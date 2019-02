El acuerdo de Wynn Resorts con los reguladores de Nevada puede ayudar a sus demandas

El acuerdo de la Junta de Control de Juegos de Nevada con Wynn Resorts Ltd. puede beneficiar a los inversionistas que demandan a los directores y oficiales anteriores del operador del casino.

febrero 5, 2019 - 11:57 am

Wynn Las Vegas y Encore. (Richard Brian/Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

El acuerdo de la Junta de Control de Juegos de Nevada con Wynn Resorts Ltd. puede beneficiar a los inversionistas que demandan a los directores y oficiales anteriores del operador del casino.

“Nuestra demanda tiene cuatro elementos básicos, y esta queja del regulador admite a los cuatro”, dijo William Kemp, quien representa a los accionistas en nueve casos de inversionistas presentados en la corte estatal de Nevada. Esos casos ya se han consolidado. “Fue una rendición total por parte de la empresa, no sé cómo creen que van a ganar el caso después de que hayan admitido todo”.

Más de una docena de accionistas presentaron demandas estatales y federales el año pasado para recuperar las pérdidas de existencias derivadas de un informe de noticias de enero de 2018 según el cual el fundador y ex presidente y CEO de Wynn Resorts, Steve Wynn, acosó sexualmente a sus empleadas durante décadas. Wynn ha negado las acusaciones.

Las acciones de Wynn Resorts cayeron hasta un 20 por ciento durante las próximas cinco semanas en medio de temores de que el operador del casino pudiera perder licencias y sufrir multas. Kemp destacó que muchos de los clientes, que incluyen fondos de pensiones e individuos, vendieron sus acciones en cuestión de días.

Scott Satkin, un asociado de Newmeyer & Dillion LLP en California, declaró que el acuerdo ayudará a los inversionistas, pero no es nada fácil.

“La admisión no es necesariamente la pistola humeante que va a decidir todo el caso, pero ciertamente no se ve bien para los acusados”, agregó Satkin, quien no está involucrado en los casos.

Las demandas alegan que los directores y oficiales de Wynn “no hicieron nada para resolver” los supuestos abusos de Steve Wynn y prepararon el escenario para pérdidas financieras cuando esas acusaciones finalmente se hicieron públicas. Los abogados de Steve Wynn comentaron que los inversionistas carecían de pruebas suficientes para sus reclamos en una presentación el 29 de enero.

“El tribunal debe desestimar las reclamaciones contra el Sr. Wynn por incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil y concierto de acción porque los demandantes no se han acercado al avance de las alegaciones fácticas específicas necesarias para defenderlos”, indicó la moción.

Un día antes, el regulador de Nevada publicó el resultado de su investigación de un año sobre las denuncias, enumerando ocho casos de reclamos de acoso sexual por parte de empleadas contra Steve Wynn que no fueron investigados por la empresa.

Wynn Resorts acordó llegar a un acuerdo con el regulador, admitiendo que la compañía no investigó las denuncias de conducta sexual inapropiada.

‘Exhibir uno’

La queja del regulador y la admisión pública de Wynn Resorts serán “exhibir uno y exhibir dos” en el juicio, añadió Kemp.

J. Colby Williams, un abogado que representa a Steve Wynn en este caso, declinó hacer comentarios al igual que Michael Weaver, un portavoz de Wynn Resorts.

El informe de la Junta de Control de Juegos de Nevada anunció que al menos siete ex ejecutivos conocían las denuncias de acoso sexual hechas por empleadas y no investigaron.

Entre ellos se encuentran Kim Sinatra, secretaria corporativa de la junta, y Marc Schorr, quien formó parte de la junta después de conocer dos denuncias, según el informe. Elaine Wynn admitió que sabía de una denuncia mientras trabajaba en la junta.

Sinatra es nombrada como demandada en los juicios. Ni Marc Schorr ni Elaine Wynn fueron nombrados porque dejaron el consejo años antes de que las acusaciones se hicieran públicas.

Siete de los 10 directores que forman parte de la junta en el momento en que las acusaciones se hicieron públicas se han retirado.

Christine Hurt, decana asociada y profesora de derecho en la Universidad de Bingham Young, argumentó que pese a que Schorr y Sinatra conocían las denuncias, sería difícil demostrar que los directores no ejecutivos estaban al tanto.

No obstante, los inversores solo tienen que demostrar que los directores y funcionarios no vieron las señales de alerta.

“No tienen que saber que el mal comportamiento estaba ocurriendo, solo se tienen que hacer de la vista gorda o no tener un sistema de cumplimiento establecido”, dijo Hurt.

Menos de $5 millones

Kemp dijo que sus casos van a juicio en julio. Muchas demandas de inversionistas se resuelven fuera de los tribunales, explicó Jerry Burleson, un abogado de California que ha representado a accionistas minoritarios contra corporaciones por más de una década.

Kemp mencionó que la cantidad máxima que sus inversionistas podrían ganar es menos de $5 millones debido a la cantidad de acciones que poseen. Los abogados que representan a los inversionistas en los juicios federales contra el ex concejo de Wynn y los funcionarios no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Wynn Resorts tiene un seguro contra el incumplimiento del deber fiduciario por parte de directores y funcionarios, puntualizó Kemp.