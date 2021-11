El campeón de boxeo Jessie Vargas se postula como candidato al Congreso de Nevada

El ex campeón mundial de boxeo Jessie Vargas se postulará como candidato al Congreso, según anunció el lunes.

Vargas, republicano, busca el escaño del 4º Distrito que actualmente ocupa el representante de Nevada Steven Horsford, demócrata.

“¡Es oficial!” dijo Vargas en Twitter. “¡Me postulo al Congreso de Estados Unidos! (Nevada-4) Nevada me ha dado tanto. ¡Ahora, dedicaré mi tiempo a luchar para mantener vivo el sueño americano!”

Vargas es un boxeador consumado con un récord profesional de 29-3-2 (11 nocauts). La última vez que peleó fue en febrero de 2020, cayendo por decisión unánime ante Mikey García.

Es un ex campeón de dos divisiones, habiendo tenido títulos mundiales tanto en el peso súper ligero como en el peso welter. Perdió su título de peso welter ante Manny Pacquiao en Las Vegas en 2016.

Nacido en Los Ángeles, Vargas se mudó a North Las Vegas cuando tenía seis años, según el sitio web de su campaña.

Vargas busca la nominación republicana en un campo que incluye a Sam Peters y Carolina Serrano, que se postularon como candidatos del GOP, según los registros de la Comisión Federal de Elecciones.

It’s official! I’m running for US Congress! (Nevada-4) Nevada has given me so much. Now, I’m devoting my time to fight to keep the American dream alive! https://t.co/37nbEZa40u Join team Vargas by chipping in here: https://t.co/WDgSN7KvAD” pic.twitter.com/2HyIRXvBEV

— Jessie Vargas (@jessievargas_) November 8, 2021