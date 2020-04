El calor agrega una preocupación adicional a los residentes de Las Vegas

El rápido aumento de las temperaturas por debajo del promedio en abril a tres dígitos esta semana tiene a la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Las Vegas preocupada.

“Mucha más gente de lo normal se está aventurando afuera porque han estado encerrados”, señaló el meteorólogo del Servicio Meteorológico, Trevor Boucher. “El excursionismo puede ser la única cosa recreativa para hacer, y normalmente tenemos algún tiempo para aclimatarnos a las temperaturas más altas, pero esta vez no”.

Boucher insta a la gente a prestar atención a un pronóstico que indica una temperatura máxima de 102 grados el miércoles, que sería el primer día de 100 grados registrado en abril en Las Vegas. El récord del 29 de abril es de 99º, establecido en 2013.

El primer día de 90 grados del 2020 fue el jueves. El mercurio en el Aeropuerto Internacional McCarran ha alcanzado los 80 grados solo un puñado de veces este mes, con la temperatura promedio alrededor de medio grado por debajo de lo normal.

Above normal temperatures are forecast today in the West with excessive heat expected for the Desert Southwest through Thursday. Temperatures will run around 15 degrees above normal with a few record highs possible. Excessive Heat Watches and Warnings have been issued. pic.twitter.com/R3F1JtYBs9

— National Weather Service (@NWS) April 26, 2020