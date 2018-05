El cáncer de vejiga es más común en hombres

mayo 25, 2018 - 10:00 am

En la mayoría de los casos, los diagnosticados son hombres mayores de 55 años de edad. Sábado 19 de mayo de 2018. Parque Mountain Crest. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

BCAN ofrece apoyo en el cáncer de vejiga y redes de conexión con doctores y pacientes. Sábado 19 de mayo de 2018. Parque Mountain Crest. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Chuck Barret, está libre de cáncer hace 18 meses y dejó el cigarrillo en cuanto se enteró que tenía la enfermedad. Sábado 19 de mayo de 2018.Parque Mountain Crest. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Mayo es el mes dedicado a la prevención del cáncer de vejiga, una enfermedad que tiene poco espacio en medios de comunicación, pero que es más común de lo que se escucha, estudios han hallado que es más propenso a desarrollarse entre hombres adultos de la tercera edad y que han sido fumadores.

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés), 9 de cada 10 personas que desarrollan este cáncer de vejiga, son mayores de 55 años de edad; de estos, uno de cada 27 son varones, mientras que para las mujeres es menos recurrente, ya que solamente una de cada 89 de ellas puede tener esta enfermedad.

En Las Vegas, existe una organización nacional, la Red de Defensa contra el Cáncer de Vejiga (BCAN, por sus siglas en inglés), que trabaja con pacientes de esta enfermedad, ellos organizaron un evento familiar el sábado 19 de mayo, en el parque Mountain Crest, al norte de la ciudad, al que asistieron sobrevivientes quienes han superado la enfermedad o se encuentran en remisión.

Teri Koehler, presidenta de BCAN, comentó que “a diferencia de otros tipos de cáncer en el cuerpo que son silenciosos y se mantienen estables sin que la persona se dé cuenta, el de vejiga es muy obvio en sus síntomas, ya que se empieza a orinar con sangre, así que esto mismo puede permitir un diagnóstico temprano para tener mayores posibilidades de recuperarse.”

“El cáncer de vejiga ataca directamente a este órgano, por lo que no es expansivo en la mayoría de los casos, tanto la detección como el tratamiento es muy certero, ya que está concentrado a la vejiga, solo en 4% de los casos se sale a invadir zonas cercanas, cuando sucede esto es que el cáncer ya está más avanzado”, explicó Koehler.

En menos de la mitad del año 2018, este padecimiento tiene 81,190 nuevos casos reportados en Estados Unidos, 62,380 son hombres mientras que 18,810 son mujeres, con la misma tendencia en muertes en este mismo año, con 17,240 en total, de los que 12,520 son varones y 4,720 del género femenino. De acuerdo con estadísticas compartidas por BCAN.

“El cáncer de vejiga es más común de lo que se escucha, es el cuarto tipo de cáncer más mortal para caballeros, todo el sistema urinario puede contraer cáncer, desde riñones y uréter, sin embargo, no es combinado a menos que sea avanzado”, dijo la presidenta de BCAN.

Esta organización ofrece conexiones vía teleconferencia entre pacientes y doctores, o solamente entre pacientes para que encuentren un apoyo moral y puedan compartir su experiencia viviendo con la enfermedad y los tratamientos.

Chuck Barret, tiene su vejiga libre 100% de cáncer, “fui diagnosticado por casualidad, fui a una revisión general por unas molestias y el doctor me dijo que tenía cáncer, tenía un tumor de 2 centímetros que no era invasivo, tuve una cirugía en la que removieron el tumor y se completó el tratamiento con quimioterapia”.

Son 18 meses que Barret está libre de la enfermedad, él cuenta el tiempo ya que es “como haber vuelto a nacer”, comentó que de inmediato dejó el cigarrillo, uno de los factores que se relacionan a desarrollar la enfermedad, al igual que sus hábitos alimenticios y la práctica de algún deporte.

“He perdido 30 libras con el ejercicio y dieta saludable, cuando me diagnosticaron el cáncer tiré una cajetilla completa de cigarros y no he fumado uno desde entonces, a pesar de que era fumador regular”, dijo el sobreviviente.

Más información en: www.bcan.org