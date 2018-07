El candidato a procurador general, Aaron Ford, fue arrestado 4 veces en 1990

Líder de la mayoría del Senado de Nevada, Aaron Ford, candidato demócrata a fiscal general, fue arrestado cuatro veces en Texas en la década de 1990 por intoxicación pública, robo de neumáticos y dos veces por no presentarse ante el tribunal, una vez por multas por exceso de velocidad y otra por robo.

julio 30, 2018 - 10:00 am

El Líder de la Mayoría del Senado de Nevada, Aaron Ford, el candidato demócrata a la Procuraduría General del Estado, analiza las circunstancias de sus arrestos anteriores el viernes 27 de julio de 2018 en el Cuartel General del Partido Demócrata del Condado de Clark, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El líder mayoritario del Senado de Nevada, Aaron Ford, candidato demócrata a la Procuraduría General de la República, fue arrestado cuatro veces en Texas en la década de 1990 por intoxicación pública, robo de neumáticos y dos veces por no comparecer ante el tribunal.





El senador veterano también fue investigado por allanamiento de morada en la casa de su ahora ex novia, según muestran los documentos.

Los archivos, obtenidos por primera vez por el Las Vegas Review-Journal el martes, detallan varios años de problemas legales para Ford en sus 20 años. Las revelaciones se producen una semana después de que el Review-Journal informara que Ford debía más de $185 mil en impuestos, intereses y multas no pagadas.

Ford reconoció el viernes haber tomado malas decisiones en su juventud y mencionó que aprendió de sus errores.

“Obviamente tomé algunas malas decisiones, pero los jóvenes universitarios lo hacen”, señaló. “He aprendido de ellos, he crecido por ellos y son parte de lo que me apasiona tanto por lo que lucho. No quiero que los primeros 20 años de mi vida sean los jueces de lo que sucede en los últimos 25 años de mi vida”.

Según los registros, las autoridades de Texas emitieron una orden de arresto contra Ford en octubre de 1994 después de que omitió la acusación por un cargo de robo de delito menor. Ford fue arrestado en junio de ese año y acusado de robar neumáticos de $20 a $200 en el Condado de Brazos. Su fianza fue fijada en $10 mil, muestran los archivos.

Ford, de 46 años, fue arrestado en diciembre de 1994 y procesado en febrero de 1995. Los registros muestran que Ford eventualmente hizo la restitución y el caso fue desestimado.

En 1993, el senador fue investigado por el Departamento de Policía de la Ciudad de College Station por allanamiento de morada después de que presuntamente ingresó a la casa de una mujer de Texas “sin su permiso”. Ford no fue arrestado y no se presentaron cargos penales. La mujer, Stephanie Ybarra, es la madre del hijo de Ford y, según los informes, le informó a los oficiales que no le permitió entrar a su casa, según el informe del incidente.

La ciudad de College Station denegó una solicitud de registros públicos para el informe completo, proporcionando solo la primera página. Las autoridades destacaron que retuvieron los registros porque la investigación policial no resultara en una condena.

Ford también fue arrestado por la policía de la Universidad de Texas A&M en 1991 y acusado de intoxicación pública. Fue arrestado nuevamente el año siguiente cuando la policía respondió a un “disturbio” en su departamento en Bryan, Texas. Ford indicó que sus amigos de la universidad estaban de fiesta antes de que los oficiales llamaran a la casa. Un control de rutina mostró una orden judicial que se deriva de la falta de Ford para aparecer por una multa por exceso de velocidad.

Aunque los arrestos de Ford tienen más de dos décadas cuando tenía poco más de 20 años, los opositores políticos afirman que la información es relevante porque Ford se presenta como procurador general, el principal puesto de la ley en el estado.

“Cuatro arrestos criminales son una revelación bastante seria para alguien que se postula para ser el principal oficial de la ley de Nevada”, comentó John Vick, gerente de campaña de Wes Duncan, oponente republicano de Ford.

