. Los miembros del consejo no tienen obligación de ser imparciales. Se supone que tienen opiniones, toman decisiones y emiten votos. A falta de conducta delictiva, debe ser responsabilidad de sus electores, no de un juez, responsabilizarlos por sus posiciones políticas.

Pero las presentaciones de la corte del Sr. Lowie también revelan que el Sr. Coffin trabaja horas extras para garantizar que ciertas comunicaciones no salgan en caso de una solicitud de registros públicos. “Por favor, pase la palabra a todos sus vecinos”, le escribió a un residente de Queensridge. “En cualquier caso, dígales que NO usen la dirección de correo electrónico de la ciudad sino que llamen o escriban a nuestras direcciones personales, por ahora”. También instruyó a los residentes a no incluir la palabra “Badlands” en sus comunicaciones electrónicas, ya que cualquier correo electrónico de ese tipo probablemente se marcaría en el caso de una búsqueda de registros.

De hecho, una decisión unánime de la Corte Suprema de Nevada emitida en marzo se dirige a los chanchullos del Sr. Coffin. En un caso relacionado con la Comisión del Condado de Lyon, los jueces dictaminaron que los funcionarios electos no pueden evitar el escrutinio al realizar negocios públicos en sus dispositivos personales.

El señor Coffin no es un neófito. Antes de unirse al Consejo Municipal en 2011, sirvió 28 años en la Legislatura. La rendición de cuentas es esencial para fomentar la confianza entre los ciudadanos y el gobierno local: la ley de registros abiertos proporciona la base para mantener una democracia sana y sólida. Los políticos y los empleados públicos que trabajan activamente para socavar estos conceptos perjudican gravemente a quienes sirven.

Durante una discusión de 2017 sobre la divulgación de información sobre contribuciones financieras, el Sr. Coffin le dijo a un escritor local: “La transparencia es algo bueno”. Desafortunadamente, el Sr. Coffin reveló sus verdaderos colores cuando pensó que nadie estaba mirando.