El arquitecto afroamericano Paul R. WIlliams ayudó a construir el paisaje y la historia de Las Vegas

Guardian Angel Cathedral, diseñada por el arquitecto Paul Revere William, viernes, 5 de febrero de 2021 en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Los planos de lo que entonces se llamaba San Viator's Guardian Angel Shrine llevan el nombre de la empresa de Paul R. Williams. (Cortesía de Guardian Angel Cathedral, Diocese of Las Vegas)

Carver Park. (Cortesía de Clark County Museum)

La Concha Motel en Las Vegas diseñado por el arquitecto Paul Revere Williams. (Nevada State Museum)

La Concha Motel (Amy Beth Bennett/Las Vegas Review-Journal).

Arquitecto Paul Revere Williams (Security Pacific National Bank Collection/Los Angeles Public Library).

Paul R. Williams Los Angeles Herald Examiner Photo Collection / Los Angeles Public Library.

Las esculturas se alinean en las paredes de la Guardian Angel Cathedral, diseñada por el famoso arquitecto afroamericano Paul Revere Williams, viernes 5 de febrero de 2021, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La luz entra por los vitrales de la Guardian Angel Cathedral, diseñada por el famoso arquitecto afroamericano Paul Revere Williams, viernes 5 de febrero de 2021, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Una vista de la casa de Ruth Eppenger-D'Hondt en el vecindario de Berkley Square, que fue diseñada por el arquitecto Paul R. Williams, en Las Vegas, jueves 4 de febrero de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

HDiseñó bungalows asequibles y lujosas mansiones para la élite del sur de California, aunque como afroamericano no se le hubiera permitido vivir en algunos de los vecindarios donde se construyeron dichas mansiones.

El arquitecto Paul Revere Williams también diseñó algunos edificios notables de Las Vegas y contribuyó al paisaje histórico del valle creando casas para residentes afroamericanos de clase media en el Historic Westside y para trabajadores afroamericanos en Henderson.

Ahora, 41 años después de su muerte, puede que Williams no sea un nombre conocido, pero muchas de las casas, iglesias y otros edificios que diseñó son testimonio de su impacto aquí y en el sur de California.

“Fue un pionero en la comunidad arquitectónica”, afirma Dave Cornoyer, que ha investigado y escrito sobre la obra de Williams en Las Vegas. Creó “una colección muy diversa de edificios y planes realmente reflexivos que estaban muy adelantados a su tiempo”.

Adversidad temprana

Williams nació en Los Ángeles en 1894 y a los cuatro años ya había perdido a sus padres por culpa de la tuberculosis, según explica Leslie Luebbers, directora del Paul R. Williams Project (paulrwilliamsproject.org), una colaboración entre la Universidad de Memphis, la sección de Memphis del American Institute of Architects y la National Organization of Minority Architects.

Fue acogido por una mujer a la que “llamaron de varias maneras como madre de acogida o madre adoptiva. No está claro cuál era la relación”, dice Luebbers. “Pero fueron muy entregados a su educación”.

Era el único estudiante afroamericano en su escuela primaria, dijo Luebbers. En un ensayo, “I Am a Negro”, publicado en American Magazine en 1937, Williams escribió que, de niño, “jugaba con niños blancos sin ser consciente del estigma asociado al color”.

“Nada me preparó para la conmoción que supuso descubrir que algún día esos niños que entonces me aceptaban como uno de ellos aprenderían a tratarme con una extraña mezcla de condescendencia, desprecio, intolerancia y odio. No había nada que me advirtiera de que se me negarían codiciadas oportunidades porque mi rostro era negro”.

Diseñando una carrera

Williams recuerda que ya de niño tenía “un interés instintivo por el diseño de edificios” y decidió convertirse en arquitecto cuando cursaba la preparatoria. Pero cuando le contó a su profesor sus planes, “me miró con tanto asombro como el que habría mostrado si hubiera propuesto un vuelo en cohete a Marte. ¿Quién ha oído hablar de que un afroamericano sea arquitecto?”, preguntó.

Williams se abrió camino en la universidad y consiguió un trabajo como dibujante. Por el camino, “ganó varios premios nacionales de diseño que le hicieron llamar la atención de la gente”, señaló Luebbers. “Así que hizo una especie de prácticas, pero básicamente era tan bueno que le pagaron para trabajar en varias (empresas) de arquitectura e ingeniería de muy alto nivel”.

A los 20 años, Williams había abierto su propia empresa, cultivando una práctica basada principalmente en el sur de California, diseñando pequeñas y eficientes casas para la gente común, mansiones para estrellas de Hollywood, iglesias y edificios públicos, y llegó a tener “un enorme éxito”, aseveró Luebbers.

He was a wealthy man. His power within the (Southern California) Black community was very strong, and he did a lot of pro bono buildings for the community. He was very generous and contributed to Black causes. Leslie Luebbers, project director of The Paul R. Williams Project

Llegando a Las Vegas

Durante la Segunda Guerra Mundial, Williams fue contratado para diseñar viviendas temporales para los trabajadores afroamericanos de Basic Magnesium Inc. en lo que se convertiría en Henderson. Williams diseñó 498 unidades y un dormitorio en una urbanización llamada Carver Park, dijo Cornoyer.

Carver Park “da inicio la ciudad de Henderson”, señaló Claytee D. White, director del Oral History Research Center at UNLV Libraries. “Fue una de las principales razones por las que los afroamericanos emigraron allí durante esa época, muchos de ellos desde Fordyce, Arkansas, y Tallulah, Luisiana”.

La siguiente urbanización de Williams fue Berkley Square, en Historic Westside de Las Vegas, que se inauguró en 1955. Las leyes de entonces “restringían los lugares donde los afroamericanos podían comprar casas”, dijo Cornoyer. “Berkley Square fue la primera (urbanización) donde los afroamericanos podían comprar una casa nueva”.

La apertura de Berkley Square coincidió con la inauguración del Moulin Rouge, el único complejo turístico integrado de Las Vegas, señaló White. “Así que hubo mucha gente afroamericana que vino a la ciudad. La vitalidad de la comunidad afroamericana es realmente evidente en este momento. Están contratando a bailarines para que bailen en el Moulin Rouge. Contratan a gente para ser cocineros, camareros y comerciantes. Y al mismo tiempo, se están construyendo viviendas donde esta gente puede vivir”.

Berkley Square fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 2009. Ruth Eppenger-Dhondt creció allí y ahora vive en la casa contigua a la suya, que sus padres compraron en 1957. Recuerda Berkley Square como una comunidad de familias trabajadoras. “Todas las familias se conocían allí. Era muy social”.

Los planos originales de Williams incluían un patio trasero y una cochera. Eppenger-Dhondt dijo que la mayoría de las casas de Berkley Square han sido modificadas a lo largo de los años, pero Williams parece haberlas diseñado pensando en los propietarios de clase media.

“Creo que su talento le hizo comprender lo que se necesitaba”, indicó.

Una bienvenida poco calurosa

Según Luebbers, Williams descubrió que Las Vegas “no era tan amigable” como el sur de California o las ciudades del este donde también hacía negocios.

Las Vegas “se pobló más tarde que Los Ángeles, y mucha de la gente que llegaba allí era del Sur”, reveló. “Así que cuando estaba en Las Vegas o en Reno, no había ningún lugar donde pudiera alojarse. No podía alojarse en un hotel, no podía comer en un restaurante”.

El ensayo de la revista de 1937 es “lo único que escribió que suena un poco enojado, pero muy elocuente”, dijo Luebbers. “No volvió a hacerlo porque hubo mucha reacción, curiosamente, sobre todo entre los lectores afroamericanos”.

Legado

Williams diseñó miles de casas y edificios comerciales antes de su muerte en 1980 a los 85 años. Se le considera el primer miembro afroamericano del American Institute of Architects (AIA), dijo Cornoyer, y en 2017 fue galardonado con la Medalla de Oro de la AIA.

Definir el legado de Williams en Las Vegas es difícil porque su trabajo aquí fue “muy diverso”, comentó Cornoyer. Pero la importancia de Williams aquí se extendió más allá de las estructuras que creó, dijo Esther Langston, una profesora emérita de la UNLV que vivió en Berkley Square de 1963 a 1968.

Berkley Square “se convirtió en una familia en la que todos nos conocíamos, nos ayudábamos y nos relacionábamos. Nuestros hijos crecieron allí”, mencionó.

“Lo que (Williams) realmente desarrolló en Las Vegas fue un sentido de comunidad y familia. Estaba construyendo una comunidad”.

Timeline

Paul Revere Williams’ work in Southern Nevada took place from the early ’40s through the ’60s., said Dave Cornoyer, who has researched the architect’s work in Las Vegas.