Fin de semana del Memorial Day abarrota Las Vegas, pero parece que este año es menos numeroso

Multitud frente al Bellagio en el Strip de Las Vegas el viernes, 28 de mayo de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Chris Johnson, conocido como Counterfeit Elvis, se abre paso por las escaleras mecánicas del Strip durante el fin de semana del Memorial Day el sábado, 29 de mayo de 2021, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Las multitudes del fin de semana del Memorial Day empezaron a llegar a Las Vegas el viernes para hacer lo que mejor saben hacer: divertirse.

Los visitantes entraron en los complejos turísticos del Strip en oleadas el viernes por la tarde, con grandes grupos abarrotando los vestíbulos de registro alrededor de las 3:00 p.m., la hora tradicional en que se abren las habitaciones, seguida de una calma antes de que otra oleada de visitantes llegara a la ciudad desde el sur de California.

El viernes por la noche, el Strip estaba activo con una mezcla de forasteros y lugareños que salían de T-Mobile Arena para celebrar la victoria de los Golden Knights en el séptimo partido de la primera ronda de los playoffs contra los Minnesota Wild.

“Es el cumpleaños 21 de mi hijo, así que volamos ayer y estaremos aquí cuatro días”, dijo Matt Souza, de Albany, Oregón. “Vinimos a tontear, a divertirnos. Obviamente, él nunca había estado aquí. Así que creo que ayer probablemente caminamos 40 millas y nos quedamos despiertos hasta las tres”.

Se espera que miles de visitantes estén en el sur de Nevada durante el fin de semana de tres días, el tradicional pistoletazo de salida del verano y la primera gran fiesta desde que el gobierno y los responsables de la salud comenzaron a levantar las restricciones impuestas para detener la propagación del COVID-19.

La afluencia de público durante el fin de semana aumentó de forma constante últimamente en Las Vegas, ya que más personas se sienten más seguras y más cómodas sabiendo que millones de estadounidenses se han vacunado.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas no tenía ninguna previsión sobre el número de personas que se espera que viajaran al sur de Nevada este fin de semana porque las estimaciones anteriores se han basado en los datos previos al fin de semana, y no hay muchos puntos de referencia históricos que incluyan la salida de una pandemia.

En años anteriores, Memorial Day solía recibir más de 300 mil visitantes.

La AAA preveía que 37 millones de estadounidenses viajarían este fin de semana (un aumento del 60 por ciento respecto al año pasado), 34 millones en coche y tres millones en avión. La AAA comentó que Las Vegas y Orlando, Florida, son los principales destinos para este fin de semana del Memorial Day.

Zumbidos cerca de T-Mobile

Cerca de T-Mobile Arena, los estacionamientos desbordados dieron paso a un Toshiba Plaza repleto, ya que los Knights vencieron a los Wild por 6-2 para pasar a la segunda ronda de los playoffs de la Copa Stanley.

Tras el partido, Park MGM se llenó de gente, ya que los fans de los Knights se dirigieron al estadio para divertirse después del partido.

Souza y su familia se mantuvieron ocupados haciendo cosas turísticas, tomando un descanso mientras el sol se ponía para ver las fuentes del Bellagio.

“Vamos a ir a Fremont Street esta noche”, dijo. “Ayer estuvimos todo el día en el Strip. Quién sabe, puede que mañana acabemos de nuevo en Fremont. Puede que volvamos aquí. Tal vez nos lancemos de la tirolesa. Nos subimos a la montaña rusa de New York-New York. Lo que se nos ocurra. Mientras caminamos, dejemos que suceda”.

“Si lo planeas todo, no son vacaciones. Si no tienes una reservación, siempre habrá algo más que hacer en Las Vegas”.

Otra pareja en Bellagio vino para una celebración y para trabajar.

“Tomaremos fotos en una boda para una pareja de Seattle”, dijo Scott Williams, residente en Seattle, que estaba con su esposa, Mistry. “Saldremos a cenar algunas veces, pero esto es sobre todo un viaje de trabajo para nosotros. Hemos visitado Las Vegas varias veces, así que sabemos en qué nos metemos. Estamos siendo muy estratégicos los dos últimos días; hemos estado planeando nuestros lugares para los novios”.

No hay demasiada gente

Williams dijo que estaba un poco sorprendido de que las multitudes que vieron el viernes por la noche no fueran mayores.

“En el pasado, hemos estado aquí un viernes o un sábado por la noche y no puedes encontrar un trozo de barandal para ver las fuentes”, dijo. “Nos sorprende que no haya habido más gente, pero lo agradecemos porque es agradable, no estamos nadando en gente”.

El casino del Bellagio se estaba llenando donde las mesas de blackjack mostraban mínimos de 25 y 50 dólares. El personal del Bellagio seguía dando los últimos toques a una nueva exposición en el conservatorio lleno de flores de la propiedad.

En Treasure Island, el estacionamiento comenzó a llenarse a última hora de la tarde cuando los visitantes se dirigieron al casino con carros llenos de comida, neveras y hielo. Algunos de los carros tenían remolques llenos de equipos de béisbol para los torneos de softball de jóvenes y adultos de este fin de semana.

En Wynn Las Vegas, los residentes de Miami, Henry Peláez y Carolina Cortés, estaban en la ciudad para una escapada romántica. Cortés dijo que la pareja planificó su viaje basándose en las fechas de sus segundas vacunas contra COVID-19, sin darse cuenta de que coincidía con el Memorial Day. Ya llevaban siete días en Las Vegas.

“Muchas de las tiendas estaban cerradas pero abrieron el martes”, dijo Peláez. “Llegamos justo antes de que todo abriera de verdad, pero fue agradable ver todo un poco más relajado”.

Las máscaras han desaparecido en su mayoría

Aunque la mayoría de la gente del Strip andaba sin máscaras, alrededor del 10 por ciento seguía llevando el rostro cubierto. Las marquesinas de algunos de los complejos turísticos explicaban el sistema de honor vigente para llevar máscaras.

“Durante su visita a nuestro complejo, no es necesario que lleve la cara cubierta si está totalmente vacunado de acuerdo con las directrices de los Centros de Control de Enfermedades”, decía un cartel a la entrada del Wynn Las Vegas.

Todos los huéspedes entrevistados dijeron sentirse seguros y no estar preocupados por el COVID-19.

“No me preocupan esas cosas”, dijo Souza. “No me preocupa enfermarme de gripe. No me preocupa si estás resfriado, de todos modos voy a abrazarte”.

Scott Williams dijo que “no está nervioso por el COVID en absoluto. Es de esperar que haya quedado atrás en su mayor parte”.

“La mayoría de la gente está vacunada, y da menos miedo”, comentó Peláez. “Anduvimos con nuestras máscaras, pero nuestro conductor de Uber nos dijo: ‘Solo un aviso, en algunos lugares es opcional’”.

Y todos dijeron que ya están esperando su próxima visita a Las Vegas.

“Me encantaría traer a nuestros amigos y familiares con nosotros”, dijo Peláez. “Esta vez vinimos solo nosotros, una pequeña escapada romántica. Pero la próxima vez, probablemente será con todos nuestros amigos borrachos”.