El Ayuntamiento de Las Vegas podría tener a su primera concejal latina

Olivia Díaz inició oficialmente su campaña rumbo al Concejo de Las Vegas por el Distrito 3. Sería la primera mujer latina en asumir el cargo. Miércoles 30 de enero de 2019 en el restaurante ‘Carnitas y tortas ahogadas Guadalajara’. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Olivia Díaz cuenta con el apoyo de la presidente de la Comisión del Condado Clark, Marilyn Kirkpatrick, y el comisionado por el Distrito E, Tick Segerblom, en su campaña rumbo al Concejo de Las Vegas. Miércoles 30 de enero de 2019 en el restaurante ‘Carnitas y tortas ahogadas Guadalajara’. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La presidente de la Comisión del Condado Clark, Marilyn Kirkpatrick, durante el inicio oficial de la campaña de Olivia Díaz rumbo al Concejo de Las Vegas por el Distrito 3. Sería la primera mujer latina en asumir el cargo. Miércoles 30 de enero de 2019 en el restaurante ‘Carnitas y tortas ahogadas Guadalajara’. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Estoy contendiendo para concejal por el Distrito 3 porque yo crecí aquí, esta es mi casa, es mi hogar”: Olivia Díaz, candidata a concejal por el Distrito 3 de Las Vegas. Miércoles 30 de enero de 2019 en el restaurante ‘Carnitas y tortas ahogadas Guadalajara’. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Empresarios locales brindaron apoyo a la candidata por el Distrito 3 del Concejo de Las Vegas, Olivia Díaz. Miércoles 30 de enero de 2019 en el restaurante ‘Carnitas y tortas ahogadas Guadalajara’. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“No puedo decir una palabra negativa de ella (Olivia Díaz), todo lo que puedo decir de ella es positivo, muy positivo”: Fernando Romero, presidente de Hispanos en la Política. Miércoles 30 de enero de 2019 en el restaurante ‘Carnitas y tortas ahogadas Guadalajara’. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Ante la presencia de distintos líderes del ámbito político, empresarial y social, la ex-asambleísta Olivia Díaz inició oficialmente su campaña para convertirse en la primera mujer latina en llegar al Concejo de Las Vegas, específicamente por el Distrito 3, cargo que dejará vacante por jubilación el concejal Bob Coffin.

El evento se realizó el miércoles 30 de enero en el restaurante mexicano ‘Carnitas y tortas ahogadas Guadalajara’, lugar que lució totalmente lleno para mostrar apoyo a la también profesora de la escuela primaria Ruby Thomas, Olivia Díaz.

“Estoy contendiendo para concejal por el Distrito 3 porque yo crecí aquí, esta es mi casa, es mi hogar. Básicamente crecí en esta área del este de Las Vegas desde muy pequeña hasta que me inscribí en la preparatoria Rancho. Fui la primera de mi familia en asistir a la universidad (UNLV)”, dijo Díaz.

En su discurso de inicio de campaña, Díaz aseguró que el trabajo fuerte y el ejemplo de sus padres ha sido el impulso que ha tenido para cumplir sus propósitos personales y familiares. Uno de sus logros fue graduarse de la Universidad de Nevada Las Vegas para convertirse en profesora del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés).

“Me convertí en maestra porque vi mucha necesidad de tener profesores bilingües y he estado laborando como profesora para el distrito escolar desde el 2002. En el 2009 me di cuenta que no estaba llegando mucho dinero a nuestras aulas de clase para impulsar a nuestros niños. Fue cuando decidí contender para asambleísta y en el 2010 fui una de las primeras cuatro latinas en representar a Nevada en la Asamblea Estatal”, relató la demócrata entre aplausos.

Para Díaz, la experiencia que ha obtenido en las cuatro sesiones que participó en la Legislatura y el manejo de leyes le ha dado el conocimiento suficiente para emprender su nuevo objetivo, ser concejal del Distrito 3 de Las Vegas; por lo que pidió el apoyo de la comunidad para trabajar en conjunto.

Uno de los oradores del evento fue el presidente de la organización Hispanos en la Política, Fernando Romero, quien en entrevista con El Tiempo alabó el historial de Olivia Díaz. “Ella es del Distrito 3, conoce este barrio, creció aquí y fue asambleísta representando a los nuestros. Somos 102,000 personas radicando en el Distrito 3 y es importante respaldar a una persona que conoce a la gente y que fue a la escuela con ellos”.

Romero aseguró que Díaz cuenta con la experiencia necesaria para trabajar por obtener los recursos que el Distrito 3 necesita para progresar, ya que además reconoció su trabajo realizado durante su tiempo de servicio en la Legislatura Estatal.

“Recuerden que hubo ese tiempo en que no permitían a personas sin documentos conducir un auto, ella fue una de las personas que luchó fuertemente para poder lograr la autorización de que gente sin documentos migratorios pudiera conducir legalmente en el estado de Nevada. Fue un logro muy grande de ella. Nos representará fuertemente”, acotó Romero.

Entre las personalidades que acudieron al evento estuvo la presidente de la Comisión del Condado Clark, Marilyn Kirkpatrick, y el comisionado por el Distrito E, Tick Segerblom. Esto fue considerado por Romero como un apoyo muy fuerte porque es “donde está el poder político del estado de Nevada”.

El presidente de la organización Hispanos en la Política agregó que, “en educación, Olivia ha impulsado programas que se dedican a familias de bajos recursos, a través de su puesto ha obtenido fondos para ayudar a estas personas. Conozco a Olivia desde que era niña, la he visto crecer y fomentar ese deseo de ayudar. No puedo decir una palabra negativa de ella, todo lo que puedo decir de ella es positivo, muy positivo”.

Por su parte el Sr. Pedro Pasquet, uno de los propietarios del restaurante ‘Carnitas y tortas ahogadas Guadalajara’, dijo estar de acuerdo con la filosofía de Olivia Díaz al ser una candidata hispana que “se preocupa por los latinos de Las Vegas, estudiantes y comerciantes”.

Como empresario, Pasquet sabe que es complicado mantener un negocio, por lo que pidió el apoyo de los funcionarios públicos para seguir generando empleos en Las Vegas. Al momento, él y sus socios brindan trabajo a más de 20 personas. Por tal motivo, Olivia Díaz eligió un negocio pequeño de origen latino para iniciar su prometedora campaña.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.