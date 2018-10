El caso de secuestro de un niño en Las Vegas permanece abierto después de 40 años

Cary Sayegh fue secuestrado en el patio de recreo de la Escuela Hebrea Albert Einstein en Las Vegas en 1978. Su cuerpo nunca fue encontrado. (Foto de archivo)

Jerald Burgess esposado antes de ser acusado en el secuestro de 1978 de Cary Sayegh, de 6 años. (Foto de archivo)

Jerald Burgess con esposas en 1981. (Foto de archivo)

Jerald Burgess escoltado a la corte en 1982. (Foto de archivo)

Jerald Burgess dibuja un diagrama en 1982. (Foto de archivo)

Cartel de recompensa de Carey Sayegh. (Las Vegas Review-Journal)

Jerald Howard Burgess, de 81 años, se corta el cabello en la entrada de su casa de Las Vegas el jueves 11 de octubre de 2018. Burgess fue acusado formalmente en el secuestro de Cary Sayegh, de 6 años, en el patio de su escuela. El cuerpo de Sayegh, que se presume muerto, nunca fue recuperado, y Burgess fue declarado inocente en el secuestro. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

El agente retirado del FBI Johnny Smith, de 73 años, habla sobre el caso de secuestro de Cary Sayegh durante una entrevista el 26 de septiembre de 2018, en su casa de Las Vegas. El niño de 6 años fue secuestrado el 25 de octubre de 1978 en el patio de su escuela. (K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El agente retirado del FBI Johnny Smith, de 73 años, habla sobre el caso de secuestro de Cary Sayegh durante una entrevista el 26 de septiembre de 2018, en su casa de Las Vegas. El niño de 6 años fue secuestrado el 25 de octubre de 1978 en el patio de su escuela. (K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Jerald Burgess, a la derecha, visto con su abogado, Frederic Abrams, fue absuelto en 1982 en el secuestro de Cary Sayegh, 6, del patio de recreo de la Escuela Hebrea Albert Einstein en 1978. (Foto de archivo)

Marilyn Sayegh, madre de Cary Sayegh, testifica durante un juicio en 1982 en el juzgado del Condado de Clark. Jerald Burgess fue acusado y luego absuelto en el secuestro de 1978 de un niño de 6 años en el patio de recreo de la escuela de día hebrea Albert Einstein. (Foto de archivo)

Jerald Burgess, a la derecha, recibe un abrazo de su abogado, Frederic Abrams, después de que fue absuelto en 1982 en el secuestro de Cary Sayegh, de 6 años, en el patio de recreo de la Escuela de Día Hebrea Albert Einstein. (Foto de archivo)

El secuestro en 1978 de Cary Sayegh, de 6 años, ha estado entre solucionado y no resuelto durante 40 años. ■ Las autoridades no tienen un culpable tal cual, al principio de la investigación, Jerald Howard Burgess, un hombre que ya tenía condenas por evasión de impuestos y agresión sexual, se convirtió en el principal sospechoso. ■ Incluso hoy, cerca del 40 aniversario del secuestro de Cary el 25 de octubre de 1978, los antiguos investigadores involucrados en el caso afirman que no tienen dudas de que Burgess, de 41 años, estaba detrás de la desaparición del niño de su escuela hebrea. ■ Un jurado no estuvo de acuerdo y absolvió a Burgess hace mucho tiempo. Aún así, el caso del chico sigue abierto tanto con el Departamento de Policía Metropolitana como con el FBI, y no se cerrará hasta que los investigadores puedan responder una pregunta que ha persistido durante cuatro décadas:

¿Dónde está el cuerpo de Cary?

“Siempre quise que antes de que muriera, Burgess nos dijera dónde está el cuerpo, solo para mostrar una fracción de remordimiento”, indicó el ex detective juvenil de la Policía Metropolitana, David Dunn, durante una entrevista a principios de octubre mientras se sentaba en un sillón dentro de su sala. “Estoy hablando del caso hoy porque nunca se sabe lo que se necesitará para remover la memoria de alguien, diferentes personas ven las cosas de manera diferente”.

Un día después de su absolución en 1982, Burgess comentó que la policía lo había usado como un “sospechoso útil” para eliminar la presión de sus espaldas, según una historia del Review-Journal en ese momento.

“Sabía que era inocente, y no necesitaba que nadie más me juzgara”, declaró Burgess.

Burgess, ahora de 81 años, aún vive en Las Vegas con su esposa de 29 años, Phyllis.

En un jueves reciente, exactamente dos semanas antes del aniversario del crimen, Burgess se sentó en una silla en el camino de entrada de su humilde casa de una planta en el valle occidental, a menos de 10 millas de donde Cary fue visto por última vez, y se apoyó contra un caminante cuando su esposa cortó sus finas y blancas mechas.

“Tenemos gente que nos visita”, comentó Burgess a su esposa cuando un reportero y fotógrafo de Las Vegas Review-Journal se acercó a la entrada. “¿Quiénes son?”

Cuando Phyllis Burgess se enteró de que los visitantes habían venido a preguntar por el secuestro, puso una mano en el hombro de su esposo y dijo: “No vamos a hablar de eso, no tenemos nada que decir”.

La desaparición

Cary era el hijo de Sol y Marilyn Sayegh, los ricos propietarios de Carpet Barn. El niño fue llevado al mediodía desde el patio de recreo de la Escuela Hebrea Albert Einstein, ubicada en 1600 E. Oakey Blvd., cerca del centro de Las Vegas. Hoy en día, una escuela charter opera en el mismo lugar.

Horas después del secuestro, sonó el teléfono de la casa de Sayegh. Su vecina, Geraldine Blutter, quien estaba en la casa con la familia, respondió.

“Tengo a tu hijo”, dijo un hombre con voz baja y ronca. La persona que llamó pensaba que Blutter era la madre de Cary, según los informes del Review-Journal en ese momento.

Blutter más tarde declararía en el juicio de Burgess que reconoció que la voz de la persona que llamó era suya, y un experto en voz que analizó la grabación también declaró que existe una “gran probabilidad de que la voz desconocida y la voz del acusado sean iguales” detallaron los informes en el momento.

El hombre exigió $350 mil en billetes pequeños sin ofrecer a cambio el regreso seguro de Cary y le advirtió que no llamara a la policía.

Los informes de noticias en el momento reportaron que la llamada de rescate era de $500 mil, pero una portavoz del FBI confirmó este mes que la demanda era de $350 mil.

El hombre mencionó que volvería a llamar dentro de unos días con instrucciones, pero la llamada nunca llegó.

El crimen sacudió el valle y su población de alrededor de 400 mil.

Y así comenzó una de las búsquedas más exhaustivas en la historia del sur de Nevada. Participaron 50 agentes del FBI, que, en ese momento, era el mayor número de agentes para trabajar en un solo caso en Las Vegas.

Agotando todos los medios

Entre esos agentes se encontraba Johnny Smith, quien estuvo atento a Burgess durante semanas después de que fuera identificado como sospechoso.

En una mañana reciente, el agente retirado se sentó en su cocina mientras pensaba en el caso y en el niño.

“Hicimos todo tipo de cosas para encontrarlo”, recordó mientras miraba por un gran ventanal. “Toda la oficina abandonó todo en lo que estábamos trabajando hasta que no hubo más pistas en las qué trabajar”.

La búsqueda hizo que tanto el FBI como la Policía Metropolitana buscaran rastros de Cary en el valle. Durante meses, trabajaron las 24 horas del día, persiguiendo pistas, recorriendo áreas abiertas del desierto y buscando pozos de agua.

Incluso consultaron a un psíquico en busca de pistas, recordó Dunn, el ex detective de la Policía Metropolitana. Muchos detalles del caso se han perdido en el tiempo, pero tanto Dunn como Smith recuerdan a Peter, el psíquico.

“Intentaríamos cualquier cosa solo para recuperar al niño”, dijo Dunn.

Durante los primeros 10 días después del secuestro, Dunn se quedó con los Sayeghs, vigilándolos y controlando las llamadas entrantes.

Conoció bien a la familia durante ese tiempo, pero fue la intensa búsqueda de Cary la que cimentó la inesperada pero duradera amistad con Sol Sayegh, Dunn y Smith.

“Esto acaba de arruinar su vida”, señaló Smith sobre el padre. “Le gustaría encontrar el cuerpo para tener un poco de cierre”.

A través de Smith, Sol Sayegh se negó a hablar con el Review-Journal para esta historia, y los intentos de comunicarse con la madre y los hermanos de Cary no tuvieron éxito. Los padres se divorciaron hace años.

‘Montaña rusa emocional’

Inmediatamente después del secuestro, Burgess llamó la atención del FBI y de la policía cuando llevó a los investigadores a uno de los zapatos del niño en una zona desértica.

Burgess declaró que una persona anónima lo había contactado para que actuara como intermediario entre el secuestrador y los padres de Cary.

“Nos dijo que esta persona le dijo dónde encontrar el zapato”, recordó Smith.

A principios de 1981, se presumía que Cary había muerto. Aún así, sin un cuerpo, el gran jurado del Condado de Clark acusó a Burgess en marzo de 1981 por cargos de secuestro en primer grado y obtención de dinero con falsos pretextos. Al momento de la acusación, ya estaba cumpliendo con el tiempo estatal y federal por evasión de impuestos no relacionados y cargos de agresión sexual.

“Todo el mundo sabe que es difícil condenar sin un cuerpo, pero teníamos confianza en el momento en que obtendrían una condena”, destacó Dunn.

De acuerdo con los informes de noticias, el entonces jefe de la fiscalía adjunta, Mel Harmon, recalcó al jurado durante su último alegato que Burgess llevó a los Sayeghs por una “montaña rusa emocional” simulando ser un intermediario con los secuestradores, cuando, de hecho, “él era el verdadero secuestrador”.

“¿Se le ocurre algo más despreciable que aprovecharse de la agonía y la angustia de los padres como lo ha hecho este acusado?”, preguntó Harmon a los miembros del jurado.

Pero el abogado defensor Frederic Abrams señaló en su alegato final: “No tienen un cuerpo, ellos no tienen una víctima aquí para decirte nada, no tienen nada”.

El sitio web del Colegio de Abogados de Nevada enumera a Abrams como fallecido.

El juicio produjo un testimonio emocional de Sol y Marilyn Sayegh.

Bonnie Kaufman, quien era la supervisora del patio de recreo el día que secuestraron a Cary, declaró que vio a Burgess en los terrenos de la escuela hablando con el menor antes de que se lo llevaran. Y un ex socio de negocios declaró que vio a Burgess, minutos después del secuestro, en un automóvil con lo que parecía ser un niño en Sahara Avenue cerca de Eastern Avenue, a una milla de la escuela.

Smith anunció que el juicio “obtuvo mucha evidencia que no habría estado disponible al público”.

Pero en febrero de 1982, después de un juicio de aproximadamente tres semanas y cuatro días de deliberación, un jurado de seis hombres y seis mujeres declaró que Burgess no era culpable.

Uno de esos jurados era Randy Goodwill, quien tenía 22 años en ese momento.

En 2001, le dijo al Review-Journal, “Nunca escuché nada de lo que me presentaron los fiscales que lo llevaría a ser culpable”.

Durante la reciente entrevista, Smith dijo: “Siempre existe esa duda si eres uno de los miembros del jurado, uno dice: ‘bueno, ¿está realmente muerto este niño? ¿Es este niño fue realmente secuestrado? ¿Se escapó por su cuenta?” Y eso es lo que sucedió, y en un juicio penal como ese, tiene que ser unánime. Solo un miembro del jurado podría decir: “No estoy positivo”.

Apuntando al sospechoso

Burgess fue puesto en libertad condicional en su caso federal en diciembre de 1983, luego ingresó en el sistema penitenciario de Nevada para cumplir el resto de una sentencia de 15 años por agresión sexual. Fue liberado en 1989.

Pero permaneció bajo sospecha en el secuestro de Cary.

En 1999, la investigación fue revivida con la esperanza de encontrar el cuerpo del niño. Para entonces, el caso había estado inactivo durante casi dos décadas.

Los agentes del FBI y los oficiales de la Policía Metropolitana apuntaron a Burgess, quien terminó vendiendo una pistola calibre .22 con un silenciador y algunas municiones a un agente encubierto como parte de un acuerdo realizado a través de un informante del FBI.

Burgess había hablado con el informante acerca de deshacerse de cuerpos. Durante esas conversaciones, Burgess dijo que uno podría deshacerse de un cuerpo colocándolo en un tambo de acero, llenándolo con ácido y soldándolo. Y en un momento durante la investigación, un agente del FBI se hizo pasar por un hombre muerto en el maletero del automóvil del informante.

Según los documentos judiciales y el testimonio, el informante le pidió ayuda a Burgess para deshacerse del cadáver, y Burgess dijo que lo haría por $250 mil.

Burgess se reunió con el informante y un agente encubierto del FBI el 31 de julio de 2000. Durante esa reunión, el Review-Journal informó en ese momento que los dos buscaron la seguridad de Burgess de que pondría el cadáver con el de Cary. Burgess dijo que el cuerpo de Cary estaría cerca, pero no reveló una ubicación.

Los agentes del FBI decidieron arrestar a Burgess por cargos de armas, y en 2002, a la edad de 64 años, fue condenado a 11 años de prisión por ser un delincuente convicto en posesión de armas de fuego y municiones.

Su abogado defensor en el caso, Bob Glennen, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios para esta historia.

En este punto, Smith no cree que Burgess revele nada.

“Pero usted espera que tal vez alguien más que sabe algo decida que quiere limpiar su conciencia”, comentó el agente retirado del FBI mientras se encontraba en la puerta de su casa.

Dunn, quien también testificó durante el juicio, se sintió decepcionado por el veredicto del jurado.

Pero, dijo este mes, “lo más importante en ese momento no era tanto la convicción, sino hacer que Burgess nos dijera dónde está el cuerpo, porque eso es muy importante en la religión de Sol”.

En la tradición judía, se cree que el alma no puede comenzar su viaje de regreso a Dios hasta que el cuerpo descanse, según Rabbi Shea Harlig, director de Chabad del sur de Nevada y amigo de Sol Sayegh.

“El sitio de entierro es una dimensión del alma que permanece, por lo tanto, cuando vas a una tumba, tu alma se conecta con el alma del ser querido”, informó Harlig. “Desafortunadamente, no han podido hacer eso”.

El próximo mes, el 12 de noviembre, es el cumpleaños 47 de Cary.

“Es tan triste que tuvo que suceder”, señaló Smith. “No había ninguna razón para que nadie lo atrapara, excepto por la codicia”.