El CCSD obtuvo 27 premios de “Magnet Schools of America”

El Superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús F. Jara, en medio, habla con los estudiantes en una clase de estudios sociales durante una gira por la Academia de Artes Escénicas Del Sol el jueves 21 de junio de 2018 en Las Vegas. Foto Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal.

La excelencia del programa Magnet School del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) ha sido nuevamente reconocida por Magnet Schools of America (MSA).

Lo anterior fue dado a conocer por Melinda Malone, oficial de información pública del CCSD, mediante un boletín enviado a los medios de comunicación el miércoles 16 de enero de 2019.

Al realizar su anuncio anual de escuelas destacadas Magnet, la entidad nacional seleccionó 27 instituciones educativas del CCSD como recipientes de mérito para 2018-19. Ocho escuelas Magnet del CCSD recibieron la designación de Escuelas de Excelencia y 19 escuelas obtuvieron la designación de Escuelas de Distinción.

“Me complace saber que muchos de nuestros programas, implementados en las Escuelas Magnet han sido nuevamente reconocidos por su excelente trabajo, lo que significa que se encuentran entre los mejores de la nación”, dijo el Dr. Jesús F. Jara, superintendente del CCSD, destacando que “las Escuelas Magnet son una parte crítica del Distrito, ya que ofrecen la mejor opción en el Condado Clark, con instrucción de alta calidad, lo que ha demostrado que prepara a los estudiantes para la universidad y estudios de posgrado. A medida que avanzamos, debemos trabajar para mejorar el acceso a estos programas, de tal manera que más estudiantes tengan estas oportunidades. Gracias al personal, a los estudiantes y a los socios comunitarios que hacen que estas escuelas sean tan exitosas”.

Las siguientes escuelas obtuvieron el Premio a la Escuela Magnet de Excelencia MSA 2018-19, que es la categoría de premios por mérito más alta otorgada a un grupo selecto de Escuelas Magnet en todo el país, son instituciones que han demostrado el más alto nivel de excelencia en todas las facetas del premio por mérito:

Walter Bracken STEAM Academy; Del Sol Academy of the Performing Arts; Robert O. Gibson Leadership Academy; Mabel W. Hoggard Math and Science Magnet School; Hyde Park Academy of Science and Mathematics; Roy W. Martin Middle School; Northwest Career and Technical Academy y Southwest Career and Technical Academy.

Las Escuelas de Excelencia son elegibles para recibir premios monetarios y también son elegibles para ser nombradas como las mejores escuelas primarias, secundarias, preparatorias o nuevas y emergentes de la nación. Una de las Escuelas de Excelencia también será seleccionada para ganar $5,000 dólares y el Premio al Mérito Distinguido “Dr. Ronald P. Simpson”, que se considera el premio de la Escuela Magnet más prestigioso del país.

Las siguientes escuelas obtuvieron el Premio a la Escuela de Distinción Magnet 2018-19, que es el segundo nivel más alto de premios otorgados a las Escuelas Magnet, y que han cumplido con todos los requisitos básicos descritos en la rúbrica de calificación de los premios por mérito de MSA son:

The STEAM Academy at Jim Bridger Middle School; Canyon Springs High School and Leadership & Law Preparatory Academy; James Cashman Middle School; Ed W. Clark High School; Desert Pines High School Academy of Communications & Information Technology; Desert Pines High School Academy of Hospitality; C.V.T. Gilbert Academy of Creative Arts; Walter Johnson Junior High School Academy of International Studies; K.O. Knudson Middle School Academy of Creative Arts & Technology; Las Vegas Academy of the Arts; Jo Mackey Academy of Leadership and Global Communications; Gordon M. McCaw STEM Academy; Rancho High School Academy of Aviation Science and Technology; Rancho High School Academy of Pre-Medicine; Southeast Career and Technical Academy; Valley High School Academy of Hospitality and Tourism; Valley High School International Baccalaureate; Veterans Tribute Career and Technical Academy y Thurman White Academy of the Performing Arts.

“Las Escuelas Magnet de CCSD tienen éxito porque ofrecen a los niños -de diversos orígenes socioeconómicos-, carreras y niveles de rendimiento académico, programas que les permiten descubrir sus talentos y habilidades en un entorno de aprendizaje innovador”, manifestó por otro lado Gia Moore, directora de Escuelas Magnet y Academias Técnicas y de Carreras. “Esto no sería posible sin los increíbles maestros, el liderazgo visionario y la fuerte participación de la comunidad en estas escuelas”.

Para obtener más información sobre Magnet Schools of America, visite magnet.edu.

Para obtener más información sobre las Escuelas Magnet del CCSD, visite magnet.ccsd.net.

