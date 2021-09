El cálido comienzo del otoño en Las Vegas se verá acompañado de bruma y humo

El otoño llegó a Las Vegas el miércoles con temperaturas más cálidas de lo normal y una previsión de cielos llenos de humo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El equinoccio de otoño llegó a las 12:21 p.m. del miércoles. La temperatura máxima normal para el 22 de septiembre es de 93º F, mientras que el miércoles alcanzó los 98º en el Aeropuerto Internacional McCarran, la estación meteorológica oficial del valle.

“El humo de los incendios en Sequoia National Park se dirige directamente hacia Las Vegas”, dijo el meteorólogo John Adair.

A view of the #WindyFire at 6:24 pm PDT this evening…the primary source of smoke headed our way from the southern Sierra. #cawx #nvwx #VegasWeather pic.twitter.com/J2xPYZIWXZ

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 23, 2021