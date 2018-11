El CCSD invita al público a un mercado de agricultores operado por estudiantes

noviembre 5, 2018 - 7:00 am

[ Cortesía ]

Estudiantes de más de 40 escuelas del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) participarán en un Mercado de Agricultores administrado por estudiantes, al que el público está invitado. Aproximadamente 400 estudiantes venderán sus productos, tales como zanahorias, lechuga y tomates, que cultivaron en el huerto de sus respectivas escuelas.

El CCSD se está asociando con la Comisionada del Condado de Clark, Marilyn Kirkpatrick, Bank of Nevada y Green our Planet para organizar el evento programado para llevarse a cabo el jueves 8 de noviembre de 10 a.m. a 12 p.m. en el Anfiteatro del Condado Clark, ubicado en el 500 South Grand Central Parkway, Las Vegas, 89115.

El CCSD tiene aproximadamente 150 escuelas que cuentan con jardines, gracias a múltiples asociaciones dentro de la comunidad, incluyendo Green our Planet.

El objetivo del programa de huertos escolares es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, al servir como una herramienta –poderosa- para mejorar el conocimiento nutricional y mejorar la salud de los estudiantes, trabajando para cosechar frutas y verduras que se venderán en el Mercado de Granjeros administrado por los estudiantes.

Además, los estudiantes aprenden sobre negocios y finanzas, a medida que trabajan para vender sus productos en el mercado de los grandes agricultores, gracias al programa Bankers to School en asociación con el Bank of Nevada.

Para obtener más información sobre el Distrito Escolar del Condado Clark, visite ccsd.net.