Ejecutivos de Las Vegas Sands siguen pacientes durante la recesión asiática

Venetian Macao en 2007, cuando se inauguró con el mayor casino del mundo. (AP Photo/Kin Cheung)

Los directivos de Las Vegas Sands Corp. dijeron que mantendrán el rumbo de sus grandes inversiones en Macao y Singapur mientras la empresa se prepara para su próxima fase de operaciones: una sin complejos en Las Vegas.

Los dirigentes de la empresa también dejaron claro durante la declaración de ingresos del cuarto trimestre, el miércoles, que están centrados en otras oportunidades de juego en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, Florida y Texas.

Dijeron a los inversores que la empresa seguirá siendo paciente en Macao, donde es líder del mercado, y que seguirá adelante con una inversión de mil millones de dólares en el complejo Marina Bay Sands de Singapur, aunque las restricciones del COVID-19 y la variante ómicron sigan azotando esas regiones.

Sands está a punto de vender The Venetian, Palazzo y The Venetian Expo en Las Vegas a dos entidades con sede en Nueva York, Apollo Global Management Inc. y su socio Vici Properties Inc. por 6,250 millones de dólares. Los reguladores de Nevada tendrían que aprobar el acuerdo, pero aún no han programado una audiencia.

“Seguimos confiando en la eventual recuperación del gasto en viajes y turismo en nuestros mercados, y estamos emocionados con la oportunidad de dar la bienvenida a más huéspedes a nuestras propiedades en 2022 y en los años venideros”, dijo Rob Goldstein, presidente y director general. “Aunque las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia siguen afectando nuestros resultados financieros actuales, hemos vuelto a generar un flujo de caja positivo en cada uno de nuestros mercados. Seguimos profundamente comprometidos a apoyar a los miembros de nuestro equipo y a ayudar a los necesitados en cada una de nuestras comunidades locales mientras se recuperan del impacto de la pandemia”.

Pérdidas en 2021

En el cuarto trimestre de 2021, que terminó el 31 de diciembre, Sands reportó una pérdida neta de 315 millones de dólares, 17 centavos por acción, con unos ingresos de 1,008 millones de dólares. Esto se compara con una pérdida neta de 303 millones de dólares, 40 centavos por acción, sobre unos ingresos de 1,015 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

En el año, Sands registró una pérdida neta de 1,276 millones de dólares, 1.51 dólares, sobre unos ingresos de 4,234 millones de dólares. Esto se compara con una pérdida neta de 2,143 millones de dólares, 1.89 dólares, sobre ingresos de 2,940 millones de dólares en 2020.

Una razón para el optimismo de Sands: Los responsables de la empresa creen que probablemente no tendrán problemas para superar un proceso de concesión de licencias revisado, del que el gobierno de Macao ha proporcionado recientemente nuevos detalles. Durante la llamada, Grant Chum, director de operaciones y director ejecutivo de Sands China Ltd., dijo que aún quedan algunos detalles por resolver antes de la fecha límite de junio para que seis concesionarios existentes obtengan la licencia, pero los responsables de la empresa se sienten alentados por el hecho de que no se hayan producido nuevos aumentos de los impuestos sobre el juego, de que no se haya aprobado una propuesta de mayor supervisión gubernamental y de que parece que las empresas seguirán operando propiedades hasta al menos 2035.

Progreso del Londoner

Sands está a punto de terminar el complejo temático Londoner, de cuatro mil millones de dólares. También opera The Venetian Macao en el Cotai Strip de la región, fuera de la península principal de Macao.

Los funcionarios también esperan un repunte en Singapur, con una importante renovación de las suites prevista en el emblemático Marina Bay Sands. El optimismo prevalece a pesar de un aumento de impuestos anunciado previamente y que pronto se aplicará en Singapur. La nueva tasa escalonada, en virtud de una nueva cuenta de impuestos sobre apuestas propuesta por primera vez en 2019, subirá tres puntos porcentuales hasta el 18 por ciento para los primeros 2,290 millones de dólares de ingresos brutos del juego y el 22 por ciento para las cantidades que superen ese nivel.

No habrá devoluciones inmediatos de capital

Durante la declaración, los ejecutivos explicaron que empezarían a devolver capital a los inversores una vez que los números mejoraran en Macao y Singapur, y no a raíz de los 6,250 millones de dólares que recibirá de Apollo y Vici. Dijeron que están trabajando firmemente para urbanizar complejos turísticos integrados en Nueva York, Florida y Texas. Y la empresa tendrá un nuevo lugar de inversión potencial al que prestar atención: los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

“Desde nuestro punto de vista, vemos el retorno del capital para un proceso de mejora de los accionistas a muy largo plazo”, dijo Patrick Dumont, presidente y director de operaciones de la empresa. “Así que creo que para nosotros vamos a querer ver un retorno en nuestros mercados con un nivel estable de flujo de caja y unas condiciones post-pandémicas en las que haya claridad operativa antes de iniciar un programa de retorno de capital. Es algo que esperamos que llegue pronto. Consideramos que los ingresos de la venta de Las Vegas nos permitirán urbanizar complejos turísticos a gran escala en nuevas jurisdicciones”.

Goldstein y Dumont explicaron esas posibles nuevas jurisdicciones.

Perspectivas en Nueva York

“Llevamos años hablando de Nueva York”, dijo Goldstein. “Creemos mucho en ese mercado. El reciente anuncio de la gobernadora (Kathy) Hochul sobre tres licenciatarios es alentador. Estamos a la caza, pero no quiero exagerar nuestra oportunidad. Es un mercado enorme, desatendido por el producto actual, y según cualquier criterio debería ser un mercado enorme para nosotros. Estuvimos allí la semana pasada y tenemos un equipo sobre el terreno trabajando en ello y espero que podamos conseguir una licencia”.

Goldstein también resumió la actividad en Florida y Texas.

“En Florida, estamos en modo de recolección de firmas. Es una lucha allí, no es un proceso fácil de llevar a cabo, pero estamos tratando de estar a la caza en Florida. De verdad apreciamos lo desatendido que está ese mercado y las oportunidades materiales que existen para una oportunidad terrestre de primer nivel. Florida sería maravilloso.

“Lo mismo ocurre con Texas, pero a Texas le faltan dos años. Hemos estado allí y hemos pasado tiempo en el mercado. Tenemos gente que intenta encontrar nuestro lugar en ese mercado. Creo que ocurrirá, pero probablemente sea lo más lejano para tomar una decisión”, dijo.

Vigilar a los EAU

Dumont dijo que Sands se mantendrá vigilante de los Emiratos Árabes Unidos, donde Wynn Resorts Ltd. anunció a principios de esta semana sus planes de construir un complejo turístico de mil habitaciones y miles de millones de dólares en la isla de Al Marjan con un socio.

“Como alguien que está en el negocio del turismo, nuestra empresa está muy centrada en observar los mercados y evaluarlos y ver qué presentan los distintos mercados en términos de competencia y de cosas que les gustan a nuestros clientes”, dijo Dumont a los inversores. “Si vas a los EAU y ves las inversiones que se están realizando allí, es realmente notable. Es un lugar muy especial y entiendo que Wynn tenga interés en ir allí. Es un mercado turístico tremendo con mucho potencial. Es algo que seguiremos observando y mirando, pero hay muchos mercados de alta calidad que están disponibles para nuestra empresa, y vamos a mantener todas nuestras opciones abiertas”.

Las acciones de Las Vegas Sands, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, cerraron con un descenso de 75 centavos, un 1.7 por ciento, en las operaciones del miércoles, hasta los 44.12 dólares por acción. Después de las horas, las acciones empezaron a repuntar con una ganancia de 1.02 dólares, o un 2.3 por ciento, hasta los 45.14 dólares por acción.

Las Vegas Review-Journal / El Tiempo es propiedad de la familia de la doctora Miriam Adelson, accionista mayoritaria de Las Vegas Sands Corp., que opera The Venetian.