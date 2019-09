El ataque no quedará impune: Cuitláhuac García

[Cortesía]

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que analizará el video donde Ricardo Romero, alias “La Loca”, se deslinda de ser el responsable del ataque al bar “El Caballo Blanco”, el cual ha dejado hasta el momento 29 personas fallecidas.

Cabe destacar que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, señaló en su cuenta de Twitter que luego de las primeras investigaciones sobre el caso, se identificó a Ricardo “N” -Romero- como uno de los presuntos autores materiales del ataque al centro nocturno.

Sin embargo, en un video que circula en redes sociales, el presunto autor del atentado se deslinda de los hechos. “Me encontraba durmiendo, me levanto y me entero de que me andan buscando por un atentado que hubo en el Caballo Blanco anoche y quiero que sepan que no fui yo”, dijo en el mismo.

Durante la grabación, explicó que los efectivos de la Marina ya lo habían detenido dos veces el mes pasado, y le “metieron droga y huachicol”, lo torturaron dos veces y le quebraron las costillas, por lo que se tuvo que ir de Coatzacoalcos, porque le dijeron que lo iban a matar.

Señaló que teme por su vida, por lo que tomó la decisión de salirse de la ciudad y llevarse a su familia, “y ahorita me salen con eso de que me echan la bronca, pues no; busquen quién fue en realidad y no nada más agarren a cualquiera”.

La FGE de esta entidad informó que dicho video se integró a la carpeta de investigación para corroborar su veracidad; de igual forma, se analiza otra evidencia en la que presuntamente un grupo de la delincuencia organizada decapita al dueño del bar siniestrado.

Por otro lado, 29 ascendió el número de personas que han perdido la vida por el ataque ocurrido en un centro nocturno de Coatzacoalcos, informó el secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor.

Agregó que cuatro víctimas más son atendidas en unidades médicas estatales, tres de ellas en Coatzacoalcos y una en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, y aclaró que el parte sobre el estado de salud de esos pacientes y todo lo relacionado con el tema “se da exclusivamente a los familiares”.

“Esto es un protocolo de los hospitales y ahora estamos dando a conocer esa información porque reconocemos que los medios de comunicación deben tener datos de primera mano para informar a la opinión pública”, explicó Ramos Alor.

Destacó que instituciones como el IMSS y el ISSSTE también están involucradas en la labor de sacar adelante a los pacientes, pero como son de carácter federal se ajustan a su protocolo y mecanismos de información.

Hombres armados lanzaron bombas molotov tras presuntamente disparar contra las personas que estaban en un bar ubicado sobre la avenida Román Marín, en la colonia Benito Juárez Norte.

“Caballo Blanco” se anunciaba como mejor “table dance” de Coatzacoalcos

El centro nocturno “Caballo Blanco”, en donde se registró un ataque que hasta el momento ha dejado 26 personas fallecidas, se anunciaba como el mejor “table dance” de Coatzacoalcos.

En su página de Facebook, asiduos al recinto, establecido desde 1976, comentan que la experiencia es “espectacular e inigualable”, además de que el trato es muy bueno por parte del personal, y es “para todo tipo de gustos… con chicas muy amables”.

En la última publicación del sitio, el cual tiene más de mil 500 seguidores, se anuncian diversas promociones como “cubetazos” los fines de semana, bailes privados al 2×1, así como precios especiales en botellas durante toda la noche, entre otras.

El lugar contaba con una pista central y las mesas estaban dispuestas alrededor; también tenía una sección especial con salas VIP las cuales, de acuerdo con versiones de medios locales, habrían servido como refugio de personas durante el ataque.

Se registró un ataque en este bar, y de acuerdo con investigaciones, el presunto responsable es Ricardo “N”, alias “La Loca”, quien ya había sido detenido anteriormente y se buscaba por provocar incendios en otros locales de la región.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, indicó que con la información que se tiene hasta el momento, se sabe que los atacantes cerraron la puerta de emergencia del centro nocturno e incendiaron la entrada con gasolina; después hubo una explosión, por lo que la mayoría de la gente murió sofocada.

Asimismo, se conoce que sacaron al dueño del lugar y lo tienen secuestrado, porque al parecer el grupo responsable del ataque posiblemente quería que este bar fuera un punto para la venta de droga.

Dan un adiós, humilde pero cariñoso a DJ del bar “Caballo Blanco”

Tras una jornada de más de 36 horas, finalmente los familiares de Erick Hernández Enriquez, mejor conocido como “DJ Bengala” le dan el último adiós a quien lo único que quería era trabajar dignamente para ganarse la vida.

Entre llanto y un silencio hermético ante la llegada de los medios, los asistentes, entre los que se encuentran amigos y conocidos del joven DJ, permanecen en guardia a la puerta de la humilde casa ubicada en la calle de Benjamín Cananea.

La mayoría de los habitantes de estas avenidas sin pavimentar acuden con cariño y abrazan a los padres del joven, quienes al momento sueltan el llanto que parece nutrir los riachuelos que corren por la calle y que son remanente de la tormenta de anoche.

En esos momentos, los familiares recuperaban el cuerpo de su ser querido que había sido llevado al panteón de Cosoleacaque, toda vez que el Servicio Médico Forense (Semefo) local no tenía lugar.

“Por favor, ahorita no queremos hablar”, comentó entre lágrimas la cuñada del joven fallecido, quien agregó con orgullo, que ese buen hombre, querido por toda la comunidad, “siempre será mi cuñado”.

Entre los asistentes al velorio se encuentran niños de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, quienes sentados y con respetuoso silencio conversan entre secretos sobre sus actividades cotidianas.

Resulta peculiar la unión de los habitantes de la zona, quienes conscientes de la inseguridad que prevalece en el lugar se cuidan unos a otros, y así lo demuestran los carteles que pegados a las puertas de las viviendas que advierten a los rateros que son “vecinos unidos”.

“Ratero que agarramos, en la madre le (daremos). ¡Cuidado! Te estamos observando. Colonia Peloteros”, versa entre letras rojas y negras el anuncio que también está a la entrada de la vivienda del hoy occiso.

Entre comentarios, el padre de Erick compartió que están previendo llevar finalmente el cuerpo de su hijo al Panteón Jardín, luego de lo cual le darán el último adiós y “seguiremos adelante”.

De esta manera, transcurre el día en la que, también, se está velando a la bailarina Xóchitl Nayeli, aunque de momento en su casa no hay tanta gente como en la de Erick.