“El cierre de gobierno no es bueno para este país”: Senadora Cortéz Masto

La senadora Catherine Cortéz Masto habló en exclusiva con El Tiempo sobre la situación actual en la capital del país. 19 de enero de 2018 en Washington DC. Foto Cortesía.

El viernes 19 de enero fue la fecha límite de la extensión solicitada por miembros del Congreso para aprobar el presupuesto federal 2018, en el cual uno de los puntos de negociación más importantes fue tratar de llegar a un acuerdo que legalice a los más de 800,000 jóvenes beneficiarios de DACA.

Al no llegar a una resolución de este y otros tópicos, el resultado ha sido un cierre de gobierno. En exclusiva para El Tiempo, la senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortéz Masto, explica la labor del gobierno federal que se verá repercutida con los hechos recientes.

“El gobierno federal apoya a los veteranos, los ancianos, los retirados, los niños, apoya a las mujeres y a los hombres y sus necesidades en salud y seguro médico. Hay muchas cosas que hace el gobierno federal, protege nuestras fronteras y nuestra seguridad nacional, el ejército, hay muchas cosas”, dijo la senadora.

Cortéz Masto aseguró que nadie quería un cierre de gobierno, por lo que ambos partidos trabajaron arduamente con la intención de llegar a acuerdos que no necesariamente serían los ideales para lograr un proyecto firme.

“Yo represento el estado de Nevada y yo le prometí a los nevadenses que yo sería la voz de ellos en Washington y que pelearía por ellos, y de eso se trata. Desafortunadamente tenemos un liderazgo aquí en el Congreso que se niega a permitir que la minoría (demócratas) entremos en la sala, y que luchemos por nuestros electores.

Desafortunadamente estamos donde estamos hoy debido a este liderazgo y el cierre de gobierno no es bueno para este país, es algo que deberíamos estar negociando para parar y trabajar duro todos los días”, expresó Cortéz Masto.

Uno de los temas importantes para la comunidad inmigrante es el TPS, programa que ha sido cancelado. Distintos funcionarios demócratas se han manifestado a favor de este programa, pero, ¿qué están haciendo para ayudar a las personas afectadas por esta cancelación?

“Tuve la oportunidad de sentarme con algunas de nuestras familias salvadoreñas, no solo los padres sino sus hijos están trabajando aquí, contribuyen a nuestra comunidad, están trabajando duro, pagan impuestos, pagan a la seguridad social, y para muchos de los jóvenes este es el único hogar que conocen, muchos de ellos saben más sobre los Estados Unidos que sobre el país al que serían enviados”, acotó la senadora.

La senadora por Nevada manifestó que hubo una solución bipartidista para proteger a los ‘dreamers’, ayudar a arreglar el sistema de inmigración y proteger a un sector de los destinatarios del TPS, pero dijo que esto fue rechazado por el presidente Trump, quien por su parte culpa a la bancada demócrata de la situación.

“Permítanme decir ahora mismo que la lucha es para proteger a los ‘dreamers’ y eso significa que no solo luchamos para mantenerlos aquí en este país, sino que seguimos luchando por sus padres y queremos avanzar en el camino hacia una reforma migratoria integral (como segundo paso).

Lo que muchos de nosotros apoyamos es la negociación y el proyecto de ley en el que el senador Dick Durbin y el senador Lindsey Graham, ambos de partidos diferentes, están trabajando, tienen republicanos y demócratas que lo apoyan, protege a los ‘dreamers’ y también tiene fondos para la seguridad fronteriza”, mencionó Cortéz Masto.

La senadora agregó que dicha propuesta no incluye fondos para la construcción de un muro fronterizo debido a que distintos senadores y congresistas consideran que sería un desperdicio de dinero de los contribuyentes construir un muro de más de 2,000 millas.

Por último y ante la difícil situación para beneficiarios de DACA, quienes esperaban noticias favorables, la senadora Cortéz Masto envió un mensaje.

“Es el mensaje por el que luchamos todos los días. No puedo decir esto lo suficiente, me he reunido con estos jóvenes, me he reunido con sus familias en Nevada y aquí en el Congreso, están caminando por estos pasillos. Esto es algo que debe suceder y mis colegas y yo, no solo los demócratas, los republicanos igual están de acuerdo.

El ochenta por ciento del país los apoya. Esta es una lucha a la que no estamos dispuestos a renunciar y continuaremos asegurándonos de que estamos haciendo todo lo posible para protegerlos a ellos y a sus familias”, concluyó.