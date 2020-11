“El francotirador de fotos”: Un catálogo de fotos de la Guerra del Golfo de un veterano

Saudi soldiers on the attack during a training exercise with U.S. Troops during Operation Desert Shield in Saudi Arabia in October 1990. (Kirby Lee Vaughn)

El sargento Kirby Lee Vaughn en acción durante la Operación Desert Shield en octubre de 1990 en Arabia Saudita. (Kirby Lee Vaughn)

Coalition forces push north on Main Supply Route Texas on the second day of the ground assault of Operation Desert Storm in February of 1991. (Kirby Lee Vaughn)

An abandoned Iraqi armored personnel carrier sits at the entrance of Salman Airbase in western Iraq in February of 1991. (Kirby Lee Vaughn)

First Sergeant Alfred Ferryerra sorts stacks of mail sent to soldiers at the start of Desert Shield. Postage was paid for any service member by simply writing "free" in place of a stamp. (Kirby Lee Vaughn)

A paratrooper and his M60 machine gun during Operation Desert Storm in February 1991. (Kirby Lee Vaughn)

MSR Texas

A French Soldier proudly poses with his light armored vehicle and its 25mm Bushmaster main gun during a training exchange with American and Saudi troops near Rafha, Saudi Arabia in February of 1991. (Kirby Lee Vaughn)

Kirby Lee Vaughn, quien tomó fotos como sargento de vuelo durante las operaciones Desert Shield y Desert Storm, en su casa de Las Vegas el lunes, 19 de octubre de 2020. Es el 30 aniversario de ambos eventos. Vaughn está trabajando en un libro de fotos con las cientas que tomó durante el suceso. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El autoproclamado “francotirador de fotos” ha guardado su material en cajones de segunda mano durante tres décadas. El sargento Kirby Lee Vaughn recientemente pegó las fotos de su tiempo en la Guerra del Golfo a su pared en su apartamento de Las Vegas mientras trabaja en un libro de fotografías para conmemorar el 30 aniversario de las victoriosas misiones.

Las operaciones Desert Shield y Desert Storm se llevaron a cabo desde el 2 de agosto de 1990 hasta el 28 de febrero de 1991.

“Estoy cansado de estar sentado aquí, mirándolas, como si estuviera empollando”, dijo.

Así que decidió compartir algunas de las fotos que tomó con el Review-Journal.

“Se trata de cerrar ciclos, y se trata de promover el orgullo del servicio militar. Se trata de la fotografía”, dijo. “Se trata del deber, el honor. Se trata de estar orgulloso de Estados Unidos”.

Este hombre de 55 años recuerda claramente la cadena de acontecimientos: El 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait.

El mundo respondió con una coalición de naciones para detener la brutal agresión del presidente Saddam Hussein. La Operación Desert Shield condujo a la acumulación de tropas y a la defensa de Arabia Saudita. Desert Storm fue la fase de combate.

Terminó con un asalto terrestre el 24 de febrero de 1991, cuando las tropas terrestres comenzaron a barrer Kuwait en forma de blitzkrieg.

En apenas 100 horas, los soldados iraquíes se rindieron por miles. Kuwait fue libre de nuevo.

El 3 de agosto de 1990, Vaughn era sargento en la base de Fort Bragg del ejército en Carolina del Norte. Llevaba allí un año y medio cuando fue llamado a servir en el Golfo.

“Quiero fotografiar este despliegue para la posteridad”, le dijo a su cadena de mando.

Y así, el paracaidista se desplegó con su Canon T-70 a remolque, una lente y un baúl lleno de cintas. Observó lo rápido que el desierto se llenaba de tropas estadounidenses.

Envió por correo cada rollo fotográfico a Nueva York para ser procesado, pero no vio ni una sola copia hasta que regresó a Estados Unidos.

“Vi el campo en lo alto, al volante de un camión de cinco toneladas con un remolque de herramientas pesadas y siete soldados en cama. Conduje ese camión a todas partes. Lloviera o hubiera sol”, dijo Vaughn.

Pero una cosa queda clara, dijo: Desert Shield y Storm fueron la culminación de cinco años de fotografía autodidacta y de ganar sus medallas de sargento.

“No quiero que mi soldado quede relegado a un segundo plano en mi fotografía”, dijo. “No tendría una sin la otra”.

Esta es la Guerra del Golfo, vista a través de la lente de Vaughn:

Vaughn llama a una foto tomada cerca de Rafha, Arabia Saudita, el 23 de febrero de 1991, “Puma Fist Pump”.

En preparación para el asalto terrestre en la Operación Desert Storm, un helicóptero francés Puma bajó en pleno vuelo detrás de las tropas estadounidenses.

“Había estado observando a estos tipos volar durante seis meses. Siempre volaban bajo, rápido, presumiendo”, recordó Vaughn.

El batallón de Vaughn estaba en el aire, así que llevaban armas ligeras. No tenían muchas armaduras ni armas grandes. Los franceses tomaron la delantera con 20 monstruosos cañones, recuerda.

“De esa forma si alguien quiere bajar, nos reuniremos con ellos, vamos a luchar contra ellos”, dijo Vaughn.

Mientras un Puma bajaba, un soldado levantó el puño mientras las tropas se movían hacia la frontera de Arabia Saudita e Irak. Vaughn estabilizó su cámara y consiguió la toma.

“Y los vi venir y disparar, realmente no tuve mucho tiempo para pensar”, dijo con orgullo. “Ese puñetazo, ese momento, no se puede replicar”.

Dentro del tercero de cinco campos base, Vaughn pasó la Nochebuena de 1990 en el norte de Arabia Saudita durante la Operación Desert Shield.

Vaughn y sus camaradas pusieron un pequeño árbol de Navidad y encendieron las luces.

Convirtió un saco de arena en un tripié y encendió su lente con el especialista Allen Rodgers mientras trabajaba en la vigilancia nocturna de la radio.

La Navidad de 1990 fue la tercera de Vaughn en el extranjero.

Esta Navidad, él y otros soldados de Bravo Company del 27th Engineer Battalion se pusieron sus boinas marrones.

Caminaron por el desierto en formación para una ceremonia festiva.

Durante la ceremonia del día de Navidad de 1990, el sargento Alfred “Fred” Ferryerra giró a su derecha en el momento exacto en que Vaughn tomó la foto desde su puesto en la formación.

Estaban en Arabia Saudita durante la Operación Desert Shield.

“La profundidad de campo realmente ayudó con esa foto”, dijo Vaughn.

Vaughn llama a esta foto del cabo Andrew Hodnik, “The Stormtrooper”.

El 19 de febrero de 1991, antes del asalto terrestre de la Desert Storm, Hodnik se había cubierto de polvo durante una pausa en un intercambio de entrenamiento con la Legión Extranjera Francesa.

Tenía un lanzagranadas y un rifle cargado.

“Estos tipos son rudos”, recordó Vaughn.

El polvo estaba por todas partes: en sus dientes, en sus oídos, en su cabello.

“Estamos al final del día, este tipo está parado en un camión y veo la iluminación perfecta”, dijo Vaughn. “Esta es la hora dorada en Arabia Saudita”.

Para Vaughn, era importante capturar la vida cotidiana de los soldados.

El Día de Acción de Gracias, tomó una foto de un soldado sosteniendo su rompecabezas completo de un castillo en Alemania. Mostró a las tropas recibiendo con entusiasmo el correo y cortándose el cabello. Observó los amaneceres y atardeceres del desierto.

En esta foto del 19 de enero de 1991, el soldado Rocky McKenzie recogía ropa después de un largo día de tareas en un campamento cerca de la Ciudad Militar del Rey Khalid en Arabia Saudita.

“No todo era dulces y arcoíris, ya sabes. Hubo momentos realmente miserables y elegí fotografiar lo positivo. Esto es lo que hacían los soldados”, dijo Vaughn.

Una de las misiones era tomar una base aérea en Irak para que pudieran lanzar otros suministros y tener una posición más táctica.

Después de unos días en el MSR Texas, llegaron a la base aérea. Tenían que limpiar las municiones sin explotar que se lanzaban desde los aviones de Estados Unidos y en todas partes. Mientras algunos hombres estaban despejando un área, hubo una explosión.

“Explotaron y los mataron a todos. En un instante. Boom, se fue. Cosas poderosas”, señaló Vaughn.

Vaughn se mantuvo alejado, pero llegó a la horrible escena. Seis soldados murieron. La fuerza del impacto desintegró la más dura de las armaduras y cascos.

Cuando la guerra terminó, la unidad de Vaughn regresó y preparó un monumento.

Un soldado, herido en la explosión, saludó a los hombres que había perdido: simbolizado por seis armas, cascos y botas.

“Murieron, y tuvimos que honrarlos”, comentó, señalando la foto. “Este era un soldado, y esos eran sus hombres”.