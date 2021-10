Aumento de robos en Summerlin hace que residentes busquen más seguridad

octubre 28, 2021 - 9:51 am

El técnico Jed Roehm instala una puerta MeshTec en la casa de un cliente en Sun City Summerlin el sábado 23 de octubre de 2021, en Las Vegas. Security Plus, una empresa local que proporciona pantallas de seguridad para puertas y ventanas, dijo que han visto un aumento en los robos, especialmente en las zonas más ricas como Sun City Summerlin. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Residentes de Sun City Summerlin están invirtiendo en sistemas de seguridad y se están uniendo para vigilar las casas de los demás tras el reciente aumento de los robos en el vecindario.

Mientras que los robos por toda Las Vegas aumentó un nueve por ciento este año, los robos en Summerlin aumentaron más que cualquier otro vecindario, un 34 por ciento, según datos del Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) facilitados el 15 de octubre. Los arrestos por robo se redujeron un 16 por ciento en Summerlin durante ese lapso.

Pero el alguacil del Condado Clark, Joseph Lombardo, le dijo al Review-Journal que se ha detenido a tres personas y se ha identificado a otros tres sospechosos en una reciente serie de robos en Sun City Summerlin.

Entre el 1º de abril y el 1º de octubre se registraron al menos 72 denuncias de robos en Sun City Summerlin, según la cartografía de la delincuencia en línea. Lombardo dijo que 49 de esos delitos estaban relacionados.

“Esta es una de esas cosas en las que los programas de vigilancia del vecindario son beneficiosos para esos vecindarios tan unidos”, dijo. “Especialmente en las comunidades de ancianos, donde la gente se percibe como una víctima más fácil”.

LVMPD hizo públicos los reportes criminales de 17 de los 70 robos cuando lo solicitó el Review-Journal. LVMPD negó el resto, citando investigaciones abiertas.

Los registros mostraban que los robos más frecuentes eran de dinero en efectivo y joyas, y que cinco de las víctimas tenían más de 80 años.

En un correo electrónico enviado el 14 de octubre, la Asociación Comunitaria de Sun City Summerlin dijo que enviaría un correo electrónico a los residentes cada día que hubiera un robo en la zona. Los correos electrónicos llegan después de que una carta de la asociación notificara el mes pasado a los residentes el aumento de la actividad policial en la zona.

“Probablemente han notado una mayor presencia de la policía en nuestra comunidad”, escribió el presidente de la junta Richard Clark en la carta. “Hubo 17 coches rotulados y sin rotular en nuestra comunidad el 31 de agosto de 2021”.

Lombardo dijo que los residentes deben esperar que el aumento de las patrullas continúe al menos hasta octubre.

En septiembre, LVMPD publicó un video de un presunto ladrón que se cree que está vinculado a los crímenes recientes cerca de Summerlin, aunque la policía no especificó si Sun City estaba involucrado. El departamento declinó proporcionar información sobre las tres personas que fueron arrestadas.

El reporte anual de 2019 del FBI mostró que más del 50 por ciento de los robos ocurrieron durante el día, y el 55.7 por ciento de los robos involucraron entrada forzada.

Los residentes recuerdan los crímenes

Jeannette Demarco, que vive en Cedar Heights Avenue, llegó a casa en un caluroso día de agosto para tomar una siesta en su sala de estar. Mientras la anciana de 85 años dormía, un ladrón utilizó unos cortavidrios para colarse en su dormitorio. Demarco se despertó 15 minutos después y entró en el dormitorio, donde dijo que se encontró en medio de una pesadilla

“Abrí la puerta y cada uno de los cajones de mi clóset estaba volteado y sacado”, dijo. “Faltaba una funda de almohada nueva. Supongo que el ladrón llevó su botín en ella”.

Demarco dijo que los objetos que se llevaron eran sentimentales, como una pulsera de tenis de su hija mayor, un pin de la Asociación de Padres de Alumnos del Estado de Nueva York y un joyero que le regalaron a su hija hace 40 años.

“Eran cosas sentimentales de mi marido porque ya no está con nosotros”, dijo, recordando al padre de sus siete hijos, fallecido hace dos años.

Joanne Demarco, la hija mayor, dijo que ahora vive en casa de su madre.

“Ha estado sola en la casa desde que mi padre falleció”, dijo Joanne Demarco. “Aunque mi hermano, mi hermana y yo vivimos a menos de siete minutos, eso le quitó seguridad. No quiere vender la casa”.

Elizabeth McClure, de 65 años, estaba fuera de la ciudad cuando alguien pateó la puerta de su casa el 7 de septiembre. No se llevaron nada, pero el susto fue suficiente para que invirtiera en cámaras de seguridad.

“Revisé todo en el garaje y en la casa”, dijo. “No se llevaron nada. Las cosas están bastante bien encerradas”.

McClure dijo que había vivido en su condominio en Trailwood Drive durante 12 años sin incidentes.

“Ahora sí tenemos algo de seguridad”, dijo un mes después. “Hicimos algunas mejoras en la puerta y en el cerrojo, y añadimos vigilancia, así que tendremos imágenes”.

Vincent Oliver, de 61 años, dijo que lleva más de dos décadas viviendo en esa zona y que ha sufrido dos robos. Un reporte policial muestra que el residente de Alessandro Avenue llegó a casa de un viaje de negocios el 13 de abril y encontró la puerta trasera abierta.

“Cualquier cosa de valor está en la caja de seguridad”, dijo. “Puede que se hayan llevado unos brownies de Whole Foods. No hay nada de verdadero valor en la casa. He visto demasiado. Hay muchos robos en vecindarios como el mío. ¿Por qué dar a la gente la oportunidad de llevarse algo?”

Seguridad en alta demanda

Corey Ayres, fundador de Security Plus en Las Vegas, dijo que ha recibido al menos tres solicitudes de servicio a la semana de los residentes de Sun City Summerlin en los últimos seis meses.

“Están preocupados porque es una comunidad de jubilados”, dijo. “Se sienten un poco más vulnerables, como si fueran un blanco fácil, lo que es muy descorazonador escuchar”.

Ayres dijo que la mayoría de los residentes con los que ha hablado no estaban en casa durante los robos. Sospecha que los ladrones vigilaban las casas y grababan los horarios de los residentes.

Ayres vende pantallas de seguridad a medida para ventanas y puertas.

“Nunca hemos tenido a nadie que haya entrado a robar”, dijo. “Hemos hecho pruebas con spray salino, palancas, cuchillos, llaves. Si alguien quiere entrar, lo va a frenar bastante”.

John Perdichizzi, fundador de ASAP Security en Las Vegas y que tiene una madre y una suegra en Sun City Summerlin, dijo que se mantiene bien informado sobre los recientes robos.

“Lo que nos dice LVMPD es que los rateros van por el dinero en efectivo, las armas, las drogas y las joyas”, dijo Perdichizzi, señalando que ha tenido peticiones de servicio diarias en el vecindario recientemente.

Perdichizzi dijo que aconseja a los residentes que adquieran láminas para ventanas con detector de rotura de cristales. Estas láminas evitan que la ventana se rompa, pero la alarma puede activarse si el cristal se rompe.

Un estudio realizado en 2012 por la Alarm Industry Research and Education Foundation encuestó a cientos de ladrones convictos y descubrió que el 60 por ciento fueron disuadidos por los sistemas de alarma en el hogar.

Entre los 17 reportes publicados por LVMPD, las ventanas se utilizaron como puntos de entrada en cuatro de ellos. Las puertas se utilizaron siete veces; las puertas para perros, dos.

“Les preocupa la alarma si abren la puerta”, dijo Perdichizzi sobre los ladrones recientes. “No se activa si rompen una ventana (…) La mayoría de los robos no hacen sonar la alarma. O no habían puesto la alarma o no tenían alarma”.