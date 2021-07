El excesivo calor permanecerá una semana más en Las Vegas

El segundo mes de junio más caluroso del que se tiene constancia parece avanzar hacia un julio igualmente caluroso.

Una alerta de calor excesivo de casi una semana de duración para toda la región de Las Vegas se extenderá desde el miércoles por la mañana hasta el lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

It's back! Excessive heat returns to the forecast by Wednesday and will likely be sticking around through early next week. Remember to stay hydrated and limit time outdoors as things heat up! 🥵 #VegasWeather #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/6KHmi9vas9

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 5, 2021