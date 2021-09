Consejo Escolar aprueba mandato de vacunación tras horas de polémicos comentarios

La Junta Escolar del Condado Clark votó el jueves temprano para aprobar un mandato de vacunación COVID-19 para los empleados, que será negociado con los sindicatos.

La fideicomisaria Danielle Ford votó en contra y la fideicomisaria Katie Williams no asistió a la votación. Después de la decisión, muchos de los miembros restantes del público se marcharon y algunos gritaron comentarios.

La junta escuchó más de cinco horas de comentarios públicos el miércoles por la noche antes de deliberar sobre la propuesta.

Dana English, profesora de educación especial, dijo que está firmemente en contra del mandato de vacunación y que representa a la mayoría.

“Mi salud nunca ha sido asunto del CCSD y ciertamente no es indicativo de mi capacidad para enseñar”, dijo.

English preguntó a los fideicomisarios si están dispuestos a perder a muchos profesores por un mandato de vacunación.

Cientos de personas llenaron la sala principal de reuniones y otros cientos fueron dirigidos a una sala adjunta, con una larga fila fuera del Clark County Government Center esperando pasar por seguridad.

Más de 80 personas se inscribieron para hablar antes de la reunión y otras más lo hicieron en el lugar. La junta también recibió 203 páginas de comentarios públicos por escrito, la mayoría en contra del mandato de vacunación.

La acción permitirá al superintendente Jesús Jara redactar e implementar una política de vacunación obligatoria contra el COVID-19. Un borrador de la propuesta establece que permitiría exenciones médicas y religiosas. La propuesta no incluye un plazo para que los empleados tengan que mostrar un comprobante de vacunación.

El quinto distrito escolar más grande del país, que tiene aproximadamente 42 mil empleados, operará con clases presenciales este año escolar.

Alrededor del 67 por ciento de los empleados del distrito han cargado su comprobante de vacunación de COVID-19 en la plataforma emocha Health.

